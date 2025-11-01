ΒΙΒΛΙΟ

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αμφιθέατρο Discovery, 18:30. Το Ίδρυμα Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη (ΙΜΝΜ) παρουσιάζει την έκδοση «The Maria and Neoptolemos Michaelides Residence – Intimations for a New Modernity / Οικία Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη – Υπαινιγμοί για ένα νέο μοντερνισμό», εκδόσεις Park Books. Θα προλογίσουν η πρόεδρος του Ιδρύματος Αθηνά Αριστοτέλους Κληρίδου και ο επίτιμος πρόεδρός του Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, ενώ το βιβλίο θα παρουσιάσει η ιστορικός, κριτικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων Θάλεια Στεφανίδου.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δήμος Κουρίου. Τα Kourion Secret Concerts συνεχίζουν την αποστολή τους, εντός του Δήμου Κουρίου στις 26 και 27 Νοεμβρίου, με στόχο να προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για ανακάλυψη και προώθηση της τοπικής δημιουργίας. Παρουσιάζονται από τον Δήμο Κουρίου και το Kourion 2030 με πρωτοβουλία της Louvana Records και αυτή τη φορά ταξιδεύουν το κοινό σε μυστική τοποθεσία εντός του Δήμου Κουρίου. Η ακριβής τοποθεσία θα γνωστοποιηθεί στους κατόχους εισιτηρίων ανήμερα της εκδήλωσης, ενώ οι καλλιτέχνες θα αποκαλύπτονται μόλις ανέβουν στη σκηνή. Εισιτήρια: Kourion Secret Concerts.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Η διοργάνωση αυτή η οποία φιλοξενεί ταυτόχρονα Κύπριους και Έλληνες χαράκτες αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. 2026. Την έκθεση θα εγκαινιάσει η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου στις 7μ.μ. Δευτ-Πεμ, 4.00μ.μ.-7.00μ.μ. Μέχρι 16/12.

Λευκωσία, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου. Πρόσφατες δημιουργίες της Έλενας Γιωργαλλά και της Νικολέτας Φαρμακαλίδου, παρουσιάζονται μαζί. Η κάθε μία καλλιτέχνης, προσεγγίζει τη δημιουργικότητα και εργάζεται με διαφορετικό τρόπο και διαφορετικά υλικά. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 30/11. Πληροφορίες τηλ. 99595642 και 99627520.

Λευκωσία, Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 2/12

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Πανεπιστημιούπολη Αίθουσα Εκδηλώσεων «Εύη Σοφιανού» (A010), (Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων – ΚΟΔ07) 6μ.μ. Την εκδήλωση με τίτλο «Οι Γυναίκες Συν-γράφουν την Κύπρο» – μια βραδιά εστιασμένη στη συγγραφική δουλειά των πολυβραβευμένων λογοτεχνών Νάσια Διονυσίου και Κωνσταντία Σωτηρίου, οργανώνει Η Έδρα UNESCO για Έμφυλη Ισότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι συγγραφείς θα συνομιλήσουν με τις συν-διευθύνουσες της Έδρας, Αναπληρώτριες Καθηγήτριες Μιράντα Χρίστου και Αλεξία Παναγιώτου για το έργο τους, την ερευνητική και συγγραφική διεργασία, τη συνεργασία τους, την Ιστορία και τις ιστορίες, την Κύπρο και τις Κύπριες.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Λευκωσία, Kivotos Luxury Lifestyle concept house (99327755). Ομαδική έκθεση ζωγράφων από την Ελλάδα, με τίτλο «Διασχίζοντας Ορίζοντες». Μέχρι 27/11.

Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11

Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.

Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα www.biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.

Λεμεσός

Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12

NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.

The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11

The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.

125 Space (25733994). Έκθεση της Χάνα Λούνεμπουργκ με τίτλο «Siesta». Μέχρι 26/11

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wicked: For Good (σκηνοθεσία Jon M. Chu, παίζουν Ariana Grande, Jeff Goldblun, Cynthia Erivo), Now You See Me: Now You Don’t (σκηνοθεσία Ruben Fleischer, παίζουν Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco), Sisu: Road to Revenge (σκηνοθεσία Jalmari Helander, παίζουν Jorma Tommila, Stephen Lang, Richard Brake), Hola Frida (ταινία animation σε σκηνοθεσία Andre Kadi, Karine Vezina).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. 26 Νοεμβρίου, 8μ.μ. Προβολή της ταινίας Τζαφάρ Παναχί «Ένα απλό ατύχημα» του Τζαφάρ Παναχί βραβευμένη με Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών. pantheon-theatre.com