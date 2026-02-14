ΠΡΟΒΟΛΗ

Λευκωσία, Θέατρο Πάνθεον. Προβολή της ταινίας Marty Supreme -υποψήφιας για 9 βραβεία Οσκαρ- του Τζος Σάφντι με τον Τιμοτέ Σαλαμέ. Το σενάριο εμπνέεται από την αυτοβιογραφία του πρωταθλητή των ΗΠΑ στο πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν (1930-2012). Είναι ένα εκρηκτικό, φρενήρες και βαθιά ανθρώπινο πορτρέτο ενός νεαρού ονειροπόλου που αρνείται να αποδεχτεί τη θέση που του επιφυλάσσει ο κόσμος. Προβολές 14, 15, 17, 18, 24, 25 στις 8:30 μ.μ. Στις 14 Φεβρουαρίου προβολή στις 5μ.μ. και 8.30μ.μ.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, Film etc Creative Space, 8.30μ.μ. Η φετινή φιέστα του Windcraft Band, συνδυάζει το καρναβαλίστικο κλίμα με τη γιορτή των ερωτευμένων, μετατρέποντας τη βραδιά σε μια γιορτή μουσικής και αγάπης χωρίς όρια. Με 30 μουσικούς στη σκηνή, το Windcraft Band υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη ενέργεια, με εκρηκτικά πνευστά και ασταμάτητο ρυθμό. Πληροφορίες: windcraftloud.com 22377748

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, 8.30μ.μ. Με τη συναυλία «Αγάπη & Φως – 5 Χρόνια Μαζί» το Ίδρυμα Αλκίνοος Αρτεμίου γιορτάζει πέντε χρόνια συνεχούς δράσης, προσφοράς και στήριξης παιδιών με ογκολογικές παθήσεις. Στη συναυλία συμμετέχουν οι: Παντελής Θαλασσινός, Κούλλης Θεοδώρου και Φρειδερίκη Τομπάζου. Μαζί τους, η Χορωδία του προγράμματος SymphoΠedia του Ιδρύματος Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Λοΐζου Λοΐζου. Επίσης συμμετέχουν μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Σταυρού, με τη στήριξη της δασκάλας τους, Νικολέττας Κουντούρη. Η είσοδος είναι δωρεάν.

ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Θέατρο Παττίχειο, 8.30μ.μ. ο Εθνικό Μπαλέτο Σλοβενίας του Μάριμπορ φτάνει στην Κύπρο με δύο κορυφαίες δημιουργίες του διεθνούς φήμης χορογράφου Ένουαρντ Κλουγκ, το «Radio and Juliet», που εδώ και δύο δεκαετίες κατακτά τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, όπως και το βαθιά συγκινητικό μπαλέτο «Proof». Εισιτήρια: soldouttickets

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). Έκθεση του ιστορικού Κύπριου ζωγράφου Στέλιου Βότση (1929–2012. Μέχρι 27/2

Diatopos Art Centre (22766117). «Studiolo» του Πάρη Σεργίου. Μέχρι 13/3.

Stand in Line (99412000). «Layers of Love» του Αλέξανδρου Γιωρκάτζη. Μέχρι 6/3.

Οδός Αισχύλου 83 (απέναντι από τα σχολεία Φανερωμένης, γήπεδο μπάσκετ). Oμαδική έκθεση με τίτλο «Η πατρίδα των σκέψεών μας» (The homeland of our thoughts). Μέχρι 22/2

Γκλόρια (22762605). «Τοπιογραφίες» του Ανδρέα Καραγιάν. Μέχρι 17/2

Αποκάλυψη (22300150.). «Δύο βλέμματα – two gazes», των Παναγιώτη Πασάντα και Γιώργου Γεροντίδη. Μέχρι 21/2

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

Korai Project Space. «Ground Matter», της Μελίτας Κούτα. Μέχρι 27/2.

Καστελιώτισσα. Πολυθεματική έκθεση του ΓΤΠ με τίτλο «Μύθοι της Κύπρου». Μέχρι 25/2

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Edit Gallery (25 251710). Η έκθεση φωτογραφίας του Χρίστου Χατζηχρίστου, με τίτλο Apovathra / Power Beach. Μέχρι 14/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 14/3

3FHome (99930065). «Βλέπω την Τέχνη σαν ένα Τρόπο για να αλλάξουμε τον Κόσμο» της Μαρίνας Ολύμπιου. Μέχρι 10/3

125 Space (25733994, 99008867). Ομαδική έκθεση με τίτλο «In Parallel: Conversations on Love, Life & Light. Μέχρι 28/2

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Στον αστερισμό του ιχθύ» του Άντρου Ρόπαλη. Μέχρι 21/2

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Wuthering Heights (σκηνοθεσία Emerald Fennell με τους Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau), Crime 101 (σκηνοθεσία Bart Layton με τους Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry), Από Τι Είμαστε Φτιαγμένοι (ντοκιμαντέρ του Σιαμάκ Ετεμάντι), Goat (ταινία animation σε σκηνοθεσία Tyree Dillihay, Adam Rosette) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.