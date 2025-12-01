ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
- Λευκωσία, NiMAC (22797400). Εγκαίνια 7μ.μ. Στην έκθεση Fluid Persistence 19 καλλιτέχνες διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία, τη γεωπολιτική του δύναμη, καθώς και τη σκοτεινή και βαθιά μεταμορφωτική του φύση, που πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε σώματα νερού. Η επιμέλεια είναι της δρος Έλενας Στυλιανού. Μέχρι 31/5. .
- Λευκωσία, Γκαλερί Αποκάλυψη (223300150). Τα ζωγραφικά έργα του Μάριου και της Άννας Βαρελλά, δυο εικαστικών με παράλληλη πορεία στην τέχνη παρουσιάζονται στην έκθεση «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις». Εγκαίνια στις 7μ.μ. Μέχρι 17/1 Ιανουαρίου.
- Λευκωσία, Isnotgallery. Η ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο «Electric Dreams», είναι μια πολυδιάστατη πρόταση που συνεχίζει και διευρύνει τον διάλογο που άνοιξε το καλοκαίρι με την έκθεση «Στον παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί», η οποία παρουσιάστηκε στο Almyra Boutique Hotel τον Αύγουστο του 2025. Εγκαίνια 7.30μ.μ. Μέχρι 6/1
- Λευκωσία, Marginalia. Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Παπανικολάου με τίτλο «Συνθήκη». Εγκαίνια 7μ.μ. Μέχρι 3/1
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Ο τραγουδοποιός Παναγιώτης Λοΐζου, παρουσιάζει τον πρώτο προσωπικό του δίσκο «Δύο Κόσμοι» στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας και του προγράμματος #UNDER30. Καταθέτει την ψυχή του με τραγούδια που κουβαλούν βιώματα, σκέψεις και ελπίδες, more.com
- Λευκωσία, The Shoe Factory, 8.30μ.μ. Το Τρίο Zimbalist, ένα από τα πιο καταξιωμένα σύνολα δωματίου της γενιάς του, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Κύπρο. Το πρόγραμμα: Γιόζεφ Χάιντν (1732-1809) – Τρίο για Πιάνο Αρ.39 σε Σολ μείζονα, Hob.XV:25 «Τσιγγάνικο» (1795). Μιετσισλάβ Βάινμπεργκ (1919-1996) – Τρίο για Πιάνο σε Λα ελάσσονα, Έργο 24 (1945). Γιοχάννες Μπραμς (1833-1897) – Τρίο για Πιάνο Αρ.2 σε Ντο μείζονα, Έργο 87 (1882). 22663871 pharosartsfoundation.org
- Λεμεσός, Θέατρο Ριάλτο, 6μ.μ.Τη μουσική περιπέτεια για παιδιά με τίτλο «Η Σούζη και τα Χριστούγεννα του κόσμου» προτείνει η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας, αλλά και σε Λάρνακα και Λεμεσό. Πρόκειται για ένα παραμύθι της Νόπης Νικολάου Τηλεμάχου, η οποία επιμελείται και την παράσταση. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συνδράμει η Χορωδία του προγράμματος ΣymphoΠedia, με μαέστρο την Κυριακή Κουντούρη. Διάρκεια: 90’ χωρίς διάλειμμα. rialto.interticket.com.
