ΘΕΑΤΡΟ

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 14-16 Νοεμβρίου, 8.30μ.μ. Η 25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου προτείνει στο κοινό νέες χορογραφικές προτάσεις με έργα 13 χορογράφων που εμπνέονται από υπαρξιακά αλλά και κοινωνικά ζητήματα. Σήμερα παρουσιάζονται τα έργα «K1LL3R INSTINCT» του Πάνου Μαλακτού, «ARTIFACT» του Δημήτρη Χαραλάμπους, «ΜΠΛΕ» της Μάχης Δημητριάδου Λίνταλ και «Sprt!» του Δημήτρη Χειμώνα. Στο πλαίσιο των παράλληλων δράσεων παρουσιάζεται το έργο «END-LESSNESS II» από την Echo Arts – Αριάννα Οικονόμου 7.30μ.μ. — Παράσταση & Συζήτηση (Q&A) στο @Art Studio 55. rialto.com.cy, cypruschoreographyplatform.com

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Γκαλερί Αποκάλυψη. Χρησιμοποιώντας την τεχνική «MetaMorfozen», ο Ανδρέας Μακαρίου παρουσιάζει την καινούρια του δουλειά «Μνήμες από το μέλλον». Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 6/12. Τηλ. 22300150.

Λευκωσία, γκαλερί Marginalia (99657080). Τοπία και τόπους περιλαμβάνει η σειρά έργων της Ελληνίδας ζωγράφου Λίλας Παπούλα με τίτλο «Λόχμες». Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 6/12.

Λευκωσία, Isnotgallery (99569498).Εγκαίνια 7.30μ.μ. Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, διαφορετικών γενεών και εικαστικών προσεγγίσεων, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Παρουσιάζονται έργα των καλλιτεχνών: Χρίστος Αβραμίδης, Στέλιος Βότσης, Αλέκος Φασιανός, Glyn Hughes, Κώστας Ιωακείμ Καϊμάκης, Ανδρέας Καραγιάν, Ελένη Κινδύνη, Μαρία Κοφτερού, Γιάννης Κοφτερός, Μιχάλης Μανουσάκης, Νεοπτόλεμος Μιχαηλίδης, Πάμπος Μίχλης, Ελένη Νικοδήμου, Arshak Sarkissian, Ανδρέας Σκουφάρης, Βασίλης Σπεράντζας και Γιάννης Τσαρούχης. Μέχρι 30/11

Λεμεσός, ξενοδοχείο Amara. Η έκθεση ζωγραφικής του Σώτου Γονιού με τίτλο «Quo Vadis?» παρουσιάζεται σήμερα στη Λεμεσό. Παράλληλα, κατά την ημέρα των εγκαινίων, παρουσιάζεται η ποιητική συλλογή του Ανδρέα Παράσχου «Βαρκαρόλα αμαρτωλών αγίων», που είναι εμπνευσμένη από τα έργα του Σώτου Γονιού. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 17/11 (καθημερινά 11π.μ.-10μ.μ.)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, 8.30μ.μ. Μουσικό αφιέρωμα «Κόρη, αρφή, μάνα, στετέ: Οι γυναίκες τραγουδούν τις γυναίκες». Συμμετέχουν: Κωνσταντίνα Ξενοφώντος – τραγούδι, Έλενα Ξυδά – τραγούδι , Βερόνικα Αλωνεύτου – σαντούρι, Χαράλαμπος Παντελή – λαούτο, Γιώργος Λάμπρου – βιολί, Παναγιώτης Στυλιανίδης – κρουστά. Εισιτήρια: ticketbox. 70070150

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Λεμεσός, Μόλος. Το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo προτείνει μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πάνω από 30 παραστάσεις από 12 διεθνείς ομάδες. Η site-specific περφόρμανς της ιταλικής ομάδας Tony Clifton Circus «Mission Roosevelt» παρουσιάζεται στις 14 Νοεμβρίου στις 4.30μ.μ. με σημείο εκκίνησης την παλιά πόλη της Λεμεσού. Παράλληλα με το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, οι καλλιτέχνες Murmuyo, Kamchatka και Βίκυ Κάλλα προσφέρουν δωρεάν, ανοιχτά σε όλους (όχι μόνο σε επαγγελματίες) εργαστήρια κίνησης, αυτοσχεδιασμού και θεάτρου. artcargofest.com

Λεμεσός, Τεχνοδρόμιο. 12ο Φεστιβάλ Αφήγησης με τίτλο Οδύσσειες. technodromio.org. Μέχρι 15/11.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Παλαιό Δημαρχείο, Κεντρική Έκθεση. Το φεστιβάλ JELO6 PROJECT ξεδιπλώνεται σε διάφορους χώρους – Παλαιό Δημαρχείο Λευκωσίας, CVAR – Severis Foundation, Archtube – υφαίνοντας έναν βιωματικό διάλογο ανάμεσα στην τέχνη, τις εφαρμοσμένες τέχνες και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Μέχρι 16/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Relocations» του Ζήνωνα Τζέπρα. Μέχρι 17/11 Νοεμβρίου.

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 14/11.

Λευκωσία, Οίκημα ΕΚΑΤΕ. «Nicely Cut, thanks» της Λίζας Πετρίδου. Μέχρι 18/11

Kapopoulos Fine Arts Στασικράτους 43 (22319031). Κορυφαίους καλλιτέχνες, διεθνούς βεληνεκούς, Έλληνες και ξένους, παρουσιάζει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 17/11. www.kapopoulosfinearts.com

Koraï Project Space. Ομαδική έκθεση με τίτλο «Besides». Μέχρι 22/11 (Τετάρτη 4-7μ.μ. & Σάββατο 2.30μ.μ.- 5μ.μ. ή με ραντεβού).

Art Seen (22006624). Ομαδική έκθεση με τίτλο DECENNIAL: A Creative Legacy. Μέχρι 14/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

Lumière Contemporary Art (25 344141). Έκθεση φωτογραφίας «La Street c’est Chic» της Χριστίνας Δράκου. Μέχρι 15/11

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Running Man (σκηνοθεσία Edgar Wright, παίζουν Glen Powell, Emilia Jones, Josh Brolin), The Surrender (σκηνοθεσία Julia Max, παίζουν Colby Minifie, Kate Burton, Chelsea Alden), Heidi: Rescue of the Lynx (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aizea Roca Berridi, Toby Schwarz), Jujutsu Kaisen: Execution (ταινία animation σε σκηνοθεσία Shouta Goshozomo).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Βουγονία» (Bugonia), του Γιώργου Λάνθιμου με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν. Προβολές καθημερινά στις 8.30μ.μ. Σάββατο και Κυριακή στις 6μ.μ. και στις 8.30μ.μ. Μέχρι 19/11.