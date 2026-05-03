ΜΟΥΣΙΚΗ

Ύψωνας, Δημοτικό Θέατρο Ύψωνα, 11.30π.μ. Η συναυλία με τίτλο «Με τους ήχους της Άνοιξης» της Μουσικής Ακαδημίας του Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Ημέρες Κλασικής Μουσικής Κουρίου 2026, σε Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πέτρου Στυλιανού. Είσοδος ελεύθερη.

Λεμεσός, PSI Foundation. 6μ.μ. Ένα ιδιαίτερο ρεσιτάλ για σόλο βιολοντσέλο με τίτλο «ALONE. Music for Cello Solo» παρουσιάζεται στη Λεμεσό, με ερμηνευτή τον Μιχαήλ Ραντούνσκι, σε μια μουσική εμπειρία που προσεγγίζει τη μοναχικότητα ως ενεργή, δημιουργική κατάσταση ακρόασης. Η συναυλία εντάσσεται στο δημόσιο πρόγραμμα του PSI Foundation και συνοδεύει την έκθεση «Bill Viola: Unspoken», δημιουργώντας έναν ουσιαστικό διάλογο ανάμεσα στον ήχο και την εικόνα, τη σιωπή και τη διάρκεια. Διάρκεια: 60′ λεπτά. Είσοδος ελεύθερη (απαραίτητη κράτηση: info@psi.art)

ΘΕΑΤΡΟ

XΟΡΟΣ

Λεμεσός, Πολυχώρος Συνεργείο, 8.30μ.μ. Τη νέα του σόλο δημιουργία με τίτλο «Brightest Heroine», μια σωματική απόπειρα αντίστασης απέναντι στα «τέρατα» του παρόντος, παρουσιάζει ο Πάνος Μαλακτός. Εισιτήρια: ΕΔΩ.

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» των Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Γκλόρια (22762605). «Η Γοητεία του Ορατού» της Σίλιας Φιλίππου. Μέχρι 15/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Αποκάλυψη (22300150). «Νοσταλγία – Nostalgia» της Σίλια Ποτούδη ΜακΦέρσον. Μέχρι 9/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Rouan Gallery (25350845). Ομαδική έκθεση με τη συμμετοχή επτά σύγχρονων καλλιτεχνών παρουσιάζει Mέχρι 13/5

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: The Devil Wears Prada 2 (σκηνοθεσία David Frankel με τους Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt), Dolly (σκηνοθεσία Rod Blackhurst, με τους Fabianne Therese, Russ Tiller, Michalina Scorzelli), Curly Burly (ταινία animation σε σκηνοθεσία Jan Rahbek με τους Rasmus Botoft, Ellen Hillingso, Hadi Ka-Koush) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Κινηματογράφος Πάνθεον, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 & 13 Μαΐου, 8.30μ.μ. Απογευματινές προβολές: 9 & 10 Μαΐου, 6μ.μ. Με πρωταγωνίστρια τη σπουδαία Κάρμεν Μάουρα, γνωστή και ως μούσα του Πέδρο Αλμοδόβαρ, προβάλλεται η ταινία «Οδός Μάλαγα» (Calle Málaga), η νέα δημιουργία της Μαριάμ Τουζανί. pantheon-theatre.com