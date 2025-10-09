ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λάρνακα, Γειτονιά Αγίου Ιωάννη, 9-11 Οκτωβρίου. Η γειτονιά του Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα φιλοξενεί το Φεστιβάλ Πολιτισμού «Μαντομαχαλάρτ ΙΙ» και μεταμορφώνεται σε ζωντανό κέντρο τέχνης, ήχου και συνάντησης το οποίο οργανώνεται σε επιμέλεια Αντώνη Τζιαρίδη. Η αρχή γίνεται σήμερα με υπαίθρια προβολή στην πλατεία Αγίου Ιωάννη, της γαλλικής ταινίας «Τενόρος». Πρόκειται για μια συγκινητική ταινία για τα όνειρα που γίνονται πραγματικότητα, με φόντο την Όπερα του Παρισιού και με πρωταγωνιστή έναν νεαρό ράπερ που ανακαλύπτει την όπερα και τη δική του φωνή. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Παράλληλα σε δύο διαφορετικούς χώρους παρουσιάζεται η έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Συγκεκριμένα, στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί μαζί με έργα video art και βιντεοποίησης από μια μικρή ομάδα καλλιτεχνών, ενώ στο Diatopos Art Centre εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα. Εγκαίνια: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, 7μ.μ. Διάρκεια: μέχρι 19 Οκτωβρίου

Λευκωσία, Art Seen (22006624). Η Μαρία Στάθη γιορτάζει τα 10χρονα της Art Seen με μια ομαδική έκθεση, με τίτλο «DECENNIAL: A Creative Legacy». Εγκαίνια στις 7μ.μ. Μέχρι 7/11

ΒΙΒΛΙΟ

Λεμεσός, Παττίχειο Αρχείο. Παρουσίαση του βιβλίου της Λίνας Έλληνα «Aphrodite in Flames». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο κ. Βίκτωρ Μαντοβάνη, Επίτιμος Πρόξενος της Ιταλίας στην Κύπρο, ο κ. Ιωάννης Τζίρος, πρώην Πρόξενος της Κύπρου στο Μιλάνο. Αμέσως μετά θα γίνει προβολή σκηνών από το ντοκιμαντέρ του canale italia για την Αμμόχωστο 6.30μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα – Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, 7.30μ.μ.. Παρουσίαση των βιβλίων «Γνωρίζω την Κύπρο» (Γιάννη Μηλίδη) και «Ποιήματα Ελπίδας και Αγάπης για τους Κύπριους Πρόσφυγες από Έλληνες Ποιητές της Αυστραλίας» (Επιμ. Γιάννη Μηλίδη) οργανώνει η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου. Τα βιβλία θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Δημητρίου, δρ Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας, Π/μιο Paris-Sorbonne (Paris IV) και ο Γιάννης Μηλίδης.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη απο το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή του Γιώργου Τσιάκκα. Παραστάσεις: 9, 14, 15, 16 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Λεδρών. «Παλίμψηστον». Μουσικό θέατρο που πραγματεύεται την έννοια του παλίμψηστου και της επαναχρησιμοποίησης των μνημείων. Σκηνική σύνθεση και επεξεργασία κειμένων Σπύρος Καλλιβωκάς. Ερμηνεύουν: Μυρσίνη Χριστοδούλου, Μαριλή Μήλια, Χριστίνα Παπαδοπούλου. Λύρα: Χριστίνα Πολυκάρπου. Δυο παραστάσεις στις 7.30μ.μ. και στις 9μ.μ. 99363952

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Roofman (σκηνοθεσία Derek Cianfrace με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stabfield), Dead of Winter (σκηνοθεσία Brian Kirk με τους Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca), Tron: Ares (σκηνοθεσία Joachim Ronning με τους Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges), Pets on a Train (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