ΒΙΒΛΙΟ
- Λευκωσία, Πανεπιστημιούπολη, αίθουσα 014 του Κέντρου Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκης «Στέλιος Ιωάννου» 10π.μ. Οι συγγραφείς Χριστίνα Γεωργίου, Μαρία Α. Ιωάννου, Ανδρέας Καπανδρέου, Μαρία Κούβαρου και Μαρία Τζιαούρη-Χίλμερ, θα μοιραστούν το δικό τους ταξίδι στον κόσμο των λέξεων στο πλαίσιο της «Ημέρας Ευρωπαίων Συγγραφέων». Η εκδήλωση οργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και το Europe Direct Λευκωσίας. Τηλ. 22895175
ΘΕΑΤΡΟ
- Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ, 8μ.μ. Ένα σύγχρονο έργο που απαθανατίζει την επεισοδιακή συνεύρεση μιας τυπικής κυπριακής οικογένειας είναι «Ο Πολυέλαιος», σε κείμενο και σκηνοθεσία της Μαρίνας Μακρή, που προτείνει η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με την ομάδα enact. Επί σκηνής: Πόπη Αβραάμ, Λούκας Ζήκος, Ηρόδοτος Μιλτιάδους, Λουκία Πιερίδου, Άννη Χούρη. Sold Out Tickets. 25877827. Παραστάσεις 12, 13, 19, 20, 26, 27 Δεκεμβρίου. 8μ.μ. και 14, 21, 28 Δεκεμβρίου, 6μ.μ. Λευκωσία – WhereHaus 612, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 Ιανουαρίου 2026, 8μ.μ. και 11, 18, 25 Ιανουαρίου και 1η Φεβρουαρίου 2026, 6μ.μ.
- Λευκωσία, Θέατρο Ένα, 8.30μ.μ. Με τη βραβευμένη κωμωδία του Γουίλι Ράσελ «Σίρλεϊ Βάλενταϊν», ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του σύγχρονου θεάτρου, επιστρέφει στη δράση το ιστορικό Θέατρο Ένα. Το έργο ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Στον ρόλο της Shirley Valentine: Ευαγγελία Νικολάου. Εισιτήρια: Ticketmaster Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30μ.μ. και κάθε Κυριακή στις 7μ.μ.
- Πάφος, Αττικόν, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Το σύγχρονο έργο του Ζοέλ Πομμερά, «Η επανένωση της Βόρειας με τη Νότια Κορέα», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ονησίφορου Ονησιφόρου. Εισιτήρια: Soldout Tickets στα Καταστήματα STEPHANIS και στο τηλ. 99520835.Παραστάσεις: Λευκωσία Θέατρο Δέντρο 14/12, 7μ.μ., 19/12, 8.30μ.μ., 20/12, 8.30μ.μ., 11/01, 7μ.μ., 17/01, 8.30μ.μ., 18/01, 7μ.μ., 21/01, 8.30μ.μ., 24/01, 8.30μ.μ., 25/01, 7μ.μ. Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο 23 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. Λεμεσός, Ριάλτο 28 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ.
- Λευκωσία, Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Το αυτοβιογραφικό αφήγημα της Μάγδας Κιτρομηλίδου «Η άλλη εποχή» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στη σκηνή, σε διασκευή και σκηνοθετική επιμέλεια της εγγονής της, Μαγδαλένας Ζήρα, φωτίζοντας μια ξεχωριστή πτυχή της ελληνικής και κυπριακής ιστορίας. Παραστάσεις: 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19 Δεκεμβρίου 8μ.μ. 7 και 14 Δεκεμβρίου 6μ.μ. Εισιτήρια: more.com
ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Κινηματοθέατρος Πάνθεον, Λεμεσός Ρίο. Το επικό πολιτικό- δικαστικό θρίλερ του Τζέιμς Βάντερμπιλτ «Νυρεμβέργη», με κεντρικό ήρωα τον ψυχίατρο που παρακολουθούσε τη φυλακισμένη ναζιστική ηγεσία πριν από τη «Δίκη του Αιώνα», προβάλλεται από τις 12 Δεκεμβρίου και στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο Πάνθεον στη Λευκωσία και στο Ρίο στη Λεμεσό. Καθημερινά εκτός Δευτέρας από την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου μέχρι 23/12, 8.30μ.μ. pantheon-theatre.com. Λεμεσός, Ρίο, καθημερινά στις 7.30μ.μ. από τις 11 Δεκεμβρίου
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» του Μιχάλη Μανουσάκη. Μέχρι 23/12.
