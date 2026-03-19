ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Λευκωσία, Πάνθεον, 8.30μ.μ. Με το Ισπανικό δράμα Deaf (Sorda) σε σκηνοθεσία Εύας Λιμπερτάδ, συνεχίζονται οι προβολές των υποψήφιων ταινιών για το Βραβείο Κοινού LUX 2026. Η Άνχελα, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Έκτορ. Ο ερχομός του μωρού ταράζει τη σχέση τους, καθώς η Άνχελα νιώθει πως αναγκάζεται να μεγαλώσει το παιδί της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος για εκείνη. (99′)

Λάρνακα, K Cineplex. Προβολή της ταινίας «Απαγωγή εκτός ύλης» του Κωνσταντίνου Αντωνίου, μαθητή Λυκείου. Η ταινία περιστρέφεται γύρω από μια παρέα πέντε διαφορετικών μεταξύ τους εφήβων, όταν την καλοκουρδισμένη καθημερινότητα τους διαταράσσει η εξαφάνιση του Κωνσταντίνου, ενός μέλους της παρέας.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Λευκωσία, The Shoe Factory, Πέμπτη 19 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Συνεχίζοντας για ακόμη μία χρονιά τη συνεργασία του με τον Διεθνή Διαγωνισμό Πιάνου της Μάλαγας, το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος παρουσιάζει στην Κύπρο τον 23χρονο Σέρβο Μπόγκνταν Ντούγκαλιτς. Θα ερμηνεύσει ένα πρόγραμμα υψηλών απαιτήσεων, που εκτείνεται από τον νεανικό λυρισμό του Σοπέν έως τους μύχιους και μνημειώδεις ηχητικούς κόσμους του Λιστ, πλαισιωμένους από το σύγχρονο ιδίωμα του Βασίλιε Μοκράνιατς. Εισιτήρια τηλ. 22663871 (Δευτέρα – Παρασκευή 10.00π.μ-2.00μ.μ.)

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, Πέμπτη 19 Μαρτίου, 8.30μ.μ. Η Σάρον Καμ, μια από τις κορυφαίες κλαρινετίστριες της εποχής μας και ο διεθνώς καταξιωμένος μαέστρος, συνθέτης και παιδαγωγός Μιχάλης Οικονόμου εμφανίζονται στη σειρά Starlight 4 της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρο. Το πρόγραμμα: Θόδωρος Αντωνίου: Κομμός Β’ (Θρήνος για τον Μόρτον), Καρλ Μαρία φον Βέμπερ: Κοντσέρτο για κλαρινέτο αρ. 2 σε Μι ύφεση μείζονα, έργο 74, Έντουαρντ Έλγκαρ: Παραλλαγές «Αίνιγμα» (Παραλλαγές πάνω σε ένα πρωτότυπο θέμα, έργο 36) Σάρον Καμ, κλαρινέτο. Εισιτήρια: soldouttickets και ταμείο του Θεάτρου: Δευ-Παρ 10π.μ.-1μ.μ. & 4μ.μ.-7μ.μ., Σαβ.: 10π.μ.-1μ.μ. και 2 ώρες πριν την έναρξη. Τηλ. 22463144.

Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Πέμπτη 19 Μαρτίου. Η συμπαραγωγή του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας και του Δήμου Παραλιμνίου, που φωτίζει τη ζωή της Κυριακούς Πελαγία επιστρέφει για δύο παραστάσεις. Η Κυριακού Πελαγία, αναδεικνύεται μέσα από τα μάτια της εγγονής της, Ειρήνης Πελαγία. Εισιτήρια: more.com και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα – Παρασκευή 10π.μ.-1μ.μ.), τηλ. 22797979.

ΔΙΑΛΕΞΗ

Λευκωσία, Εικαστικό Κέντρο Τεχνών και Έρευνας CVAR 6.30μ.μ. Διάλεξη με θέμα «Η Κατερίνα ξαναβρίσκεται» με αφορμή την απόκτηση από το Ίδρυμα Σεβέρη πέντε πινάκων που αφηγούνται την ζωή της Κατερίνας Κορνάρο (1454-1510), της τελευταίας βασίλισσας της Κύπρου. Ο Δρ Γεώργιος Ε. Μάρκου θα παρουσιάσει αυτά τα έργα στο κοινό για πρώτη φορά σε μια ειδική διάλεξη που θα διερευνά το ιστορικό τους πλαίσιο, την καλλιτεχνική τους σημασία και το πολιτικό τους νόημα.

