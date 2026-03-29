ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Άγιος Ιωάννης Πιτσιλιάς, Δημοτικό Σχολείο. Εγκαίνια: 3-7μ.μ. Η έκθεση αποφοίτων «CUTS 2025» του Τεχνολογικoύ Πανεπιστημίου Κύπρου σε επιμέλεια Αντρέα Σάββα μεταφέρεται στον Άγιο Ιωάννη Πιτσιλιάς, επιχειρώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη εικαστική δημιουργία και τον τοπικό χώρο. Η «CUTS 2025» αποτελεί μια ζωντανή καταγραφή της νέας γενιάς εικαστικών δημιουργών στην Κύπρο, σε έναν διάλογο που εκτείνεται από τον ακαδημαϊκό χώρο μέχρι την ίδια την κοινότητα.

Λευκωσία, Σχολή Αιγαία. Ετήσια έκθεση παιδικής τέχνης «Δημιουργοί του αύριο». Εγκαίνια 5μ.μ. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Έλενα Περικλέους, Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Μέχρι 30/4.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Πάφος, Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο, 7μ.μ. Με μια βραδιά που γεφυρώνει μουσικά και πολιτισμικά δύο ηπείρους, ο Δήμος Πάφου εγκαινιάζει τον νέο κύκλο εκδηλώσεων «Μουσικές του Κόσμου», παρουσιάζοντας τη συναυλία «Από την Αθήνα στο Μπουένος Άιρες σε ρυθμούς Βαλς και Ταγκό». Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τους Μανώλη Νεοφύτου στο πιάνο, τον Γιώργο Κούλα στα κρουστά και με τη συμμετοχή των χορευτών του ταγκό Άγη Πετρίδη και Μαρίας Πασχαλίδου. Είσοδος: Ελεύθερη με δελτίο εισόδου. Πληροφορίες: 26822313

Παραλίμνι, Παλαιός Ναός Αγίου Γεωργίου, 8μ.μ. Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακού Πολιτισμού Φωνές τζιαι Θύμησες παρουσιάζει τη συναυλία με τον καταξιωμένο καλλιτέχνη Σωκράτη Σινόπουλο «Η λύρα συναντά την Κύπρο». Συμμετέχουν οι μουσικοί: Κυριάκος Μαρκουλλής, Χρίστος Ισιδώρου και Μιχάλης Κουλουμής. Είσοδος ελεύθερη.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λάρνακα, Λύκειο Αγίου Γεωργίου, από τις 10:30 μέχρι τις 17:00. Μετά την ιστορική κατάκτηση του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030, το Λάρνακα 2030 ανοίγει με ενθουσιασμό ένα νέο κεφάλαιο, προσκαλώντας καλλιτέχνες, οργανισμούς και κοινότητες σε ένα συνέδριο συνδημιουργίας, το Co-Creators Assembly. Δείτε το πλήρες πρόγραμμα: larnaka2030.eu /

ΘΕΑΤΡΟ

Λευκωσία: Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή «Εύης Γαβριηλίδης». Οι «Μεταφράσεις» του ιρλανδικού θεάτρου Μπράιαν Φρίελ παρουσιάζονται σε σκηνοθεσία Πάτρικ Μάιλς. Σάββατο στις 8μ.μ. και Κυριακή στις 6μ.μ. Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, 77772717

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο. 7 μ.μ. Το έργο του Φλοριάν Ζελέρ «Ο πατέρας», σε σκηνοθεσία Γιάννη Λεοντάρη και με τον Σταύρο Λούρα στον πρωταγωνιστικό ρόλο, προτείνει το Θέατρο Δέντρο σε συμπαραγωγή με τη Θεατρική Στέγη Κύπρου. Διάρκεια παράστασης: 90’. Εισιτήρια: Sold Out Tickets, 99520835 & καταστήματα STEPHANIS

Λευκωσία, Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου. Το έργο του Τόμας Μπέρνχαρντ «Πριν την Αποχώρηση», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Αιμίλιου Χαραλαμπίδη. Παραστάσεις κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30μ.μ. και Κυριακή στις 7μ.μ. Εισιτήρια: ticket.satirikotheatro.com 22312940, 22421609

