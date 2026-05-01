ΘΕΑΤΡΟ

Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο «Μάριος Τόκας», 8.30μ.μ. Τη ζωή, το χιούμορ και το ανεξάντλητο μουσικό σύμπαν του Γιώργου Ζαμπέτα μεταφέρει στη σκηνή η μεγάλη μουσικοθεατρική επιτυχία «Μάλιστα κύριε Ζαμπέτα». Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία μιας παράστασης πέρα από ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο λαϊκό δημιουργό, επιχειρεί να συναντήσει το πνεύμα, τη γλώσσα και την ψυχή του ίδιου του Ζαμπέτα. Με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Κώστα Κόκλα, Δανάη Μπάρκα, Λευτέρη Ελευθερίου, Αντώνη Κρόμπα, Χριστίνα Τσάφου και Θοδωρή Αθερίδη. Εισιτήρια: SoldOut Tickets Επόμενες: 21 & 22/5 Λεμεσός, Κηποθέατρο, 23/5 Λάρνακα, Παττίχειο Αμφιθέατρο.

Λεμεσός, Θέατρο ΕΘΑΛ, 8.30μ.μ. Μια τολμηρή διασκευή του εμβληματικού έργου του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα «Bodas de Sangre» στην κυπριακή διάλεκτο σε σκηνοθεσία Αχιλλέα Γραμματικόπουλου παρουσιάζει η ΕΘΑΛ με την παραγωγή «Ματωμένα Στέφανα», συνεχίζοντας τη συνεργασία της με τις ομάδες Point To Contemporary Theater και Anyhow Theatre Ensemble. Εισιτήρια: Sold Out Tickets 25877827 Λευκωσία, Δημοτικό Θέατρο, Σάββατο 23 Μαΐου, 8.30μ.μ. more.com

Λευκωσία, Θέατρο Δέντρο 8.30μ.μ. Tο έργο «Αγγέλικα Νίκλη Σολωμού, η Διάφανη» του Περικλή Μοσχολιδάκη, ανεβαίνει σε σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη. Διάρκεια: 85’. Εισιτήρια: SoldOutTickets

Λευκωσία, Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη. «Ο άνθρωπος που έσπασε τον κώδικα» ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Ελένης Αναστασίου. Το έργο Χιου Γουάιμορ φωτίζει τη μορφή του Άλαν Τούρινγκ, της ιδιοφυΐας που θεωρείται πατέρας των σύγχρονων υπολογιστών και θεμελιωτής της τεχνητής νοημοσύνης. Τακτικές παραστάσεις: Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 8.30μ.μ. Εισιτήρια: ticketmaster.cy/ 7777 7040/ ACS Courier

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

ARTSLab – Corridor (Κωνσταντίνου Σκόκου 3, Διαμ. 3). «Can’t Trap the Eyes/ Μάτια Απαγίδευτα» της Άλιας Βουρβοπούλου. Μέχρι 27/5

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Διαχρονική (22680145). Αναδρομική έκθεση του λαϊκού ζωγράφου Γιαννή Πελεκάνου. Μέχρι 30/5

Πολυχώρος Λόγου και Τέχνης ΡΟΕΣ (99651799 /99079633). «Ανάταση ψυχής» της Ραλίτσας Βούρκου. Μέχρι 21/5.

Marginalia (99657080). «Κύκλοι – Τα πάντα ρει» της Ρέας Μπέιλυ. Μέχρι 30/5

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Gardens of the Future (99244852). «MATCH» της Χριστίνας Ζαμπουλάκη και Κατερίνας Μιράγιες. Μέχρι 28/5.

Art Seen – Contemporary Art Projects (22006624). «The Objects are Watching» της Κλερ Μπερνέτ. Μέχρι 27/5

Κέντρο Πληροφόρησης «Στέλιος Ιωάννου», Αμφιθέατρο «Φίλιππος Τσιμπόγλου». Έκθεση ιστορικών τεκμηρίων, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την Έξοδο του Μεσολογγίου (1826–2026). Μέχρι 21/5

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

The Warehouse by IT Quarter. Η φουάρ VIMA Art Fair συγκεντρώνει 150 καλλιτέχνες και συμμετέχοντες από περισσότερες από 20 χώρες. Από τις 15 μέχρι τις 17 Μαΐου. Εισιτήρια: more.com

El Greco Gallery (25212079). «Μηχανική Πίστη» του Κωνσταντίνου Καλησπέρα. Μέχρι 24/5.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη (25 367700). Oμαδική έκθεση «Rehearsals in Placemaking». Μέχρι 24/5

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

125 Space (25733994). «Figures in Suspension: Unbinding the Body» της Αλεξάνδρας Κόου. Μέχρι 30/5.

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΠΑΦΟΣ

Blue Iris (99310893). «The Flower Series» του Νικόλα Αντωνίου. Μέχρι 23/5

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.