Λευκωσία, Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης ΣΠΕΛ 6μ.μ. Η εικαστικός Λητώ Κάττου θα παρουσιάσει το έργο της με αφορμή τη συμμετοχή της στην έκθεση «Αγροποιητική: χώματα/σώματα» σε επιμέλεια Έλενας Πάρπα.

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

Λευκωσία, Γκαλερί Κ, 7.30μ.μ. cypriaauctions.com. Γύρω στα 149 σημαντικά έργα Κυπρίων καλλιτεχνών πρωταγωνιστούν στην δημοπρασία της Cypria Auctions. Τα έργα της δημοπρασίας «20th Century Cypriot Art», αποτυπώνουν την εξέλιξη της κυπριακής καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα στον 20ό αιώνα. Περιλαμβάνονται έργα των Πολ Γεωργίου, Ανδρέα Χαραλαμπίδη, Μιχαήλ Κάσιαλου, Αδαμάντιου Διαμαντή, Χριστόφορου Σάββα, Στας Παράσχου, Γιώργου Σκοτεινού κ.α.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Λευκωσία, Θέατρο ΠΕΟ 7μ.μ. Τρεις ξεχωριστές προσωπικότητες του πολιτισμού, την Δέσποινα Μπεμπεδέλη, τον Στέλιο Καυκαρίδη και την Πόπη Αβραάμ τιμά και βραβεύει το Διοικητικό Συμβούλιο της Κλαδικής Καλλιτεχνών Θεάτρου της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, στο πλαίσιο της καθιέρωσης και ενίσχυσης του θεσμού απονομής των Βραβείων Θεατρικής Πολιτιστικής Προσφοράς

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη 8μ.μ. «Κρατάς Μυστικό;» του Ανδρέα Αριστοτέλους σε σκηνοθεσία Χρήστου Γρηγοριάδη. Μαρκίδειο Θέατρο, Κυριακή 22 Μαρτίου, 5.30μ.μ.Εισιτήρια: SoldOut Tickets, καταστήματα Stephanis, 70001055

Λευκωσία, The English School Hall 8μ.μ. “Τα 39 σκαλοπάτια» του Τζον Μπάκαν βασισμένο στη μετάφραση του Μάριου Μεττή στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Λεμεσός, Λανίτειο Θέατρο «Μάριος Τόκας», 8μ.μ. «Ἔρως Ἀπαθής ἢ Ἔρως Ἐμπαθής;» από το Λύκειο Λινόπετρας. Θεατρική σύνθεση, βασισμένη στα διηγήματα Έρως-Ήρως και Όνειρο στο Κύμα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, στο πλαίσιο του προγράμματος των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου.

Πάφος Μαρκίδειο Θέατρο 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Sic. Contemporary Culture. Τέσσερις φοιτητές του Frederick συμμετέχουν στην έκθεση Call To Action: Κατερίνα Κουντούρη, Νικολάι Μποριάνοφ Μίνκοφ, Αντρέας Άνθιμου, Κωνσταντίνος Κονταργύρης. Μέχρι 21/3

Όμικρον (96648352). Η έκθεση «Animalia», της Μαρίας Περεντού περιλαμβάνει έργα που καταγράφουν δεκαπέντε χρόνια δημιουργίας. Μέχρι 28/3

Alpha C.K. Art Gallery (22751325). «Η Θολή Γραμμή των Οριζόντων» του Στέφανου Καράμπαμπα. Μέχρι 28/3

Marginalia (99657080). «Ο ήχος του νερού» της Αφροδίτης Σεζένια. Μέχρι 28/3

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Lumiere (25344141). Oμαδική έκθεση «CHROMA by Her» με δέκα γυναίκες ζωγράφους. Μέχρι 21/3

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Κυπριακή Γωνιά (24621109). «Φύση και Ύδωρ» της Δήμητρας Βανέζη Λιάσου. Μέχρι 21/3

Πάφος

Blue Iris (99310893). Έκθεση του Πασχάλη Αναστάση. Μέχρι 21/3.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Τελευταία Κλήση (σκηνοθεσία Sherif Francis με τους Ορφέα Αυγουστίδη, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργο Μπένο), Project Hail Mary (σκηνοθεσία Phil Lord, Christopher Miller με τους Ryan Gosling, Sandra Huller, James Ortiz) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.