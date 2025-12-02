ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ηθοποιός, τραγουδοποιός, ένας αεικίνητος και ανήσυχος δημιουργός της γενιάς του, ο Πάνος Βλάχος ερμηνεύει τραγούδια από τον νέο του δίσκο και άλλα που έχουμε αγαπήσει. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου (Δευτέρα-Παρασκευή 10π.μ.-1μ.μ.). Τηλ. 22797979.

Παττίχειο Θέατρο Λεμεσού 8.30μ.μ. Συναυλία με τίτλο «60 χρόνια μουσικής Μιχάλη Χριστοδουλίδη» με σολίστ τους Γιάννη Διονυσίου, Γιώργο Ιωάννου, Μάριο Ανδρέου, Πάρη Παράσχο, Άντρεα Σοφοκλέους και το Φωνητικό Σύνολο «Διάσταση». Εισιτήρια από το Παττίχειο την ticketmaster.cy και όλα τα ACS Couriers

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Ίδρυμα Artos. Τα υφαντά της Μάρθας Χριστοδουλίδου (Margo), κεντημένα και κροσέ κομμάτια, αποτελούν μία συλλογή, που δείχνει τη ζωή σε πλήρη άνθιση. Η έκθεση Spinning a tale παρουσιάζεται από Τρίτη έως Πέμπτη 2, 3, 4 Δεκεμβρίου. Ώρες: 10π.μ.-1μ.μ. & 3μ.μ.-7μ.μ. Τηλ. 99463394.

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Πανεπιστήμιο Κύπρου Κτήριο Συμβουλίου–Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης». 5μ.μ. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Πρεσβεία της Αυστρίας στην Κύπρο τιμούν την 20ή επέτειο από την ίδρυση της Αυστριακής Πρεσβείας στην Κύπρο και τα 30 χρόνια από την ένταξη της Αυστρίας στην ΕΕ. Ομιλία με θέμα: «Marillen και χρυσόμηλα: Αυστρία και Κύπρος – δύο μικρά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι γλώσσες τους». Η Μουσική Ακαδημία του Πανεπιστημίου Κύπρου, συμπράττοντας με κλιμάκιο της χορωδίας του Μουσικού Σχολείου Λευκωσίας προτείνουν συναυλιακό πρόγραμμα αφιερωμένο σε κορυφαίες στιγμές της αυστριακής μουσικής παράδοσης.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. Η μαύρη φαρσοκωμωδία του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν», ανεβαίνει από την ομάδα «Σόλο Για Τρεις», σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. Επόμενες: Δευτέρα 8, 15 Δεκεμβρίου και 19, 26 Ιανουαρίου, Τρίτη 2, 9, 16 Δεκεμβρίου και 20, 27 Ιανουαρίου, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Κρατήσεις: 96147809. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο, Υπόγεια Σκηνή 8.30μ.μ. Το έργο «Υπεργαλαξιακά Aποτυχημένοι» αποτελεί το δεύτερο σε σειρά ολοκληρωμένο θεατρικό έργο του Κωνσταντίνου Τσίτσιου που ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Άρη Κυπριανού. Πρωταγωνιστούν: Χαράλαμπος Δαμιανού (Χαμπής) , Φάνος Θεοφάνους και Κωνσταντίνος Τσίτσιος. 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 Δεκεμβρίου. Εισιτήρια more.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12

Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λεμεσός

Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.