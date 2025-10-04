ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φύτη Πολιτιστικό Κτίριο. Πραγματοποιείται το σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου η 2η γιορτή του φημισμένου παγκοσμίως Φυθκιώτικου υφαντού. Τα σπίτια των υφαντριών θα είναι ανοικτά για επίσκεψη και επίδειξη ύφανσης του Φυθκιώτικου, ενώ και το Μουσείο Υφαντικής στην Πλατεία του χωριού θα είναι ανοικτό για επίσκεψη. Στο Πολιτιστικό Κτίριο Φύτης θα γίνονται επίσης το διήμερο επιδείξεις ύφανσης του Φυθκιώτικου. Η γιορτή θα πραγματοποιείται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός. Το Διεθνές φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House συνεχίζεται. Η Ελευθερία Σωκράτους μαζί με τους Κωνσταντίνα Σκαλιώντα, Γεωργία Ανδρέου, Ρόζ, Χρίστο Ιντζεγιάννη, Ελισάβετ Παναγιώτου και Άρτεμις Ευλογημένου μας καλούν σε περιπάτους ένας-με-έναν κάτω από τον τίτλο Walking LovINK: Carried by Many. Υπάρχουν διαθέσιμα slots στις 10:30–12:00, 15:00–16:30, 17:30–19:00. Το απόγευμα στις 15:00 -18:00 στους κυματοθραύστες του Μόλου στο Θαλασσάκι παρουσιάζεται το έργο διαρκείας Slips away from you, του Πέτρου Κονναρή και της Μπελίντας Παπαβασιλείου. Στη συνέχεια, η Μελίνα Σοφοκλέους μοιράζεται την ανανεωμένη εκδοχή του έργου της Don’t you just love melting? στο Πολυχώρο Συνεργείο στις 7.30μ.μ. Για κλείσιμο της τρίτης μέρας του φεστιβάλ πάμε στο Θέατρο Ριάλτο στις 8.30μ.μ. για το έργο Necropolis του Arkadi Zaides.Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

Λευκωσία, ΑΡΤΕ Μουσική Ακαδημία, 8μ.μ. Από τις 4 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου πραγματοποιείται φέτος το καινοτόμο, πολυθεματικό Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης και Συν+Κίνησης Poetry Moves. Το φεστιβάλ σηκώνει αυλαία με ένα πολιτιστικό τρίπτυχο: μια ποιητική περφόρμανς με κριτικό και στοχαστικό πνεύμα με τον Σταύρο Ξ. Πέτρου, ακολουθεί το δρώμενο Άδενδρα, όπου τέσσερις καλλιτέχνες συναντιούνται σε ένα υβριδικό θέαμα που συνδυάζει ποίηση και μουσική και η βραδιά κλείνει με τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας PhOETRY ΙΙΙ με 35 φωτογραφίες που επιλέχθηκαν μετά από ανοικτή πρόσκληση παγκόσμιου διαγωνισμού του Φεστιβάλ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, 8μ.μ. Η Prime Orchestra, η σύγχρονη ορχήστρα crossover από το Χάρκοβο, παρουσιάζει στην Κύπρο ένα αξέχαστο Rock Sympho Show. Μια δυναμική συνύπαρξη ροκ συγκροτήματος, χορωδίας, εξαιρετικών τραγουδιστών υπό την καθοδήγηση του χαρισματικού μαέστρου Ντένις Ντορόσενκο. Επόμενη: 5/10 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Πανεπιστήμιο Κύπρου. 8.30μ.μ. Το «Ραντεβού στην Πλατεία» Music Fest συνεχίζει να γράφει ιστορία και έρχεται ξανά για να ξεσηκώσει το αφοσιωμένο, μουσικό κοινό της Κύπρου. Συναυλίες με τα Γυμνά καλώδια, τον Πάνο Βλάχο. www.more.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πισσούρι. Το Cyprus Art Week- Pissouri 2025, το πρώτο διεθνούς επιπέδου πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ στην Κύπρο, πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο Πισσούρι. Υπό τη θεματική «Τέχνη. Φύση. Καινοτομία. Κοινότητα» το φεστιβάλ φέρνει μαζί, 28 συνεργάτες και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Κτήριον 53. 8μ.μ. Το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο της Μπεθ Χένλι «Crimes of the Heart» προτείνει η θεατρική ομάδα «12 και κάτι», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μανδρή. Ερμηνεύουν (με σειρά εμφάνισης): Νίκη Χειλά, Γαβριέλλα Χατζηστυλλή, Κωνσταντίνος Ιακώβου, Μαρία Κιβιδιώτου, Άννα Κωνσταντίνου, Χριστόδουλος Γεωργίου. 99817550 ή 99910030. Παραστάσεις: 4, 5, 8, 10 & 11 Οκτωβρίου

