ΦΕΣΤΙΒΑΛ
- Λεμεσός, Ριάλτο. Το Flash Art που καθιερώθηκε ως πλατφόρμα ανάδειξης της σύγχρονης κυπριακής παραγωγής εξελίχθηκε σε φεστιβάλ. Η φετινή έκδοση, Flash Art Festival 2025, παρουσιάζει επτά πρωτότυπες παραγωγές που συνδυάζουν θέατρο, χορό, μουσική και περφόρμανς. Το πρόγραμμα σήμερα: 19:00 | 45’ | «Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα» – Έλενα Αγαθοκλέου. 20:15 | 50’ | «Constellation of Awakening» – Νεφέλη Κεντώνη. 21:30 | 60’ | «SALTY RIVER – A Journey from Within» του Κωνσταντίνου Πελεκανή. Πληροφορίες & εισιτήρια: rialto.com.cy | 77777745
ΗΜΕΡΙΔΑ
- Λευκωσία Δημοσιογραφική Εστία, 5μ.μ. Ημερίδα με θέμα «Τα Πολιτιστικά Περιοδικά και η συμβολή της «Νέας Εποχής» οργανώνει το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας σε συνεργασία με το περιοδικό Νέα Εποχή». Θα μιλήσουν η Θεοδώρα Μέντη, δρ Φιλολογίας, Ε.ΔΙ.Π. στον Τομέα Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, Γιώργος Κ. Μύαρης, φιλόλογος-συγγραφέας, Νίκος Τριμικλινιώτης, Καθηγητής Κοινωνιολογίας, Κοινωνικών Επιστημών και Νομικής της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας 6.30μ.μ. Εγκαίνια του Water Movement Nicosia, μιας site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, που σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Λευκωσία, Sic. Contemporary Culture (97867289). Παρουσίαση του εικαστικού βιβλίου του Λεόντιου Τουμπουρή με τίτλο Still στο πλαίσιο του προγράμματος Confabulations for Critical Localities. Μέσα από την πρακτική της αυτοεθνογραφίας, το Still αναπτύσσει ένα οικείο λεξιλόγιο που συνυφαίνει κείμενα, σχέδια και φωτογραφίες για να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ μνήμης, αυτο-αναπαράστασης και συλλογικής ταυτότητας. 7μ.μ.- 8μ.μ: Παράλληλες αναγνώσεις από τους Diego Armando Aparicio, Λουκία Πιερίδου και Damien Touche. 8μ.μ: Συζήτηση μεταξύ του Λεόντιου Τουμπουρή και του Ευαγόρα Βανέζη. siccontemporary.com
ΒΙΒΛΙΟ
- Πάφος, Ιδιωτικά φροντιστήρια Μίτλεττον 7μ.μ. Παρουσίαση της νουβέλας «Πού πάνε τα πουλιά όταν πεθαίνουν» της Μαρίας Α. Μίτλεττον. Για το βιβλίο θα μιλήσει η Γεωργία Φραγκέσκου, φιλόλογος, συγγραφέας.
ΘΕΑΤΡΟ
- Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. 8.30μ.μ. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μάλατρατ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Το θεατρικό είναι βασισμένο στο ομότιτλο βιβλίο της Σούζαν Χιλ. Ηθοποιοί: Χάρης Αριστείδου, Γιώργος Αναγιωτός, Μαριαλένα Παπαδοπούλου. Παραστάσεις: Σάββατο 29/11, 8.30μ.μ. Κυριακή 30/11, 6.30μ.μ Παρασκευή 5/12, 8.30μ.μ. Σάββατο 6/12, 8.30μ.μ. Κυριακή 7/12, 6.30μ.μ. soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. 28/11, 29/11, 30/11, 3/12, 5/12, 6/12, 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.
- Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 28/11 & 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. 30/11, 6.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.
- Λεμεσός, Θέατρο Ένα 28 & 29/11. 8μ.μ. Ο μονόλογος «Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ σε αυτό το μέρος», του Ζουζέπ Μαρία Μιρό παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Σταύρου Ποταμάρη, με τον Γρηγόρη Γεωργίου. Εισιτήρια: Sold out Tickets. Επόμενες παραστάσεις:
- Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο, 8μ.μ. «Μια Ιλιάδα» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου με τη Δέσποινα Μπεμπεδέλη Sold Out Tickets.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99595642 και 99627520). Έκθεση της Έλενας Γιωργαλλά και της Νικολέτας Φαρμακαλίδου. Μέχρι 30/11.
- Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11
- Γκλόρια (22762605). Σχέδια και γλυπτά παρουσιάζει η Σάρα Λι Μιχαηλίδου στην ατομική της έκθεση με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική» της Σάρα Λι Μιχαηλίδου. Μέχρι 28/11
- Όμικρον. Έκθεση φωτογραφίας της Μαρίνας Σιακόλα με τίτλο Sunscapes. Μέχρι 28/11.
- Diatopos Art Center (22766117). «A Compass without North» της Κλίτσας Αντωνίου. Μέχρι 28/11
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Λάρνακα. Η κύρια έκθεση της διεθνούς Μπιενάλε Λάρνακας με 115 έργα καλλιτεχνών από 42 χώρες. παρουσιάζεται στους εξής χώρους: Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας, Μουσείο Πιερίδη, Common Ground Gallery, Δημοτική Αγορά Λάρνακας, Αποθήκη 79, Μεσαιωνικό Κάστρο Λάρνακας, Πλατεία Ζουχούρι, Αλυκή Λάρνακας και Πιαλέ Πασιά. Το πρόγραμμα biennalelarnaca.com Μέχρι 28/11.
Λεμεσός
- Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
- NeMe. Διεθνής έκθεση με τίτλο «Algorithms of Power» (Αλγόριθμοι της Εξουσίας). Μέχρι 28/11.
- The Edit Gallery (25251710). «Alexithymia» της Μαριάντρης. Μέχρι 29/11
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 29/11
The Gallery 45, (97901106.). Έκθεση Ιρανών και Λιβανέζων καλλιτεχνών, με τίτλο «Η Αυλαία πίσω από την Ανθεκτικότητα». Μέχρι 29/11.
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).
Κ Σίνεπλεξ, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.