ΠΡΟΒΟΛΗ
- Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Το σενάριο εμπνέεται από την αυτοβιογραφία του πρωταθλητή των ΗΠΑ στο πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν (1930-2012). Είναι ένα εκρηκτικό, φρενήρες και βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο ενός νεαρού ονειροπόλου που αρνείται να αποδεχτεί τη θέση που του επιφυλάσσει ο κόσμος. Προβολές 14, 15, 17, 18, 24, 25 στις 8:30 μ.μ. Στις 14 Φεβρουαρίου προβολή στις 5μ.μ. και 8.30μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΗ
- Λευκωσία, Film etc Creative Space, 8.30μ.μ. Η φετινή φιέστα του Windcraft Band, συνδυάζει το καρναβαλίστικο κλίμα με τη γιορτή των ερωτευμένων, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια γιορτή μουσικής και αγάπης χωρίς όρια. Με 30 μουσικούς στη σκηνή, το Windcraft Band υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, με εκρηκτικά πνευστά και ασταμάτητο ρυθμό. Πληροφορίες: windcraftloud.com 22377748
- Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Με τη συναυλία «Αγάπη & Φως – 5 Χρόνια Μαζί» το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου γιορτάζει πέντε χρόνια συνεχούς δράσης, προσφοράς και στήριξης παιδιών με ογκολογικές παθήσεις. Στη συναυλία συμμετέχουν οι: Παντελής Θαλασσινός, Κούλλης Θεοδώρου και Φρειδερίκη Τομπάζου. Μαζί τους, η Χορωδία του προγράμματος SymphoΠedia του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Λοΐζου Λοΐζου. Επίσης συμμετέχουν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού, με τη στήριξη της δασκάλας τους, Νικολέττας Κουντούρη. Η είσοδος είναι δωρεάν.
ΧΟΡΟΣ
- Λεμεσός, Θέατρο Παττίχειο, 8.30μ.μ. ο Εθνικό Μπαλέτο Σλοβενίας του Μάριμπορ φτάνει στην Κύπρο με δύο κορυφαίες δημιουργίες του διεθνούς φήμης χορογράφου Ένουαρντ Κλουγκ, το «Radio and Juliet», που εδώ και δύο δεκαετίες κατακτά τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, όπως και το βαθιά συγκινητικό μπαλέτο «Proof». Εισιτήρια: soldouttickets
ΘΕΑΤΡΟ
- Λευκωσία, Ξενοδοχείο MAP, Σουίτα 504, 8μ.μ. Στον 5ο όροφο του ξενοδοχείου MAP στη Λευκωσία η Alpha Square και ο Ανδρέας Αραούζος παρουσιάζουν τον 45-λεπτο μονόλογο του Αμερικανού Νιλ ΛαΜπιούτ «Ιφιγένεια – Millennium Edition». Μέσα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου, ένας άνθρωπος εξομολογείται σε έναν άγνωστο μια πρόσφατη, βαθιά απογοήτευσή του… Από 7 Φεβρουαρίου ως 8 Μαρτίου Σάββατο 8μ.μ. & 10μ.μ. (χωρίς δείπνο). Κυριακή 7μ.μ. (με δείπνο στις 8.15μ.μ.) & στις 9μ.μ. (με δείπνο στις 7.15μ.μ.). Εισιτήρια: ticketmaster.cy
- Λευκωσία, Θέατρο Μασκαρίνι, Λατσιά. Το θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει το έργο της παλαιστίνιας συγγραφέως Ντάλια Τάχα «Keffiyeh/ Made in China», σε σκηνοθεσία της Ελένης Αναστασίου. Κάθε Σάββατο στις 8μ.μ και Κυριακή στις 7μ.μ, έως και 15 Μαρτίου. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Τετάρτη 5 Μαρτίου, 8μ.μ. Εισιτήρια: Sold Out Tickets. Πληροφορίες τηλ. 99251331
- Λευκωσία, Θέατρο Ανεμώνα Λατσιά. 8.30μ.μ. «Η Κοιμωμένη του Χαλεπά» της Ιρένε Μαραντέι επιστρέφει για μικρό κύκλο παραστάσεων, σε σκηνοθεσία Αντρέα Τηλεμάχου και με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο. Παραστάσεις Παρασκευή & Σάββατο 8.30μ.μ. και Κυριακή 7μ.μ. μέχρι 22 Μαρτίου. Λεμεσός: Παττίχειο Θέατρο 25/2, 8.30μ..μ. Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, 4/3, 8.30μ.μ. Λάρνακα: Δημοτικό θέατρο Γ.Λυκούργος, 19/3, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: SoldOutTickets. Τηλ. 70007721
- Λευκωσία, Θέατρο Λατσιών, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets
- Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, 8μ.μ. Η κωμωδία του Ανδρέα Αριστοτέλους «Κρατάς Μυστικό;» σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη παρουσιάζεται από τη Purple Sparrow Productions. Παραστάσεις: Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. & Κυριακή 5.30μ.μ. μέχρι 28 Φεβρουαρίου. Λάρνακα, Λύκειο Αραδίππου, Κυριακή 1η Μαρτίου 5.30μ.μ. & Παρασκευή 6 Μαρτίου 8μ.μ. Πάφος, Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055
- Λευκωσία, Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ «Εύης Γαβριηλίδης». Η «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Όουεν Χόρσλεϊ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: thoc.org.cy & 77772717
- Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». Το τελευταίο έργο της Λούλας Αναγνωστάκη «Σ’ εσάς που με ακούτε», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Θανάση Γεωργίου. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. tickets.thoc.org.cy. 77772717.
ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Λευκωσία
Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2
Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.
Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.
Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2
Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2
Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2
Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.
Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.
Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2
NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5
Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6
Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6
Λεμεσός
Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3
Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3
3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3
125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2
Λάρνακα
Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2
ΣΙΝΕΜΑ
ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wuthering Heights (σκηνοθεσία Emerald Fennell με τους Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau), Crime 101 (σκηνοθεσία Bart Layton με τους Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry), Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι (ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι), Goat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, Adam Rosette) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.