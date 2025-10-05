ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 8.30μ.μ. Το «ILAND», η μουσική περφόρμανς του Κύπριου καλλιτέχνη ody icon, σε συνεργασία με τον Alejjo και τη video artist Diyala Muir, μετά την 1η επιτυχημένη παρουσίασή της τον περασμένο Ιούλιο, επιστρέφει για μια ακόμη παράσταση. Εμπνευσμένη από τη γεωγραφία και την ιστορία της Κύπρου, αλλά και το έργο του Ζιλ Ντελέζ, η παράσταση βλέπει το νησί όχι ως απομόνωση, αλλά ως δυνατότητα σύνδεσης. 50′. Εισιτήρια: rialto.com.cy 77 77 77 45

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, Με το υποψήφιο για βραβείο Γκράμι Trio Mediæval συνεχίζεται το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος 2025, το οποίο πραγματοποιείται στη Λευκωσία από τις 2 μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. Οι θεσπέσιες φωνές των τριών τραγουδιστριών θα ερμηνεύσουν Μεσαιωνικά μοτέτα από τον Κώδικα της Κύπρου, παραδοσιακούς σκανδιναβικούς ύμνους, καθώς και σύγχρονα έργα γραμμένα ειδικά για το σύνολο από τους Σούντζι Χονγκ, Άντριου Σμιθ, Όλε Χαρκάβι, Μαριάν Ρ. Έρικσεν, Γκάβιν Μπράιαρς και Ντέιβιντ Λανγκ. 22663871 pharosartsfoundation.org

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8μ.μ. Η Prime Orchestra, η σύγχρονη ορχήστρα crossover από το Χάρκοβο, παρουσιάζει στην Κύπρο ένα αξέχαστο Rock Sympho Show. Μια δυναμική συνύπαρξη ροκ συγκροτήματος, χορωδίας, εξαιρετικών τραγουδιστών υπό την καθοδήγηση του χαρισματικού μαέστρου Ντένις Ντορόσενκο. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Φύτη, Πολιτιστικό Κτίριο. Ολοκληρώνεται σήμερα η 2η γιορτή του φημισμένου παγκοσμίως Φυθκιώτικου υφαντού. Τα σπίτια των υφαντριών θα είναι ανοικτά για επίσκεψη και επίδειξη ύφανσης του Φυθκιώτικου, ενώ και το Μουσείο Υφαντικής στην Πλατεία του χωριού θα είναι ανοικτό για επίσκεψη. Στο Πολιτιστικό Κτίριο Φύτης θα γίνονται επίσης επιδείξεις ύφανσης του Φυθκιώτικου. Η γιορτή θα πραγματοποιείται από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

Λεμεσός. Το Διεθνές φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού και Performance Open House ολοκληρώνεται με τις πιο κάτω δράσεις. Στις 10:00 οι Running Fluent Initiative και οι Chinese and Cypriots Fellowship σας καλούν να συμμετάσχετε σε ένα πρωινό διαπολιτισμικό dance jam session στην Πλατεία Αναγέννησης (Κόκος Ανδρονίκου). Έπειτα, η Μαρία Παπαγεωργίου μας καλεί στη Θολωτή Βρύση στην οδό Ισμέτ Πασά για ένα περιπατητικό χορογραφικό σόλο για ιστορίες πένθους σε κίνηση με τίτλο Walking Into It. Η δράση θα πραγματοποιηθεί δύο φορές στις 17:00–17:30 & 18:00–18:30. Στις 19:30, η ΕΘΑΛ φιλοξενεί την παραγωγή Shiraz του Armin Hokmi. Επτά χορευτές δίνουν φόρο τιμής στο ιστορικό φεστιβάλ Shiraz Arts Festival (Ιράν, 1967-1977), που άλλαξε ριζικά την πρόσληψη των παραστατικών τεχνών. Το 16ο Open House ολοκληρώνεται στις 21:00 με ένα concert-performance από τον x.ypno, με τίτλο We out in the Field, Like Grass! στο φουαγιέ της ΕΘΑΛ.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πισσούρι. Το Cyprus Art Week- Pissouri 2025, το πρώτο διεθνούς επιπέδου πολιτιστικό και οικολογικό φεστιβάλ στην Κύπρο, πραγματοποιείται από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο Πισσούρι. Υπό τη θεματική «Τέχνη. Φύση. Καινοτομία. Κοινότητα» το φεστιβάλ φέρνει μαζί, 28 συνεργάτες και περισσότερους από 100 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο.

CYPRUS COMIC CON 2025

Λευκωσία. Κρατική Έκθεση. Ιππότες, τοξότες, μουσικούς και δημιουργούς από την Κύπρο και το εξωτερικό περιλαμβάνει το Cyprus Comic Con 2025 που ολοκληρώνεται σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου. cypruscomiccon.org

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Μιτσερό, Αγροκηπιά. Περιήγηση και ξενάγηση στα μεταλλεία και εργοστάσια στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Κληρονομιάς. Αφετηρία πλατεία Αγροκηπιάς, 3.30μ.μ. τηλ. 99344770

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Συνολικά, 16 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Κύπρο θα είναι ανοικτά και με δωρεάν είσοδο για όλους τους επισκέπτες σήμερα Κυριακή 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πληροφορίες για τα ωράρια λειτουργίας των μνημείων παρατίθενται στον πίνακα ως ακολούθως:

Επαρχία Ωράριο 4-5 Οκτωβρίου Επαρχία Λευκωσίας Αρχαιολογικός χώρος και «Βασιλικοί Τάφοι» της αρχαίας Ταμασού, Πολιτικό 8:30-16:00 Αρχαίο Ιδάλιον, Δάλι 10:00-16:00 Επαρχία Λάρνακας Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίου Κιτίου, Λάρνακα 8.30 – 16.00 Κάστρο Λάρνακας, Λάρνακα 9.30 – 17.00 Βασιλικό Παρεκκλήσι, Πυργά 8.30 – 16.00 Νεολιθικός οικισμός, Χοιροκοιτία 8.30 – 17.00 Νεολιθικός οικισμός στη θέση Τέντα, Καλαβασός 8.30 – 16.00 Επαρχία Λεμεσού Αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας πόλης της Αμαθούντας, Άγιος Τύχωνας 8.30 – 17.00 Κάστρο Λεμεσού, Λεμεσός 10.00 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος Κουρίου, Επισκοπή 8.30 – 17.00 Ιερό Απόλλωνα Υλάτη, Επισκοπή Κάστρο Κολοσσίου, Κολόσσι 8.30 – 17.00 Επαρχία Πάφου Κάστρο Πάφου, Πάφος 8.30 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος Νέας Πάφου (ψηφιδωτά), Πάφος 8.30 – 17.00 Νεκρόπολη Νέας Πάφου, γνωστή ως «Τάφοι των Βασιλέων», Πάφος 8.30 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος και Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Παλαιπάφου, Κούκλια 8.30 – 17.00 Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Γεωργίου Πέγειας 8.30 – 16.00

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος οδού Βασιλέως Παύλου 15. Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου παρουσιάζουν την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», στο πλαίσιο του Telethon. Μέχρι 6/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Dracula: A Love Tale (σκηνοθεσία Luc Besson, παίζουν Caleb Landry Jones, Christoph Valtz, Zoe Bleu), The Smashing Machine (σκηνοθεσία Benny Safdie, παίζουν Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader), Tin Soldier (σκηνοθεσία Brad Furman, παίζουν Scott Eastwood, Jamie Foxx, Nora Arnezeder), Avatar: The Way of Water (σκηνοθεσία James Cameron, παίζουν Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Ne Zha 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yu Yang).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