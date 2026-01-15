Άγριος ελέφαντας σε αμόκ στην Ινδία: Σκότωσε 20 ανθρώπους σε εννέα ημέρες – Μεταξύ τους πατέρας με παιδιά 6 και 8 ετών ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΣΤΟ INTERNET newsroom