Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι παραστάσεις του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, γεμίζοντας χαρά, συγκίνηση, πολύ γέλιο και στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες τόσο στη μνήμη όσων ανέβηκαν στη σκηνή, όσο και αυτών που παρακολούθησαν τις παραστάσεις σε όλη την Κύπρο, από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου.

Ο ΘΟΚ ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Φεστιβάλ όπως τα αποφάσισε η Καλλιτεχνική Επιτροπή, μέλη της οποίας ήταν οι Στέλιος Καλλιστράτης, Ηθοποιός, Μάριαν Κυπριανού, Ηθοποιός και Ανθή Παπαπερικλέους, Θεατρολόγος.

Ο ΘΟΚ εκφράζει τα συγχαρητήριά του σε όλους τους συμμετέχοντες για το πάθος και τη δημιουργικότητα που επέδειξαν.

Βραβεία (με φιλοξενία της παράστασης σε Σκηνή του ΘΟΚ)

Α’ Βραβείο

Θεατρική Ομάδα Άδωνις Ιδαλίου για την παράσταση του έργου «Festen» του David Eldridge

Β’ Βραβείο

άrtegω/ Αrtego για την παράσταση του έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα

Γ‘ Βραβείο

Θεατρικό Εργαστήρι «Κιμωλία» για την παράσταση του έργου «Αιδοίων μονόλογοι» της Ηβ Ένσλερ

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 8μ.μ. στο Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους».

Έπαινοι

Πολιτιστικός Όμιλος Ομόνοια Αραδίππου για την παράσταση του έργου «Ζητείται ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά

για την παράσταση του έργου «Ζητείται ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά Θεατρική Ομάδα «3 ο Κουδούνι» για την παράσταση του έργου «Οι 12 ένορκοι» του Reginald Rose

για την παράσταση του έργου «Οι 12 ένορκοι» του Reginald Rose Θεατρική Ομάδα Περιστερώνας για την παράσταση του έργου «Γιοι και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού

για την παράσταση του έργου «Γιοι και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού Θεατρικός Όμιλος Διγενής Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για την παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;» του Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη (Αρχική ιδέα το κυπριώτικο σκετς Άγια στολίστε την γιαγιά της Μάρως Κουσιάππα που παρουσιάστηκε από το ΡΙΚ τον Δεκέμβριο του 2012)

για την παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;» του Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη (Αρχική ιδέα το κυπριώτικο σκετς Άγια στολίστε την γιαγιά της Μάρως Κουσιάππα που παρουσιάστηκε από το ΡΙΚ τον Δεκέμβριο του 2012) Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Αμαθούντας για την παράσταση του έργου «Μαίρη, μη λυπάσαι πια!» Θέατρο επινόησης

Ειδικά Βραβεία και ατομικοί έπαινοι

Βραβείο Σκηνοθεσίας

Στον Μάριο Σαρπέτσα για την παράσταση του έργου «Οι 12 ένορκοι» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «3ο ΚΟΥΔΟΥΝΙ»

Βραβείο Σκηνογραφίας

Στον Λοΐζο Ποσείδια για την παράσταση του έργου «Festen» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

Βραβείο Ενδυματολογίας

Στον Αντρέα Καδή για την παράσταση του έργου «Ράφτης κυριών» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΑΛΛΟΥΡΑ» ΑΘΗΕΝΟΥ

Βραβείο Μουσικής Επιμέλειας

Στην Έφη Χαραλάμπους για την παράσταση του έργου «Αιδοίων μονόλογοι» από το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΚΙΜΩΛΙΑ»

Βραβείο Κινησιολογίας

Στην Έφη Χαραλάμπους για την παράσταση του έργου «Αν ζούσα σήμερα» από τον Θεατρικό Όμιλο Πανεπιστημίου Κύπρου

Βραβείο Ερμηνείας Συνόλου

Σε όλους τους ηθοποιούς του Θεατρικού Ομίλου Διγενής Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου για τις ερμηνείες τους στην παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;»

Βραβείο Πρωτότυπης Παράστασης

Στο Θεατρικό Εργαστήρι Ενηλίκων Ανοιχτού Σχολείου Δήμου Αμαθούντας για την παράσταση του έργου «Μαίρη, μη λυπάσαι πια!»

