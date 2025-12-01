ΜΟΥΣΙΚΗ
- Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, 8.30μ.μ. Συναυλία με τίτλο «60 χρόνια μουσικής Μιχάλη Χριστοδουλίδη» με σολίστ τους Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Ιωάννου, Μάριο Ανδρέου, Πάρη Παράσχο, Άντρεα Σοφοκλέους και το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση». Τη 12μελή ορχήστρα διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης, που παρουσιάζει επίσης την καινούργια του συνθετική δουλειά «Ο Θούριος του Ρήγα». 2/12 Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού 8.30μ.μ. Εισιτήρια μπορείτε να εξασφαλίσετε από το Παττίχειο Θέατρο, από την ticketmaster.cy και από όλα τα ACS Couriers.
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ο διακεκριμένος Κύπριος πιανίστας και συνθέτης Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει τη νέα του δισκογραφική δουλειά με τίτλο “Waving hands”, στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας. Το έργο, βαθιά προσωπικό και γεμάτο συναίσθημα, είναι εμπνευσμένο από τη γέννηση των δίδυμων κοριτσιών του καλλιτέχνη. Πιάνο, συνθέσεις: Σταύρος Λάντσιας. Κοντραμπάσο: Μιχάλης Καλκάνης. Τύμπανα: Μιχάλης Καπηλίδης. Βιολί: Νίκος Πίττας. Τσέλο: Ρομπέρτας Γκροντ. Εισιτήρια: more.com, 22797979
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 6.30μ.μ. Το νέο μυθιστόρημα του Σταύρου Χριστοδούλου «Έξι λεπτά ακόμα» παρουσιάζουν οι Εκδόσεις Καστανιώτη. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Σταύρος Καραγιάννης και ο σκηνοθέτης Ανδρέας Αραούζος. Την εκδήλωση συντονίζει η δημοσιογράφος– συγγραφέας Ελένη Ξένου.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. Η μαύρη φαρσοκωμωδία του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν», ανεβαίνει από την ομάδα «Σόλο Για Τρεις», σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. Δευτέρα 1, 8, 15 Δεκεμβρίου και 19, 26 Ιανουαρίου, Τρίτη 2, 9, 16 Δεκεμβρίου και 20, 27 Ιανουαρίου, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Κρατήσεις: 96147809. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com
- Λευκωσία, WhereHaus 612. Αθέατες πτυχές της ζωής και των τραυμάτων των δύο κύριων κοινοτήτων του νησιού κατά την περίοδο της αγγλικής αποικιοκρατίας, είναι το «Νησί», που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου και παραγωγή της ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την Point To Contemporary. Παραστάσεις: 1/12. Ώρα: 8.30μ.μ. Κατάλληλο άνω των 15 ετών. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.
- Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Υπόγεια Σκηνή 8.30μ.μ. Το έργο «Υπεργαλαξιακά Aποτυχημένοι» αποτελεί το δεύτερο σε σειρά ολοκληρωμένο θεατρικό έργο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Άρη Κυπριανού. Πρωταγωνιστούν: Χαμπής Δαμιανού, Φάνος Θεοφάνους και Κωνσταντίνος Τσίτσιος. 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια more.com
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (99595642 και 99627520). Έκθεση της Έλενας Γιωργαλλά και της Νικολέτας Φαρμακαλίδου. Μέχρι 30/11.
- Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Isnotgallery (99569498). Έργα σε χαρτί 17 καλλιτεχνών, παρουσιάζει η έκθεση «Papiers– Fountain of Desires». Μέχρι 30/11
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).
Κ- Σίνεπλξ, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.