ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. 6μ.μ. Το έργο του βραβευμένου Βρετανού συγγραφέα Ντάνκαν ΜακΜίλαν «People, Places & Things», ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου, από τη ΣΕΖΟΝ Γυναίκες, επιχειρώντας να απαντήσει σε καίρια θέματα που αφορούν στην απελευθέρωση του σύγχρονου ανθρώπου από κάθε είδους εξάρτηση και εθισμό. Ηθοποιοί: Έλενα Καλλινίκου, Νέδη Αντωνιάδη, Αντρέας Κούτσουμπας, Δημήτρης Αντωνίου, Βασίλης Βασιλάκης, Μυρσίνη Χριστοδούλου, Αλέξια Αλέξη, Αντρέας Πατσιάς, Μπελίντα Παπαβασιλείου. Παραστάσεις: 20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31 Οκτωβρίου, 3 & 4 Νοεμβρίου, 8μ.μ. 2 Νοεμβρίου 6μ.μ. 99047021
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι. «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα. 8μ.μ. Η θεατρική ομάδα άrtegω παρουσιάζει την πρώτη της παραγωγή με τίτλο: «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο», της Μάρτα Μπουτσάκα σε σκηνοθεσία Γιάννη Χατζηπαρασκευά. Παραστάσεις 19 Οκτωβρίου. Τηλ. 99989043
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Λατσιών, «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 31 Οκτωβρίου. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Περβολιών. 8μ.μ. «Τι θα πει ο κόσμος» της Αφροδίτης Αντωνίου από τη Θεατρική Ομάδα «Χαρακτήρες» Πολιτιστικού Ομίλου Καλού Χωριού Λάρνακας στο πλαίσιο του Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, τηλ. 99 122 966
- Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018, Κυριακή 19 & 26 Οκτωβρίου, 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» προτείνει η Σκηνή 018 του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Τη διασκευή υπογράφουν οι Παρασκευάς Καρασούλος και Νίκανδρος Σαββίδης και τη σκηνοθεσία η Μαρίνα Βρόντη. thoc.org.cy 77772717
- Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Το δικαστικό δράμα του Reginald Roze «Οι 12 Ένορκοι» παρουσιάζει η θεατρική ομάδα 3ο κουδούνι σε μετάφραση- διασκευή Χρίστου Τσιαήλη και σκηνοθεσία Μάριου Σαρπετσά. Η παράσταση συμμετέχει στο 38ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου του ΘΟΚ. Για τρεις μόνο παραστάσεις 19, 20 Οκτωβρίου 2025, στις 8:30μ.μ. Για κρατήσεις τηλ. 99687383
ΜΠΑΛΕΤΟ
- Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο, 7μ.μ. Το Μπαλέτο του Μιλάνου παρουσιάζει στην Κύπρο το μπαλέτο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα», στη χορογραφική διασκευή του Φεντερίκο Βεράτι. Εισιτήρια: Soldout Tickets
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Πάρκο «Στέλιος Πισής», 4-9μ.μ. To «1ο Μουσικό Φεστιβάλ Στέλιος Πισής στο Πάρκο» φιλοξενεί η Λεμεσός με τη συμμετοχή της Ρίτας Αντωνοπούλου και αγαπημένων καλλιτεχνών από την Κύπρο. Το φεστιβάλ οργανώνεται ένα χρόνο μετά το θάνατο του σπουδαίου συνθέτη Στέλιου Πισή. Είσοδος ελεύθερη.
- Λεμεσός, Ξυδάδικο, , 7μ.μ. Το πρώτο του άλμπουμ με τίτλο «Soundscapes of Nicosia» παρουσιάζει το μουσικό project Nabu Pera, που προέρχεται από τους ζωντανούς δρόμους της Λευκωσίας. Το σχήμα νεοσύστατο τρίο αποτελείται από τους Σάββα Θωμά (μπεντίρ, φωνητικά), Νατάσα Χατζηανδρέου (βιμπράφωνο, κρουστά) και Δημήτρη Γιασεμίδη (φλάουτο, sylphyo, ηλεκτρονικά). Λευκωσία. Φεστιβάλ Πάμε Καϊμακλί, Κυριακή 26 Οκτωβρίου, 9μ.μ. Λάρνακα, Hot Soap Studios, Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, 8μ.μ.
