ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Κεντρική Έκθεση, Παλαιό Δημαρχείο, 12–16 Νοεμβρίου 2025. Το φεστιβάλ JELO6 PROJECT ξεδιπλώνεται σε διάφορους χώρους – Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, CVAR – Severis Foundation, Archtube– υφαίνοντας έναν βιωματικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τις εφαρμοσμένες τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. Μεγάλη επετειακή συναυλία σήμερα 12 Νοεμβρίου, γενέθλια μέρα του Σόλωνα Μιχαηλίδη κορυφαίου Κύπριου μουσουργού, μαέστρου, μουσικολόγου και παιδαγωγού. Η συναυλία θα γίνει με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Λεμεσού, υπό τη διεύθυνση του Μίκη Μιχαηλίδη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αποκλειστικά έργα του Σόλωνα Μιχαηλίδη και θα γίνει παγκόσμια πρεμιέρα του «Κονσερτίνου για πιάνο και ορχήστρα». Είσοδος ελεύθερη, απαραίτητη η κράτηση από την Ticketmaster

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Η George Solonos Band ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με ένα κουαρτέτο εγχόρδων, προσκαλώντας το κοινό σε μια βραδιά γεμάτη πάθος, λυρισμό και καλλιτεχνική τόλμη. Όλα τα έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων θα διατεθούν για την ενίσχυση του Κυπριακού Συνδέσμου Φίλων και Ατόμων με Όγκους Εγκεφάλου.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Η site-specific περφόρμανς της ιταλικής ομάδας Tony Clifton Circus «Mission Roosevelt» παρουσιάζεται στις 12, 13 Νοεμβρίου στις 6.30μ.μ. και στις 14 Νοεμβρίου στις 4.30μ.μ. με σημείο εκκίνησης την παλιά πόλη της Λεμεσού. Παράλληλα, οι καλλιτέχνες Murmuyo, Kamchatka και Βίκυ Κάλλα προσφέρουν δωρεάν, ανοιχτά σε όλους (όχι μόνο σε επαγγελματίες) εργαστήρια κίνησης, αυτοσχεδιασμού και θεάτρου. artcargofest.com

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΘΕΑΤΡΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον 7.30μ.μ. Οι Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας συνεχίζονται με την ταινία Τo «Παγώνι», μια πολυβραβευμένη – πρώτη ταινία μεγάλου μήκους – του Bernhard Wenger. Συνδυάζοντας ένα αιχμηρό χιούμορ με την κοινωνική διορατικότητα, εξερευνά ερωτήματα αυθεντικότητας και επιδόσεων στον σύγχρονο, εικονικό και επιμελημένο κόσμο.

ΒΙΒΛΙΟ

Λευκωσία, αμφιθέατρο Discovery Hall Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 7μ.μ. Το βιβλίο του του Γεδεών Βούλη «Το ‘Καταθυμωμένον’… Ευαγγέλιον» παρουσιάζεται από τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη. Με γραφή που συνδυάζει το χιούμορ με την αυτογνωσία, ο συγγραφέας προσεγγίζει ζητήματα της σύγχρονης εποχής.

Παραλίμνι, Αίθουσα Εκδηλώσεων Δήμου Παραλιμνίου 7μ.μ. Παρουσίαση του βιβλίου της Βασιλικής Βούρδα, ξεναγού και προέδρου του Κέντρου Ελληνομάθειας Ρηγίου Καλαβρίας, με τίτλο «Οι μικροί αρχαιοναύτες στην ελληνόφωνη Καλαβρία».

ΗΜΕΡΙΔΑ

Πάφος, Πολυχώρος Αττικόν, 5.30μ.μ. Ημερίδα για τον μεγάλο αγωνιστή, διανοούμενο και πολιτικό Μιχάλη Χαραλαμπίδη. Θα μιλήσουν οι Γιαννάκης Ομήρου – πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Στέφανος Τανιμανίδης – ιστορικός – συγγραφέας, Στάθης Ταξίδης – συγγραφέας, Θεόφιλος Παπαδόπουλος – δημοσιογράφος.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 14/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c'est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Bugonia (σκηνοθεσία Γιώργος Λάνθιμος με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Aidan Delbis), Christy (σκηνοθεσία David Michod με τους Sydney Sweeney, Coleman Pedigo, Merritt Wever), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max με τους Colby Minifie, Kate Burton, Chensea Alden), Predator: Badlands (σκηνοθεσία Dan Trachtenberg με τους Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi, Reuben de Jong), Grand Prix of Europe (ταινία animation σε σκηνοθεσία Waldemar Fast),

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.