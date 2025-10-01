ΠΡΟΒΟΛΗ

Λεμεσός, Ρίο. 8.15μ.μ. Την ταινία «Καμιά άλλη γη» σε σκηνοθεσία: Μπάζελ Αντρα, Γιουβάλ Άμπραχαμ, Χάμνταν Μπαλάλ, Ρέιτσελ Σορ προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Στη Μασαφέρ Γιάτα της Δυτικής Όχθης, μια ομάδα Παλαιστινίων και Ισραηλινών καταγράφουν την πραγματικότητα των Παλαιστίνιων κατοίκων από το 2019 έως το 2023, καθώς ο ισραηλινός κατοχικός στρατός μεθοδικά καταστρέφει τα χωριά και τις ζωές τους. Ως μαρτυρία της συνθήκης που οι Παλαιστίνιοι υφίστανται στη γη τους από ένα καθεστώς που ανεμπόδιστα υιοθετεί πολιτικές απαρτχάιντ με κορύφωση τη σημερινή θηριωδία, το ντοκιμαντέρ «Καμία άλλη γη» βραβεύτηκε μεταξύ άλλων με το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ και Βραβείο Κοινού στην Μπερλινάλε και Βραβείο Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στα Ευρωπαϊκά Βραβεία.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Παγκυπρίου Γυμνασίου, 6.30μ.μ. Το δίτομο έργο του Κυπριανού Δ. Λούη «Η εξέλιξη της καταστιχογραφίας στον ‘ευρύτερο ελληνικό χώρο’ (16ος-19ος αι.)» και «Το κατάστιχο δοσοληψιών του Γεωργάκη Μαρκαντωνίδη (1817-1939)- Συμβολή στην τεκμηρίωση της νεότερης κυπριακής οικονομικής ιστορίας» παρουσιάζεται σε ειδική εκδήλωση. Τη διοργανώνει το Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών του ΥΠΑΝ και την έκδοση παρουσιάζουν ο αναπληρωτής καθηγητής Οθωμανικής Ιστορίας στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου Θεοχάρης Σταυρίδης και ο διδάκτωρ Ιστορίας, δημοσιογράφος και επιμελητής της έκδοσης Απόστολος Γ. Κουρουπάκης. 22456306 & 22456326

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διοργανώνει διάλεξη στα πλαίσια της ανέλιξης του Λέκτορα Κώστα Κωνσταντινίδη με θέμα «Μικρή χώρα, μεγάλη οθόνη: Αλλαγές, προκλήσεις και αφηγηματικές πολυπλοκότητες στον κινηματογράφο της Κύπρου» στις 3.15μ.μ. Πληροφορίες: 22894560

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου Αίθουσα Ε010, Νέα Πτέρυγα, Κεντρικά Κτίρια, Καλλιπόλεως 75, 7.45μ.μ. Η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας διοργανώνει διάλεξη με θέμα «Μελέτες αποκατάστασης και ψηφιακά μέσα: Επανεκτίμηση της αποστολής και της βιογραφίας του θραύσματος 15959 από τη ζωφόρο του Παρθενώνα». Εισηγητής: Δρ. Μάρκος Κατσιάνης, Επίκουρος Καθηγητής Αρχαιότητας και Ψηφιακού Πολιτισμού, Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών τηλ: 22893560

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Ένα. 8μ.μ. Η θεατρική ομάδα άrtegω παρουσιάζει την πρώτη της παραγωγή με τίτλο: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά. Παραστάσεις 13, 14, 15, 17, 18 & 19 Οκτωβρίου. Τηλ. 99989043

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Ιωακείμ. Μέχρι 18/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10

EVOHK. Η δουλειά της διεπιστημονικής καλλιτέχνιδος Ξένια Οξίν με τίτλο «Escapism: A Path of Reflection, Healing, and Exploration» παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ RELATE. Μέχρι 13/10. oksin.art

Κυπριακή Γωνιά (24621109). Έκθεση ζωγραφικής της Μύριας Ευθυμίου Μέχρι 18/10.

Λεμεσός

Kapopoulos Fine Arts (25360066). Έκθεση της Έλενας Σαρρή Βαρνάβα και Μαρίνας Εμφιετζή. Μέχρι 18/10.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Roofman (σκηνοθεσία Derek Cianfrace με τους Channing Tatum, Kirsten Dunst, LaKeith Stabfield), Dead of Winter (σκηνοθεσία Brian Kirk με τους Emma Thompson, Judy Greer, Marc Menchaca), Tron: Ares (σκηνοθεσία Joachim Ronning με τους Evan Peters, Greta Lee, Jeff Bridges), Pets on a Train (ταινία animation σε σκηνοθεσία Benoit Daffis, Jean-Christian Tassy),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Συναισθηματική Αξία» σε σκηνοθεσία Γιόακιμ Τρίερ. Από τις 26 Σεπτεμβρίου για δύο εβδομάδες εκτός τις Δευτέρες. Καθημερινά στις 8.30μ.μ. Διάρκεια 133΄