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο. Το πρώτο Bicycle Film Festival οργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας και ο Organisation for Positive Urbanism (OPU). Το φεστιβάλ είναι ολοήμερο και περιλαμβάνει κινηματογραφικές προβολές μικρού μήκους και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. more.com
- Κόρνος, Αγγειοπλαστείο Κόρνου. Η κοινότητα φιλοξενεί για 12η χρονιά το Φεστιβάλ Κόκκινου Πηλού, μια σημαντική πολιτιστική διοργάνωση αφιερωμένη στη μακραίωνη αγγειοπλαστική παράδοση του χωριού. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει εργαστήρια, ξεναγήσεις, μουσική και χορό. Κυριακή 19 Οκτωβρίου.
- Αμαργέτη. Το συμμετοχικό εργαστήρι «Πάμε Αμαργέτη: A Culture and Sustainability Lab» οργανώνεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αμαργέτης. Το εργαστήρι απευθύνεται σε καλλιτέχνες/ιδες, δημιουργούς και επαγγελματίες του Πολιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα, περιβαλλοντικούς οργανισμούς, φοιτητές/τριες και νέους/ες που δραστηριοποιούνται στις τέχνες. 11.30π.μ. – 6μ.μ.
ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ
- Λάρνακα, Ex Larnaka College (υπόγειο) Μεχμέτ Αλή 65. Η συμμετοχική παράσταση «Ιχνηλάτ(ρ)ης» μετατρέπει τον υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός υπό ανέγερση ξενοδοχείου σε τόπο αναζήτησης, σύγκρουσης και αποκάλυψης. Έναν ενδιάμεσο χώρο∙ ατελή και μεταβατικό, έτοιμο να φιλοξενήσει τα ίχνη των επιλογών μας. Σκηνοθετική επιμέλεια Θεοδώρα Ανδρέου. Περφόρμερ : Σταύρη Καλοπετρίδου, Μαρία Χαραλάμπους, Άντρια Χρίστου, Πέτρος Νικολάου, Σωτήρης Σωτηρίου, Πολίνα Στάμπολη, Σταυριανή Τταντή, Έλενα Φλουρή, 11.30π.μ. tickettailor.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99172515, 99173820). Έκθεση ζωγραφικής της Σούλας Λειψού-Γιάγκου Μέχρι 24/10.
- Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).
- Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.
- Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11
- ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11
- Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.
- Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11
- Διάτοπος (22766117) & Άρτος (22445455). Έκθεση «Διαπλεκόμενες Συνδέσεις/ Intertwined Connections». Στον χώρο του ARTos παρουσιάζεται η δουλειά του Ματιέ Ντεβαβρί, ενώ στον Διάτοπο εκτίθενται τα έργα της Μαρίας Τριλλίδου και του Μιχάλη Παπαμιχαήλ. Στην έκθεση συμμετέχει η ποιήτρια Δάφνη Νικήτα, η οποία χρησιμοποιεί τα έργα ως αφετηρία για τη δημιουργία ποίησης. Μέχρι 19/10
- Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12
- Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
- 3 Angels Modern Art Gallery (99664290). Έκθεση ζωγραφικής του Αντρέα Ιωαννίδη και γλυπτικής της Άντρεας Χαραλαμπίδου. Μέχρι 17/10
Λεμεσός
- Μορφή (25378733). Ομαδική έκθεση φωτογραφίας. Μέχρι 20/10
- 125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11
Πάφος
- Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11
- Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11
- Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10.
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: After the Hunt (σκηνοθεσία Luca Guadagnino με τους Julia Roberts, Ayo Edebiri, Andrew Garfield), Good Fortune (σκηνοθεσία Aziz Ansari με τους Seth Rogen, Keanu Reeves, Keke Palmer), Black Phone 2 (σκηνοθεσία Scott Derricson με τους Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz),
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.