- Golden Gallery (99643177). Έκθεση ζωγραφικής του Δημήτρη Γέρου. Μέχρι 10/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- ARTos (22 795002). Το έργο του αείμνηστου Δήμου Πρωτοπαπά (1957-2024) παρουσιάζει η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Μόνο τότε!». Μέχρι 14/12
- Αριάδνης 26, Παλιά Πόλη. «Since Then», του Κώστα Νεοφυτίδη. Μέχρι 17/12 (εκτός 13/12 & 14/12). Ώρες: 2.30μ.μ.-6.30μ.μ.
- Diatopos Art Centre (22766117). «Self-fulfiling Prophecy: Flat Ontology» της Ξένια Κουντάσοβα. Μέχρι 12/12.
- Γκλόρια (22762605). «Η Άννα των Τριών», του Λευτέρη Ολύμπιου. Μέχρι 3/1/2026
- Γκαράζ (22001508). Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», εστιάζει στο αρχείο του χαράκτη και σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γεν. 1901) και του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γεν. 1934), πατέρα και γιου. Μέχρι 18/12.
- Λευκωσία, αίθουσα Nicosia Masterplan. (Ουδέτερη ζώνη- Διέλευση οδού Λήδρας). Παρουσίαση του ερευνητικού έργου “Of Monumental”, με επίκεντρο την μελέτη 11 δημόσιων έργων τέχνης από ολόκληρη την Κύπρο, ως σταθμούς της μεταβαλλόμενης συλλογικής μνήμης του τόπου. Μέχρι 20/12
- Δημοτική Πλατεία, Πλατεία Δημαρχείας. Το Water Movement Nicosia, μια site-specific εγκατάστασης του Maurice Cazzolli, σηματοδοτεί τη 20ή επέτειο από την ίδρυση της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Κύπρο. Μέχρι 30/6/2026.
- Ε.ΚΑ.ΤΕ. και N C Annex Gallery to Nasty Cat (22466426). Η έκθεση «Θεατό-Αθέατο, παράλληλες ιστορίες» είναι μια συνεργασία της Ένωσης Ελλήνων Χαρακτών και του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). Μέχρι 16/12.
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens Μέχρι 16/1/2026.
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6/2026
- Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. «Συνύπαρξη» έργων της Βάσως Κατράκη (1909- 1988) και του Δημήτρη Αληθεινού (1945). Μέχρι 20/12
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6/2026
Λάρνακα
- Youth Makerspace (24201777). Ομαδική έκθεση καλλιτεχνών που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα φιλοξενίας του Youth Makerspace Larnaka του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου. Μέχρι 14/12.
- Δημοτική Πινακοθήκη. Το Λάρνακα 2030 παρουσιάζει το κοινοτικό έργο του εικαστικού Μάριου Σπηλιόπουλου, «Ανθρώπων Ίχνη IV – (Η Συνομιλία των Κόσμων)». Μέχρι 11/1.
Λεμεσός
- Edit Gallery (25 251710). Η Στέλλα Καπεζάνου παρουσιάζει την έκθεση «Pretty Little Crimes» της Στέλλας Καπεζάνου. Μέχρι 17/1
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- Eins (99 522977). Έκθεση της Ραίσσας Αγγελή με τίτλο «1989, Lunch at Beqaa valley». Μέχρι 20/12
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2.
- Ρουάν (25350845). «Αταξία – (P)HAOS», της Ηλέκτρας Βαρνάβα. Μέχρι 15/12
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Silent Night, Deadly Night (σκηνοθεσία Mike P. Nelson, παίζουν Rohan Campbell, Ruby Modine, David Lawrence Brown), Keeper (σκηνοθεσία Osgood Perkins, παίζουν Rossif Sutherland, Tatiana Maslany, Erin Boyes), The King of Kings (ταινία animation σε σκηνοθεσία Seong-ho Jang) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.
Eπίσης: Nurenberg (σκηνοθεσία James Vanderbilt, παίζουν Michael Shannon, Colin Hanks, Russel Crowe) – RIO Λεμεσού.