ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 7μ.μ. Ένα ζωντανό συναπάντημα πιάνου με φλαμένκο σηματοδοτεί η παράσταση «El Pulso Secreto» που προτείνουν ο πιανίστας Μανώλης Νεοφύτου και η χορογράφος Φιλίππα Στυλιανούδη. Στο πρόγραμμα θα ακουστούν έργα των Πιατσόλα, Λεκουόντα, Αλμπένιθ, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ραχμάνινοφ, Σοστακόβιτς, Δοράντες, Σατί και Ντόγκα. Εισιτήρια: rialto.interticket.com

Λευκωσία, ArtosHouse. Τη συναυλία-παράσταση «Παραµυθκιών Ήχοι – Η Καρκιά της Ρήγαινας», ένα µουσικο-αφηγηµατικό ταξίδι εµπνευσµένο από την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου παρουσιάζει η Cyprus Chamber Orchestra (CCO). Η παράσταση συνδυάζει τη ζωντανή αφήγηση του Σταύρου Λούρα µε την πρωτότυπη μουσική σύνθεση και επιμέλεια του Ανδρέα Παπαπέτρου. Κυριακή 30/11 και Σάββατο 6/11, Κυριακή 7/11 στις 5μ.μ. τηλ. 97804219

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Σατιρικό. «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν ντε Σαιντ-Εξυπερύ σε διασκευή και σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. 11π.μ. Κάθε Κυριακή. satirikotheatro.com

Λευκωσία, Θέατρο ΘΟΚ, Σκηνή 018. Κάθε Κυριακή 10.30π.μ. Μια διασκευή του έργου του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του βασιλιά» σε διασκευή των Παρασκευά Καρασούλου και Νίκανδρου Σαββίδη και σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 30/11, 6.30μ.μ. 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.

Λεμεσός – Θέατρο ΕΘΑΛ, «Η επιστροφή των παραμυθιών» της Γεωργίας Παρασκευά, σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κολοκοτρώνη, με τις Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble. 30 Νοεμβρίου, 11π.μ. τηλ. 25877827

Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Κάθε Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Το έργο του Μπέρναρντ Πόμερανς «Ο Άνθρωπος Ελέφαντας» προτείνει το Σατιρικό Θέατρο και η Audere Productions, σε διασκευή Φρίξου Μασούρα και σκηνοθεσία Ανδρέα Κυριάκου. Επιπλέον παραστάσεις: Παρασκευή 5 & 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. ticket.satirikotheatro.com Διάρκεια: 120’

Σατιρικό Θέατρο. Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το θεατρικό «Η γυναίκα με τα μαύρα» του Στήβεν Μαλατράτ, μια συμπαραγωγή της Aris Pro και του Σατιρικού Θεάτρου, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου. Παραστάσεις: Κυριακή 30/11, 6.30μ.μ Παρασκευή 5/12, 8.30μ.μ. Σάββατο 6/12, 8.30μ.μ. Κυριακή 7/12, 6.30μ.μ. www.soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS. Πληροφορίες: 22312940, 22421609. Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα.

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. 30/11, 3/12, 5/12, 6/12, 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.

Λευκωσία – Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». 8.30μ.μ. «Έγκλημα στο Όριεντ Εξπρές» της Άγκαθα Κρίστι, σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαργιά. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή & Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Πάφος – Μαρκίδειο Θέατρο, Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026 στις 8.30μ.μ.

Λευκωσία, Θέατρο Διόνυσος. «Δείπνο Ηλιθίων» από το Θέατρο Διόνυσος, σε σκηνοθεσία του Παναγιώτη Λάρκου. Παραστάσεις: Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. Διάρκεια: 90’. Εισιτήρια: 22818999, Sold Out Tickets και στα Καταστήματα Στεφανής.

Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι: «Ποια Ευρώπη» του Μιχάλη Παπαδόπουλου σε σκηνοθεσία Νεοκλή Νεοκλέους. Παραστάσεις: κάθε Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Πληροφορίες 99251331, Soldout tickets

Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα. «Χρόνια πολλά κύριε Σκρουτζ» σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τηλεμάχου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια Soldoutickets, τηλ. 70007721

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Η παραγωγή «Μια φορά και… μια χώρα» του Θεάτρου Piccolo ζωντανεύει επί σκηνής τρία παραμύθια από την Ιταλία (Το Καπέλο του Πεπίτο), την Ινδία (Το Τύμπανο) και την Κίνα (Ο Σπόρος). Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Βασιλική Ανδρέου και Μάριος Στυλιανού. Παραστάσεις 30 Νοεμβρίου και 6, 7 Δεκεμβρίου, Σάββατο 3.30μ.μ. & Κυριακή 11π.μ. 94409100. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Κυριακή 18 Ιανουαρίου, 11π.μ. Προπώληση εισιτηρίων: Ticketmaster

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99595642 και 99627520). Έκθεση της Έλενας Γιωργαλλά και της Νικολέτας Φαρμακαλίδου. Μέχρι 30/11.

Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.