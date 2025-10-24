ΘΕΑΤΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, 8:30μ.μ. Ένα από τα δυναμικότερα και πολλά υποσχόμενα σύνολα μουσικής δωματίου στην Ευρώπη, το Τρίο Waldstein, παρουσιάζει το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος, σε έργα Γκαμπριέλ Φορέ, Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι και Χάρη Κίττου, pharosartsfoundation.org & Τηλ. 22663871

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 8.30μ.μ. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συναντά δύο διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, τον Κύπριο πιανίστα Μαρτίνο Τιρίμο και τον μαέστρο Παναγιώτη Παπαδόπουλο, σε έργα Μότσαρτ, Τσιουρλιόνις και Μπραμς. cyso.interticket.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, A+ Event space, Ερμού 266. Ο υαλουργός Σταύρος Κοφτερός σε συνεργασία με τον γιο του Γιάννη, παρουσιάζει έργα που δημιούργησε την τελευταία πενταετία με τίτλο «Διάφανη Γλυπτική». Εγκαίνια 7 μ.μ. Μέχρι 31 Οκτωβρίου.

Λεμεσός, Γκαλερί Lumière Contemporary Art (25 344141). Φωτογραφίες από τρεις ηπείρους παρουσιάζει η Χριστίνα Δράκου στη νέα φωτογραφική έκθεση της με τίτλο «La Street c’est Chic». Εγκαίνια: 7.00 μ.μ. Μέχρι 15 Νοεμβρίου

ΠΕΡΦΟΡΜΑΝΣ

Κάστρο Λάρνακας, 8.30μ.μ. Με ιδέα και ερμηνεία της Ανάνα Ρίντβαλντ και παραγωγή της Infinité Théâtre από το Μόντρεαλ, Καναδά είναι η «Η Σιωπή της Ουρανίας», που παρουσιάζεται στο πλαίσιο της 4ης Μπιενάλε Λάρνακας. Εισιτήρια: itsonceinabluemoon.com ή biennalelarnaca.com , τηλ. 99634655

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Παγκυπρίου Γυμνασίου 6.30μ.μ. Παρουσίαση δίτομου έργου της αρχαιολόγου Μαρίας Αχιλλέως «Η κοινωνία της ρωμαϊκής Κύπρου βάσει επιγραφικών δεδομένων και αρχαιολογικών μαρτυριών υπό το πρίσμα του εκρωμαϊσμού», τ. I και , τ. II. Την έκδοση παρουσιάζουν ο Ευάγγελος Χρυσός, Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, ο Θεόδωρος Μαυρογιάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Νίκος Κουρέας, πρώην Ανώτερος Ερευνητής ΚΕΕ, τέως Αναπληρωτής Διευθυντής ΚΕΕ, και ο Ευστάθιος Ράπτου, Αρχαιολογικός Λειτουργός Τμήματος Αρχαιοτήτων. 22456306 & 22456326

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Κίκου Λανίτη με τίτλο «Πορτέρα σε Μετάβαση». Μέχρι 10/11

Αποκάλυψη (22300150). Έκθεση της Λάρα Σόφι Βενιαμίν με τίτλο «Ίχνη αναμνήσεων». Μέχρι 8/11

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99172515, 99173820). Έκθεση ζωγραφικής της Σούλας Λειψού-Γιάγκου Μέχρι 24/10.

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Stand In Line (99412000). «On the Island of Circe» (Στο Νησί της Κίρκης) του Κωνσταντίνου Κυρτή. Μέχρι 7 /11.

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 7/11

ΝiMAC (22797400). Παρουσίαση της χωρο-ειδικής εγκατάστασης του Σωκράτη Σωκράτους με τίτλο «Track 350m». Μέχρι 2/11

Γκαράζ (22001508). Ερευνητική έκθεση «1975-1989, Λευκωσία: ΓΚΑΛΕΡΙ, vol. II», που εστιάζει στη δεκαετία του ’80, αναδεικνύοντας χώρους όπως οι Ζυγός ΙΙ, Γκλόρια, Ώρα, Ρέμπραντ, Opus 39, Diaspro, Αποκάλυψη και Ηριδανός. Μέχρι 4/11.

Marginalia (99657080). Έκθεση της Μαρίας Διακοδημητρίου. Μέχρι 1/11

Isnotgallery (99569498). Ομαδική έκθεση αποφοίτων της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Pietro Vannucci στην Περούτζια της Ιταλίας. Μέχρι 31/10.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945-). Μέχρι 20/12

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας (22661475). «Sector 2: Λευκωσία». Μέχρι 31/10

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Ρουάν. «Γη – Σώμα- Φόρεμα» της Τούλας Ολυμπίου. Μέχρι 1/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση ζωγραφικής της Λίας Βογιατζή. Μέχρι 7/11

Λόφος Φάμπρικας. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Aqua Memoria: Αντίλαλοι ενός Ιερού Λόφου». Μέχρι 9/11

Παλιά Ηλεκτρική (97843583). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Combined». Μέχρι 25/10.

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Shelby Oaks (σκηνοθεσία Chris Stuckmann, παίζουν Keith David, Michael Beach, Brendan Sexton III), Kiss of the Spider Woman (σκηνοθεσία Bill Condon, παίζουν Diego Luna, Tonatiuh, Jennifer Lopez), Springsteen: Deliver me from Nowhere (σκηνοθεσία Scott Cooper, παίζουν Stephen Graham, Jeremy Allen White, Odessa Young), Tom and Jerry (ταινία animation σε σκηνοθεσία Gang Zhang), Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc (ταινία adult animation σε σκηνοθεσία Tatsuya Yoshihara).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Η ταινία Springsteen: Deliver Me from Nowhere μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη μία από τις πιο εσωστρεφείς και σκοτεινές περιόδους του Bruce Springsteen, με τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα Jeremy Allen White στον ρόλο του θρυλικού καλλιτέχνη. Καθημερινά στις 8. 30μ.μ. Σάββατο και Δευτέρα προβολές στις 6.30μ.μ και 8.30μ.μ. Μέχρι 5/11