Λευκωσία, Σατιρικό Θέατρο. 8μ.μ. Η κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Εκτός Ελέγχου!», ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. Παραστάσεις Παρασκευή, Σάββατο 8μ.μ. και Κυριακή 6.30μ.μ. satirikotheatro.com Κατάλληλο για θεατές 12 ετών και άνω. 22312940 – 22421609

Λευκωσία Θέατρο Λατσιών, 8μ.μ. Η κωμωδία του Γιώργου Τσιάκκα «Eδώ Λέμε SOS», που σατιρίζει με αγάπη και πόνο τη σύγχρονη κυπριακή πραγματικότητα, παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία Μαρίνας Βρόντη. Εισιτήρια: Sold Out Tickets

Λευκωσία, Νέα Σκηνή ΘΟΚ «Νίκος Χαραλάμπους». «Η Ανάθεση» της Ευρυδίκης Περικλέους-Παπαδοπούλου σε σκηνοθεσία Αύρας Σιδηροπούλου. Παραστάσεις: 29 Μαρτίου, καθημερινές 8μ.μ. σαββατοκύριακο 5.30μ.μ. thoc.org.cy 77772717

Λευκωσία, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους». Μια καταβύθιση στα άδυτα της ψυχής του Νεοέλληνα γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά επιχειρεί το νέο έργο της Στέλλας Βοσκαρίδου «Χίλια χέρια», που προτείνει η Πειραματική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Φώτη Νικολάου. Παραστάσεις: (καθημερινές) 8μ.μ. 27, 28 & 29 Μαρτίου (σαββατοκύριακα), 8.30μ.μ. tickets.thoc.org.cy

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Φυτώριο. Έκθεση της Κάκιας Κατσελλή με τίτλο «Ballon D’ Essai». Μέχρι 29/3

Αποκάλυψη (22300150). “Θαλασσο-ψυχισμοί” της Ρένας Αρτεμίου. Μέχρι 4/4.

Γκλόρια (22762605). Έκθεση του Ρήνου Στεφανή με τίτλο «Ο Άνθρωπος που κουβαλά τρύπες». Μέχρι 3/4.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Amara Hotel, Ballroom A’ (99407012). Μια μεγάλη ομαδική έκθεση με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες οργανώνει η Kapopoulos Fine Arts. Μέχρι 29/3 (10π.μ.- 9μ.μ.).

Edit Gallery (25 251710). «The Rise of the Sun, the Fall of Time», της Δανάης Πάτσαλου. Μέχρι 2/5.

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Eins (99522977). «Keep the music for yourself» της Μαριέττας Μαυροκορδάτου Μέχρι 4/4

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: They Will Kill You (σκηνοθεσία Kirill Sokolov με τους Zazie Beetz, Patricia Arquette, Heather Graham), All That’s Left of You (σκηνοθεσία Cherien Dabis με τους Cherien Dabis, Mohammad Bakri, Saleh Bakri), Ready or Not 2: Here I Come (σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett με τους Samara Weaving, Kathryn Newton, Elijah Wood), David (ταινία animation σε σκηνοθεσία Phil Cunningham, Brent Daws), The Super Mario Galaxy Movie (ταινία animation σε σκηνοθεσία Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

ΕΠΙΣΗΣ: Domovyonok Kuzya 2 (ταινία animation σε σκηνοθεσία Viktor Lakisov) – RIO Λεμεσού.

Λευκωσία, Κινηματοθέατρο Πάνθεον, 29 Μαρτίου & 1η Απριλίου 8.30μ.μ. Η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, φέρνει στη μεγάλη οθόνη ένα σκοτεινό και ατμοσφαιρικό αφήγημα τρόμου με έντονα δραματικά στοιχεία. Επιπλέον προβολές: 1η Απριλίου 5.30μ.μ. 22675787 pantheon-theatre.com