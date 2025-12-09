ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, 8.30μ.μ. Το ντοκιμαντέρ «Σύλβια Ρόμπυν» του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, προβάλλεται παρουσία της ομώνυμης πρωταγωνίστριας. Από τις 6μ.μ. την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο θα φιλοξενείται και η έκθεση Seeing (Me) Through, που θα συνοδεύσει θεματικά την προβολή, με όλα τα έργα να εξερευνούν την εμπειρία του αυτισμού. Με στόχο την εξερεύνηση των τομών μεταξύ crip και queer, το φεστιβάλ Beyond DisDance παρουσιάζει στο φετινό του πρόγραμμα τις δύο δράσεις σε συνεργασία με το Queer Wave.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λευκωσία, Rodax Art Gallery, (22817711, 99478585). Εγκαίνια 6μ.μ. Η έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη γεννήθηκε μέσα από μια εσωτερική πορεία, που ξεκίνησε από μια απλή, χειροποίητη κίνηση – την επαφή με τις πλεκτές μπάλες. Η έκθεση εστιάζεται σε προϊόντα βιώσιμης δημιουργίας, από μια ομάδα γυναικών από τα βουνά της Ξάνθης. Μέχρι 15 Ιανουαρίου

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Θέατρο Χώρα. Η ανατρεπτική μαύρη φαρσοκωμωδία του Τζο Όρτον «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν», ανεβαίνει από την ομάδα «Σόλο Για Τρεις», σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά. Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 15 ετών. 15 Δεκεμβρίου και 19, 26 Ιανουαρίου, Τρίτη 9, 16 Δεκεμβρίου και 20, 27 Ιανουαρίου, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Κρατήσεις: 96147809. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, Πέμπτη 22 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, ΕΘΑΛ, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: more.com

Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, «Κορίτσια Ημερολογίου» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσιάκκα από το Θέατρο Λέξη, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ύψωνας, Δημοτικό Θέατρο 8μ.μ. Ο Δήμος Κουρίου φιλοξενεί το σύνολο πνευστών Quintus με την εμβληματική σουίτα του Τσαϊκόφσκι, «Ο Καρυοθραύστης». Δελτία ελευθέρας εισόδου από την ιστοσελίδα του θεάτρου ipsonastheatre.com και από την εφαρμογή (app) e-kourion

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 7.30μ.μ. Χριστουγεννιάτικη συναυλία «Jazzy Christmas» με τη Στέφανη Κρασσά, μια μουσική γιορτή που υπόσχεται να πλημμυρίσει την πόλη με ρυθμούς, χαμόγελα και συγκίνηση. Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ARTos (22 795002). Το έργο του αείμνηστου Δήμου Πρωτοπαπά (1957-2024) παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μόνο τότε!». Μέχρι 14/12

Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.

Diatopos Art Centre (22766117). «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» της Ξένια Κουντάσοβα. Μέχρι 12/12.

Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026

Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.

Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12

Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.

Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.

Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026

Λάρνακα

Youth Makerspace (24201777). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα φιλοξενίας του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Μέχρι 14/12.

Λεμεσός

Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.

Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Die My Love (σκηνοθεσία Lynne Ramsay με τους Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek), Τα κάλαντα των Χριστουγέννων (σκηνοθεσία Χρήστος Κανάκης με τους Γιούλικα Σκαφίδα, Σμαράγδα Αδαμοπούλου, Δάφνη Αλεξάντερ), Μπαμ FC (ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Σαουλίδη, Κωστή Κυριάκου), Five Nights at Freddy’s 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Emma Tammi), The Proud Prinsess (ταινία animation σε σκηνοθεσία Radek Beran, David Lisy).

Κ- Σίνεπλξ, RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.

Πάνθεον. «Σπασμένη φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη. Από τις 27 Νοεμβρίου εως τις 11 Δεκεμβρίου. 8μ.μ.