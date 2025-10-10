ΜΟΥΣΙΚΗ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Το έργο είναι αποτέλεσμα της δεκαετούς έρευνάς του στο Tivoli Luna Park, το πρώτο λούνα παρκ της Κύπρου, καθώς και στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λευκωσίας, δίπλα στο οποίο ιδρύθηκε το πάρκο το 1967. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Την ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός, παρουσιάζει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου. Εγκαίνια: 7μ.μ. Μέχρι 4/11.

Λευκωσία, γκαλερί Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου με τίτλο «Καλειδοσκόπιο- Θραύσματα μνήμης και φαντασίας». Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 1/11

Λάρνακα, 3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Τη ζωγραφική του Αντρέα Ιωαννίδη και τη γλυπτική της Άντρεας Χαραλαμπίδου φέρνει σε δημιουργικό διάλογο η 3 Angels Modern Art Gallery σε δύο παράλληλες ατομικές εκθέσεις. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 17/10

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λευκωσία, Πάρκο Ακρόπολης. Από τις 10 έως τις 12 Οκτωβρίου επιστρέφει το Φεστιβάλ Βιβλίου Λευκωσίας 2025, το μεγαλύτερο λογοτεχνικό φεστιβάλ της Κύπρου, που φέτος γιορτάζει δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας. Η αυλαία ανοίγει σήμερα στις 7μ.μ., στην αίθουσα «Σπηλιές» με την Τελετή Έναρξης, όπου στο επίκεντρο θα βρεθεί η Γαλλική Λογοτεχνία, καθώς η Γαλλία αποτελεί την τιμώμενη χώρα της φετινής διοργάνωσης. Την επίσημη ομιλία με τίτλο «Όπου ζει η Λογοτεχνία» θα εκφωνήσει ο Ιουλιάν Μπόγκνταν Τόμα, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Λάρνακα, Γειτονιά Αγίου Ιωάννη, 9-11 Οκτωβρίου. Η γειτονιά του Αγίου Ιωάννη στη Λάρνακα φιλοξενεί το Φεστιβάλ Πολιτισμού «Μαντομαχαλάρτ ΙΙ» και μεταμορφώνεται σε ζωντανό κέντρο τέχνης, ήχου και συνάντησης το οποίο οργανώνεται σε επιμέλεια Αντώνη Τζιαρίδη. Περισσότερες πληροφορίες εδώ: heyzine.com/flip-book

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 7.45μ.μ. Πρεμιέρα κάνει σήμερα η ταινία- ντοκιμαντέρ «Βασίλης Μιχαηλίδης– Κρυφοί Ανέμοι» σε σκηνοθεσία Θωμά Καλλή. Η παραγωγή φέρει την υπογραφή μιας έμπειρης και δημιουργικής ομάδας: τον Νίκο Αβρααμίδη στη διεύθυνση φωτογραφίας, τον Πασχάλη Παπαπέτρου ως εκτελεστικό παραγωγό και τον επιστημονικό σύμβουλο Κυριάκο Ιωάννου. Σκηνογράφος – ενδυματολόγος είναι ο Γιώργος Γιάννου. Τη μουσική έγραψε ο Κώστας Κακογιάννης. Ελεύθερη είσοδος.

ΧΟΡΟΣ

Λευκωσία, Wherehaus 612, 8.15μ.μ. «Wooοmanhood 101». Πολυμεσική παράσταση χοροθεάτρου με θέμα το διαγενεακό grooming και conditioning από γυναίκα σε γυναίκα. Μια μαύρη κωμωδία χορού από την Art|Haus σε κείμενα Ανθής Κέττηρου και Χρήστου Πολυμενάκου. 10 και 11 Οκτωβρίου στις 8.15μ.μ. τηλ. 96849000

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Flea Theater, 8.30μ.μ.. Η ARTrat Collective παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Παπακωνσταντίνου με τίτλο «Αυτοκτονικό ΑΙ», σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Τσίτσιου σε μορφή σκηνοθετημένου αναλογίου. Το έργο κάνει πρεμιέρα σήμερα Παγκόσμια Μέρα Ψυχικής Υγείας, ημέρα αφιερωμένη στην ενίσχυση της ενημέρωσης και στην καταπολέμηση του στίγματος γύρω από τις ψυχικές διαταραχές. Παραστάσεις 10, 11, 12, 17, 18, 19 Οκτωβρίου 2025. 99065962 more.com

Λευκωσία, Κτήριον 53. Παραστάσεις: 8μ.μ. Το βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο της Μπεθ Χένλι «Crimes of the Heart» προτείνει η θεατρική ομάδα «12 και κάτι», σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μανδρή. 99817550 ή 99910030.

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». 8μ.μ. «Ο μικρός Έγιολφ» του Χένρικ Ίψεν, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Στέφαν Λάρσον. 10 Οκτωβρίου, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, Κυριακή 12 Οκτωβρίου. (Κυριακές 5μ.μ.). Εισιτήρια: 77772717, thoc.org.cy

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Λευκωσία, Μουσείο Εθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. 7μ.μ. «Μεσαιωνικά παραμύθια – Που δράκους άλλον τίποτε», με τη Μαρίνα Κατσαρή στην αφήγηση και τον Βαγγέλη Γεττό στο ακκορντεόν, λαούτο και κρουστά. 22 470470

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.

HAUTEART (96663553). Έκθεση ζωγραφικής του Βαλεντίνου Βασιλείου. Μέχρι 9/10

Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Αναδρομική έκθεση της Δάφνης Μαυροβουνιώτη- Τριμικλινιώτη με τίτλο «Εικαστικές Μαρτυρίες– 70 χρόνια πορείας στην Τέχνη». Μέχρι 11/10

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Roofman (σκηνοθεσία Derek Cianfrace με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stabfield), Dead of Winter (σκηνοθεσία Brian Kirk με τους Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca), Tron: Ares (σκηνοθεσία Joachim Ronning με τους Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges), Pets on a Train (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