ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Ο συναρπαστικός πιανίστας Χάικ Μελικιάν επιστρέφει στη Λευκωσία για το 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής Φάρος 2025. Παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που αντιπαραθέτει έργα συνθετών της Μπαρόκ, με έργα συνθετών του 20ού και 21ου αιώνα, όπως οι Μόρτον Φέλντμαν, Πασκάλ Ντουσαπέν, Ελέν Γιολτσιάν, Καρλχάιντς Στοκχάουζεν, Γκαλίνα Ουστβολσκάγια, Ακίρα Νισιμούρα, Χάιμε Ρέις και Τζον Κέιτζ, καθώς και των Κύπριων συνθετών Ανδρέα Τσιάρτα και Χριστίνας Αθηνοδώρου. 22663871 pharosartsfoundation.org

Λευκωσία, Αρχοντικό Αξιοθέας, 8.30μ.μ.. Το Reprise Quartet εμφανίζεται για μια μοναδική βραδιά συνδυάζοντας σύγχρονες αρμονίες με αυτοσχεδιασμό, στο πλαίσιο του 28ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι ένα δυναμικό σύνολο σύγχρονης τζαζ, γνωστό για τις πολύπλοκες συνθέσεις του και την άρρηκτη μουσική αλληλεπίδραση. Αποτελείται από τους Τόμας Λάνλεϊ (σαξόφωνο), Μάριο Τακούσιη (πιάνο), Τζαχίτ Κουτραφαλί (μπάσο), Στέλιο Ξυδιά (κρουστά), 22894531

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8μ.μ. Τον θεσμό «Great Pianists of the 21st Century» παρουσιάζει ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde. Στο πλαίσιο αυτό θα δώσει απόψε μια συναυλία ο Νίκολα Μέουβσεν, από την Ολλανδία ο οποίος παρουσιάζει έργα Μέντελσον, Σκριάμπιν, Μότσαρτ και Σούμαν. ticketmaster.cy

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, γκαλερί Kapopoulos Fine Arts (25360066). Οι διακεκριμένες εικαστικοί Έλενα Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνα Εμφιετζή εκθέτουν μαζί την πρόσφατή τους δουλειά, υπό τον τίτλο «Dual Reflections» σε σε επιμέλεια Μαρίας Παφίτη. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 18/10.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Λευκωσία, Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου. Ημερίδα με τίτλο «Καβάφης και Κύπρος: ποιητικές αναγνώσεις και ερμηνείες» οργανώνει η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Συμμετέχουν ακαδημαϊκοί, ερευνητές και δημιουργοί. 10π.μ. 22895175.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή του Γιώργου Τσιάκκα. Παραστάσεις: 8, 9, 14, 15, 16 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Κτήριον 53. Παραστάσεις: 8, 10 & 11 Οκτωβρίου, 8μ.μ. Το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο της Μπεθ Χένλι «Crimes of the Heart» προτείνει η θεατρική ομάδα «12 και κάτι», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μανδρή. Ερμηνεύουν: Νίκη Χειλά, Γαβριέλλα Χατζηστυλλή, Κωνσταντίνος Ιακώβου, Μαρία Κιβιδιώτου, Άννα Κωνσταντίνου, Χριστόδουλος Γεωργίου. 99817550 ή 99910030.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου 7π.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Εισβολή 1570» του Πέτρου Παπαδόπουλου από τον Χάρη Γεωργιάδη Πρόεδρο του Ινστιτούτου «Γλαύκος Κληρίδης» πρώην υπουργό Οικονομικών.

Λάρνακα, Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου «Η ΠΡΟΔΟΜΕΝΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΄74 – Πενήντα χρόνια δίσεκτα – Η Κύπρος δεν κείται μακράν» του Ντίνου Αυγουστή. Για το βιβλίο θα μιλήσει ο Στρατηγός Δημόκριτος Ζερβάκης τέως Αρχηγός Ε.Φ.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ

Δάλι, εστιατόριο Μπονάτζα 8μ.μ. Η εκδήλωση με τίτλο «Λαογραφία και παράδοση» περιλαμβάνει χορούς και μουσική από σχήματα του Δήμου Νότιας Λευκωσίας Ιδαλίου.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Ειδικά διαμορφωμένος εκθεσιακός χώρος οδού Βασιλέως Παύλου 15. Οι εικαστικοί Έφη Κκολού και Ανθέμιδα Μελιφρονίδου παρουσιάζουν την έκθεση «Μέσα από τα δικά μου μάτια», στο πλαίσιο του Telethon. Μέχρι 6/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Dracula: A Love Tale (σκηνοθεσία Luc Besson, παίζουν Caleb Landry Jones, Christoph Valtz, Zoe Bleu), The Smashing Machine (σκηνοθεσία Benny Safdie, παίζουν Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader), Tin Soldier (σκηνοθεσία Brad Furman, παίζουν Scott Eastwood, Jamie Foxx, Nora Arnezeder), Avatar: The Way of Water (σκηνοθεσία James Cameron, παίζουν Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver), Ne Zha 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Yu Yang).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