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». 8μ.μ. «Ο μικρός Έγιολφ» του Χένρικ Ίψεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Στέφαν Λάρσον. Σάββατο 4, Κυριακή 5, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, Κυριακή 12 Οκτωβρίου. (Κυριακές 5μ.μ.). Εισιτήρια: 77772717, thoc.org.cy

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου (Αίθουσα «Νικόλαος Μούντης»). Διαδραστική μουσική παράσταση με το μουσικό σχήμα «Tiny Tunes, με τα παιδιά να συμμετέχουν με κρουστά όργανα 4μ.μ.-6μ.μ. Διαδραστική αφήγηση του παραμυθιού «Αγάπης Δάκρυα» από τη συγγραφέα Μαργαρίτα Αναστασίου 5μ.μ.

CYPRUS COMIC CON 2025

Λευκωσία. Κρατική Έκθεση. Ιππότες, τοξότες, μουσικούς και δημιουργούς από την Κύπρο και το εξωτερικό περιλαμβάνει το Cyprus Comic Con 2025 που ξεκίνησε χθες Παρασκευή και συνεχίζεται ως την Κυριακή 5 Οκτωβρίου. cypruscomiccon.org

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Πάφος, Κούκλια, Μεσαιωνική Αγρέπαυλη Παλαιπάφου, 10π.μ. Διαδραστικό εργαστήριο «Μεσαιωνικά Παραμύθια της Κύπρου». Η Μαρίνα Κατσαρή (αφηγήτρια, θεατροπαιδαγωγός), ο Βαγγέλης Γέττος (μουσικός, συγγραφέας) και η Δρ. Χριστίνα Χαραλαμπίδου (μουσικοπαιδαγωγός) σχεδιάζουν και εμψυχώνουν και με δωρεάν συμμετοχή ένα μοναδικό ταξίδι στην μεσαιωνική Κύπρο με όχημα το δράμα και το θέατρο για παιδιά, την μουσική και την δημιουργική γραφή. Για παιδιά 7-10 χρονών. 97778714

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Συνολικά, 16 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Κύπρο θα είναι ανοικτά και με δωρεάν είσοδο για όλους τους επισκέπτες το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πληροφορίες για τα ωράρια λειτουργίας των μνημείων παρατίθενται στον πίνακα ως ακολούθως:

Επαρχία Ωράριο 4-5 Οκτωβρίου Επαρχία Λευκωσίας Αρχαιολογικός χώρος και «Βασιλικοί Τάφοι» της αρχαίας Ταμασού, Πολιτικό 8:30-16:00 Αρχαίο Ιδάλιον, Δάλι 10:00-16:00 Επαρχία Λάρνακας Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Κιτίου, Λάρνακα 8.30 – 16.00 Κάστρο Λάρνακας, Λάρνακα 9.30 – 17.00 Βασιλικό Παρεκκλήσι, Πυργά 8.30 – 16.00 Νεολιθικός οικισμός, Χοιροκοιτία 8.30 – 17.00 Νεολιθικός οικισμός στη θέση Τέντα, Καλαβασός 8.30 – 16.00 Επαρχία Λεμεσού Αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας πόλης της Αμαθούντας, Άγιος Τύχωνας 8.30 – 17.00 Κάστρο Λεμεσού, Λεμεσός 10.00 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος Κουρίου, Επισκοπή 8.30 – 17.00 Ιερό Απόλλωνα Υλάτη, Επισκοπή Κάστρο Κολοσσίου, Κολόσσι 8.30 – 17.00 Επαρχία Πάφου Κάστρο Πάφου, Πάφος 8.30 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος Νέας Πάφου (ψηφιδωτά), Πάφος 8.30 – 17.00 Νεκρόπολη Νέας Πάφου, γνωστή ως «Τάφοι των Βασιλέων», Πάφος 8.30 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιπάφου, Κούκλια 8.30 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Γεωργίου Πέγειας 8.30 – 16.00

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος οδού Βασιλέως Παύλου 15. Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου παρουσιάζουν την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», στο πλαίσιο του Telethon. Μέχρι 6/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Dracula: A Love Tale (σκηνοθεσία Luc Besson, παίζουν Caleb Landry Jones, Christoph Valtz, Zoe Bleu), The Smashing Machine (σκηνοθεσία Benny Safdie, παίζουν Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader), Tin Soldier (σκηνοθεσία Brad Furman, παίζουν Scott Eastwood, Jamie Foxx, Nora Arnezeder), Avatar: The Way of Water (σκηνοθεσία James Cameron, παίζουν Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Ne Zha 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yu Yang).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