ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Λευκωσία, ARTos (22 795002). Το έργο του αείμνηστου Δήμου Πρωτοπαπά (1957-2024) παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μόνο τότε!» που διοργανώνεται στο Πολιτιστικό και Ερευνητικό Ίδρυμα ARTos, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Universitas. Η έκθεση πραγματοποιείται εις μνήμην του καλλιτέχνη, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε μια δημιουργική προσωπικότητα που συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή της Κύπρου. Εγκαίνια: 7.30μ.μ. Μέχρι 14/12 (3-7μ.μ.)

ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Την ταινία «Μάρκο: Μια επινοημένη αλήθεια» προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου.

Λεμεσός, Ρίο, 8.15. Ένα αριστούργημα του Αντρέι Ταρκόφσκι είναι η ταινία «Καθρέφτης» που προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Η προβολή εντάσσεται στο πλαίσιο του European Award Season 2026. Ένας ετοιμοθάνατος συγγραφέας αναστοχάζεται τη ζωή του, σε μια ονειρική αναπόληση όπου τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα και τα προσωπικά του συναισθήματα και βιώματα συμπλέκονται άτακτα το ένα με το άλλο σε ένα κουβάρι της μνήμης.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λεμεσός, Παττίχειο Θέατρο 8μ.μ. Η Ανδρική Τετραφωνία Λεμεσού γιορτάζει τα 25χρονα της με ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι με Επτανησιακές και Αθηναϊκές καντάδες και με ένα ξεχωριστό μελωδικό οδοιπορικό στη μαγεία του «μπελκάντο» με τον μαέστρο Παναγή Μπαρμπάτη και τους λυρικούς τραγουδιστές Αντώνη Κορωναίο και Ελένη Δάβου. Εισιτήρια από το ταμείο του θεάτρου, το ticketmaster.cy και το ACS Courier

Louvana Records Youtube channel. Ο Δήμος Κουρίου παρουσιάζει την 6η έκδοση του Fengaros Reacts: 8-17 Δεκεμβρίου. Σήμερα θα παρουσιαστεί η συναυλία του Alexis Sunder, ο οποίος σε ένα groovy set θα παρουσιάσει τη νέα μουσική του. Μια μέρα μετά την τελευταία παρουσίαση, στις 18 Δεκεμβρίου, η Louvana Records θα κυκλοφορήσει ένα συλλεκτικό ψηφιακό άλμπουμ που θα περιλαμβάνει από ένα τραγούδι από κάθε ζωντανή εμφάνιση των καλλιτεχνών.

ΠΟΙΗΣΗ

Λευκωσία, ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους» 6.30μ.μ. Ποιητική συνάντηση με τους ποιητές Ηλία Κεφάλα, Θωμά Ιωάννου, Ευφροσύνη Μαντά Λάζαρου και Παναγιώτη Νικολαΐδη οργανώνουν το Νεοελληνικό Σπουδαστήριο Πετρώνδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, Το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου. Συντονίζουν οι Παντελής Βουτουρής και Μαρίνος Πουργούρης.

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου «Η άλλη εποχή» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Παραστάσεις: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. 7 και 14 Δεκεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. Η ανατρεπτική μαύρη φαρσοκωμωδία του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν», ανεβαίνει από την ομάδα «Σόλο Για Τρεις», σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. Δευτέρα 8, 15 Δεκεμβρίου και 19, 26 Ιανουαρίου, Τρίτη 9, 16 Δεκεμβρίου και 20, 27 Ιανουαρίου, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Κρατήσεις: 96147809. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.

Diatopos Art Centre (22766117). «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» της Ξένια Κουντάσοβα. Μέχρι 12/12.

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Youth Makerspace (24201777). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα φιλοξενίας του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Μέχρι 14/12.

Λεμεσός

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Die My Love (σκηνοθεσία Lynne Ramsay με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek), Τα κάλαντα των Χριστουγέννων (σκηνοθεσία Χρήστος Κανάκης με τους Γιούλικα Σκαφίδα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δάφνη Αλεξάντερ), Μπαμ FC (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σαουλίδη, Κωστή Κυριάκου), Five Nights at Freddy’s 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Emma Tammi), The Proud Prinsess (ταινία animation σε σκηνοθεσία Radek Beran, David Lisy).

RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.