ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, Γκαλερί Γκλόρια (22762605). Με την έκθεση «Η Άννα των Τριών», ο εικαστικός Λευτέρης Ολύμπιος συνεχίζει την πολυετή του πορεία διερευνώντας τη διαχρονικότητα της εικόνας, τη σχέση παράδοσης και σύγχρονης δημιουργίας όπως και τη δύναμη της εικαστικής αφήγησης. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 3/1/2026. (Τρίτη-Σάββατο 10.30π.μ.-12.45π.μ. Δευτέρα-Παρασκευή 5.30μ.μ.-8μ.μ.)
MASTERCLASS
- Λευκωσία, Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών 7μ.μ. Κινηματογραφικό masterclass με τη Φαίδρα Βόκαλη με τίτλο «Μάθε παιδί μου σινεμά Ή μια καριέρα σε 20 ταινίες». Η τωρινή καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Women in Film & Television θα μοιραστεί με το κοινό βιωματικές ιστορίες, με διάθεση εξομολογητική.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. Η κωμωδία «ART» της Γαλλίδας Γιασμίνα Ρεζά ανεβαίνει από την Alpha Square σε σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου. Παίζουν: Βαρνάβας Κυριαζής, Φώτης Αποστολίδης και Ανδρέας Αραούζος. 3, 4, 6 (στις 8.00 μμ) και 7 Δεκεμβρίου (στις 6.30 μ.μ) 2025. ticketmaster.cy / 7777 7040 / ACS Courier
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. Ο «Γυάλινος Κόσμος» του Τένεσι Ουίλιαμς ανεβαίνει σε σκηνοθεσία του Θανάση Γεωργίου, σε συνεργασία με την Open Arts. 3/12, 5/12, 6/12, 7/12,13/12. Ώρα: 8.30 μ.μ. Κυριακή 7μ.μ. Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο 9/1. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος 14/1. Πάφος Μαρκίδειο, 16/1. Εισιτήρια: Soldout Tickets, στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.
- Λευκωσία, ΘΟΚ Νέα Σκηνή Νίκος Χαραλάμπους. 8μ.μ. Το έργο «Αιδοίων μονόλογοι», της Ηβ Ένσλερ από το Θεατρικό Εργαστήρι ΚΙΜΩΛΙΑ πήρε το Γ΄ Βραβείο στα πλαίσια του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Νάτιας Χαραλάμπους, Μαρίας Ζίττη, Έφης Χαραλάμπους.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Πρόζακ (22104244). Έκθεση του Γιώργου Α. Κωνσταντίνου με τίτλο «Σπαράγματα». Μέχρι 2/12
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Sign Language for Common People» Φίλιππου Θεοδωρίδη Μέχρι 6/12
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Αποκάλυψη (22300150). «MetaMorfozen», του Ανδρέα Μακαρίου. Μέχρι 6/12
- Marginalia (99657080). «Λόχμες» της Λίλας Παπούλα. Μέχρι 6/12
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λεμεσός
- Lumiere (25344141). « Whispers on Glass, της Liubov M. Μέχρι 6/12
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Σπασμένη φλέβα (σκηνοθεσία Γιάννης Οικονομίδης, παίζουν Βασίλης Μπισμπίκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Μπέττυ Αρβανίτη), The Devil’s Teardrop (σκηνοθεσία Gonzalo Otero, παίζουν Sydney Amanuel, Mia Rose Kavensky, Hermelinda Lujan), The Exit 8 (σκηνοθεσία Genki Kawamura, παίζουν Kazunari Ninomiya, Yamato Kochi, Naru Asanuma), Zootopia 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jared Bush, Byron Howard).
RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.