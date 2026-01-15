ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 8.30μ.μ. Η νέα ταινία της Τυνήσιας δημιουργού Κάουτερ Μπεν Χάνια «The Voice of Hind Rajab» είναι ένα συγκλονιστικό docudrama που μετατρέπει ένα πραγματικό γεγονός σε κινηματογραφική εμπειρία ακραίας έντασης και βαθιάς ανθρωπιάς. Ένα 6χρονο κορίτσι έχει εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του, το οποίο δέχεται πυρά. Η ταινία ξεδιπλώνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, σαν ένα «θρίλερ δωματίου», χρησιμοποιώντας αυθεντικά ηχητικά ντοκουμέντα από τις τηλεφωνικές κλήσεις της μικρής Χιντ στο κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου. 15-22 Ιανουαρίου, , (17 Ιανουαρίου 6μ.μ. & 8.30μ.μ.) pantheon-theatre.com.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λεμεσός, Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Sold Out Tickets. Για να καλωσορίσει το νέο έτος, η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου συμπράττει με δυο διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες. Η διακεκριμένη Σουηδή σοπράνο Μία Πέρσον, ενώνει τη διεισδυτική ερμηνευτική της τέχνη με τον εκλεκτό Γερμανό μαέστρο Βόλφραμ Κριστ– πρώην Α’ βιόλα της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Βερολίνου. Το πρόγραμμα: Fanny MENDELSSOHN: Ουβερτούρα σε Ντο μείζονα. Wolfgang Amadeus MOZART: ‘Deh vieni non tardar’ (Le Nozze di Figaro). Ludwig van BEETHOVEN: ‘Ah perfido’, έργο 65 για σοπράνο και ορχήστρα. Συμφωνία αρ. 8 σε Φα μείζονα, έργο 93. Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, 8.30μ.μ. cyso.interticket.com
- Λευκωσία, Βιβλιοθήκη Π.Κ. «Στέλιος Ιωάννου» (Αίθουσα LRC 019), Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2.45μ.μ.- 7.30μ.μ. & Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 9π.μ.- 7μ.μ. Το διήμερο διεθνές συνέδριο με τίτλο «Τελετουργίες της Μητρότητας στο Μεσαίωνα», που διοργανώνει η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜεΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, στοχεύει στην προώθηση της έρευνας γύρω από τη μητρότητα και τον θηλασμό. Το συνέδριο είναι ανοικτό για το κοινό. Απαιτείται προεγγραφή.
ΘΕΑΤΡΟ
- Λάρνακα, Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούργος. Το έργο «Τα γούστα του κυρίου Σλόαν» του Τζο Όρτον ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαρίας Μανναρίδου Καρσερά από τη «Σόλο για τρεις». Παίζουν: Χριστίνα Χριστόφια, Κρις Σπύρου, Χάρης Πισίας, Φώτης Φωτίου Μουσικός επί σκηνής: Χάρης Ιωάννου. ΕΠΟΜΕΝΕΣ: Λευκωσία, Θέατρο Χώρα, 19, 26, 27 Ιανουαρίου. Λεμεσός, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα στις 28/1 και Πάφος, Μαρκίδειο στις 29/1. more.com 96147809
- Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο, 8μ.μ. «Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη, ανεβαίνει από το Θέατρο Λέξη σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή Γιώργου Τσιάκκα. Παίζουν Χριστίνα Παυλίδου, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Βασίλης Χαραλάμπους και Σταυριάνα Καδή. Εισιτήρια: Sold Out Tickets.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
- Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2
- Τέρμα οδού Λήδρας. Φωτογραφική έκθεση με τίτλο «Through Ordinary Eyes: Take Four Photographs». Μέχρι 23/1.
- Γκλόρια (22762605). «ANAMNESIS, του Στέφανου Φιλίππου και της Αναστασίας Σίβκοβα. Μέχρι 30/1
- Marginalia (99657080). «Living Forms» της Σοφίας Χριστοδούλου Μέχρι 31/1.
- NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
- Αποκάλυψη (223300150). «Παράλληλες εικαστικές αναζητήσεις» του Μάριου και της Άννας Βαρελλά. Μέχρι 17/1
- Stand in Line (99412000). Ομαδική έκθεση με τίτλο «December» στην οποία συμμετέχουν 29 καλλιτέχνες. Μέχρι 24/1
- Rodax Art Gallery, Kατσώνη 8 και γωνία Νικήτα τ.τ 1082, (22817711, 99478585). Έκθεση φωτογραφίας «From Chaos to Weaving» του Μάριου Κουρουνιώτη. Μέχρι 15/1
- Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
- Art Seen (22006624). «Nature’s Stage», της Amy Stephens. Μέχρι 16/1
- Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
- Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
- NeMe. Ομαδική έκθεση «Veiling Identities: Resisting Recognition». Μέχρι 6/2
- PSI Foundation (25245730). «From Nature to Structure: Threads of Dialogue» με έργα της Κλοντ Κομό και του Θεόδουλου Γρηγορίου. Μέχρι 31/1
- Edit Gallery (25 251710). Στέλλα Καπεζάνου «Pretty Little Crimes». Μέχρι 17/1
- 3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
- 125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Πάφος
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Marty Supreme (σκηνοθεσία Josh Safdie με τους Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion), 28 Years Later: The Bone Temple (σκηνοθεσία Nia DaCosta με τους Jack O’Connel, Ralf Fiennes, Emma Laird), Rufus (σκηνοθεσία Mars Roberge με τους ‘Freeway’ Ricky Ross, David J, Debra Haden), RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) – τηλ. 25871410.