Βραβείο Τεχνικής Αρτιότητας

Στη Θεατρική Ομάδα Παράβαση Λυμπιών για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ομάδα την τόσο απαιτητική τεχνικά παράστασή της «Άντρες έτοιμοι για όλα»

Βραβείο «Ψυσιής» εις μνήμη Αλεξίας Παπαλαζάρου

Στη Θεατρική Ομάδα Περιστερώνας για τον τρόπο που στάθηκε η ομάδα επί σκηνής, στην παράσταση του έργου «Γιοι και Κόρες» σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Χριστοδούλου, την έγνοια του ενός για τον άλλον, και την ανάγκη να μοιραστούν την ιστορία μαζί μας.

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου

Στη Μελίνα Δημητρίου για τον ρόλο της ως «Μηλιά» στην παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;» από τον Θεατρικό Όμιλο Διγενή Αγίας Μαρίνας Ξυλιάτου

Έπαινοι Α’ Γυναικείου Ρόλου

Στη Χριστιάνα Αντωνίου για τον ρόλο της ως «Μητέρα» στην παράσταση του έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» από τη θεατρική ομάδα άrtegω/Artego και στη Νίκη Παύλου για τον ρόλο της ως «Αννού» στην παράσταση του έργου «Οι γαλίνες του Νικόλα» από τη Θεατρική Ομάδα Δήμου Λευκάρων

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου

Στη Μαρίνα Κασκίρη, στην παράσταση του έργου «Γιοι και κόρες» από τη Θεατρική Ομάδα Περιστερώνας

Έπαινοι Β’ Γυναικείου Ρόλου

Στην Ελισάβετ Σκιτίνη για τον ρόλο της ως «Άννα» στην παράσταση του έργου «Τι έχω γιατρέ;» από τον Λαογραφικό Πολιτιστικό Όμιλο «Τρίδατα» Λιβαδιών και στην Πωλίνα Αργυρού για τον ρόλο της ως «Σταυρού» στην παράσταση του έργου «Το βάσανο της Μαρουλλούς» από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ακρωτηρίου

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου

Στον Χρίστο Χαρίτου για τον ρόλο του ως «Φρεντερίκ» στην παράσταση του έργου «Η μέθοδος του Δρ Παλομέρο» από τη Θεατρική Πορεία Λεμεσού

Έπαινοι Α’ Ανδρικού Ρόλου

Στον Σωτήρη Χατζηδημητρίου για τον ρόλο του ως «Τόνυ» στην παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» από τη θεατρική ομάδα άrtegω/Artego και στον Χρίστο Κουλουμά για τον ρόλο του ως «Άρης» στην παράσταση Elizadeth από τη Θεατρική Ομάδα Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας Obiter Dicta

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου

Στον Παναγιώτη Χριστοδούλου για τον ρόλου του ως «Μίκαελ» στην παράσταση «Festen» από τη Θεατρική Ομάδα «Άδωνις» Ιδαλίου

Έπαινοι Β’ Ανδρικού Ρόλου

Στον Γιώργο Κουμανταρή για τον ρόλο του ως «Βρασίδας» στην παράσταση «Ζητείται ψεύτης» από τον Πολιτιστικό Όμιλο Ομόνοια Αραδίππου και στον Λάμπρο Θεοδώρου για τον ρόλο του ως «Ένορκος 1» στην παράσταση «Οι 12 ένορκοι» από τη Θεατρική Ομάδα «3ο Κουδούνι»

Η Τελετή Απονομής θα γίνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 στις 6:30 μ.μ. στο Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Πληροφορίες: 22864321 (8π.μ.- 2μ.μ.).