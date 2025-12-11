ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Πάνθεον 8.30μ.μ. Την Ισπανική ταινία «Το Πατρικό» προβάλλει ο Όμιλος Φίλων Κινηματογράφου. Μετά το θάνατο του πατέρα τους, τρία αδέρφια επανενώνονται στο εξοχικό που προορίζεται για πώληση. Μια τεταμένη διαμονή, η οποία ανασύρει νοσταλγικές αναμνήσεις, αποσιωπημένα απωθημένα και εντάσεις, απειλώντας τις σχέσεις τους με ρήξη. Την προβολή οργανώνει η πρεσβεία της Ισπανίας και το Ινστιτούτο Θερβάντες.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος, 6μ.μ. Τη μουσική περιπέτεια για παιδιά με τίτλο «Η Σούζη και τα Χριστούγεννα του κόσμου» προτείνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Πρόκειται για ένα παραμύθι της Νόπης Νικολάου Τηλεμάχου, η οποία επιμελείται και την παράσταση. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συνδράμει η Χορωδία του προγράμματος ΣymphoΠedia, με μαέστρο την Κυριακή Κουντούρη. cyso.interticket.com. Επόμενη: 12/12 Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Soldout Tickets
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.
- Golden Gallery (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- ARTos (22 795002). Το έργο του αείμνηστου Δήμου Πρωτοπαπά (1957-2024) παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μόνο τότε!». Μέχρι 14/12
- Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.
- Diatopos Art Centre (22766117). «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» της Ξένια Κουντάσοβα. Μέχρι 12/12.
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Youth Makerspace (24201777). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα φιλοξενίας του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Μέχρι 14/12.
- Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.
Λεμεσός
- Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes» της Στέλλας Καπεζάνου. Μέχρι 17/1
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.
- Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Silent Night, Deadly Night (σκηνοθεσία Mike P. Nelson, παίζουν Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown), Keeper (σκηνοθεσία Osgood Perkins, παίζουν Rossif Sutherland, Tatiana Maslany, Erin Boyes), The King of Kings (ταινία animation σε σκηνοθεσία Seong-ho Jang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Eπίσης: Nurenberg (σκηνοθεσία James Vanderbilt, παίζουν Michael Shannon, Colin Hanks, Russel Crowe) – RIO Λεμεσού.