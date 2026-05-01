ΧΟΡΟΣ

Λεμεσός, Πλατεία Μεσαιωνικού Κάστρου, 7μ.μ.. Η ομάδα Εν Δράσει φιλοξενεί την ιταλική ομάδα σύγχρονου χορού Con.Cor.D.A./Movimentoinactor, η οποία παρουσιάζει την παράσταση “Elogio degli uccelli”, εμπνευσμένη από την Οperetta morali του Giacomo Leopardi. Το έργο διερευνά τη βαθιά σχέση ανάμεσα στη μουσική σύνθεση και τον σύγχρονο χορό. Τα πουλιά γίνονται σύμβολα ελευθερίας, χαράς, παιδικής αθωότητας αλλά και των αντιφάσεων της ανθρώπινης ύπαρξης.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Κούκλια, Μεσαιωνική Έπαυλη, 29 Μαΐου – 4 Ιουνίου, 8.30μ.μ. Περισσότερους από 20 περιζήτητους διεθνούς φήμης σολίστ φιλοξενεί φέτος το 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Φάρος. Το πρόγραμμα σήμερα περιλαμβάνει έργα των: Κόνραντιν Κρόιτσερ, Αλφρέδο Ντ’Αμπρόζιο, Γιοχάννες Μπραμς, Εισιτήρια: 22663871, pharosartsfoundation.org

ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Λευκωσία, Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου (Καλλιπόλεως). 29-31 Μαΐου 2026. Τριήμερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο αφιερωμένο στον Νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελύτη διοργανώνουν το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Όμιλος Λογοτεχνίας και Κριτικής. (Κυριακή 9.30π.μ.- 1μ.μ.) Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα

ΘΕΑΤΡΟ

EΚΘΕΣΕΙΣ

Λευκωσία

Λεβέντειος Πινακοθήκη (22668838). «Διάλογος: Νίκη Μαραγκού – Ρόδη Κωνσταντόγλου». Μέχρι 31/7

Is Not Gallery (99569498). «Τοπία II / in vitro», της Μαρίας Κοφτερού. Μέχρι 10/6

Κεντρικά Γραφεία ΑΗΚ. Έκθεση φωτογραφίας και ποίησης με τίτλο “Echoes of Trees – Between Image and Verse”/ «Αντηχήσεις Δέντρων – Ανάμεσα στην Εικόνα και τον Στίχο». Μέχρι 1/6

Γκαλερί Γκλόρια (22762605). «Ίχνη» της Δήμητρας Σάββα. Μέχρι 5/6.

Δημοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή. Η έκθεση «Μεσόγειος» περιλαμβάνει έργα από τη συλλογή του Αντρέα Νίκολας. Μέχρι 25/7 www.hambismuseum.cy.

Ινστιτούτο Γκαίτε (22674606). Ομαδική έκθεση με τίτλο «Between Imagination and Hope». Μέχρι 5/6.

Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης (Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ- 22479600). Ομαδική έκθεση με 50 καλλιτέχνες με τίτλο «Αγροποιητική: χώματα/ σώματα». Μέχρι 30/6.

NiMAC (2797400). Στην έκθεση Fluid Persistence, 19 καλλιτέχνες, διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία. Μέχρι 31/5

Πλατεία Δημαρχείας. «Water Movement Nicosia», site-specific εγκατάσταση του Maurice Cazzolli. Μέχρι 30/6

Λεβέντειος Πινακοθήκη Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων. «Χριστόφορος Σάββα: Απλά – Περίπλοκα – Αόρατα: Ένα άγνωστο αρχείο». Μέχρι 28/6

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου. «Κύπρος Νήσος Ιστορία. Μνήμη Πραγματικότητα». Μέχρι 30/6

Λεμεσός

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών– Αποθήκες Παπαδάκη (25367700). Επιλεγμένα έργα από τις πτυχιακές εργασίες των τελειόφοιτων φοιτητ(ρι)ών του Τμήματος Καλών Τεχνών παρουσιάζει η έκθεση «CUTS 2026». Μέχρι 4/6

Πλάτρες, Ξενοδοχείο Minerva. Η «Τριλογία του Παραθερισμού» του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Μέχρι 30/8.

XeniArtSpace- Trilogy West Tower (99980009). Έκθεση φωτογραφίας «Women in Focus». Μέχρι 19/9.

eins gallery (99522977). «A disappearing act, an erroneous camouflaging» του Λεόντιου Τουμπουρή. Μέχρι 27/6.

Pylon Art & Culture (95950857). «INTERIOR», του Φάνου Κυριάκου. Μέχρι 27/6.

The Edit Gallery (25 51710). «The Greatest Nation Ever», του Yeti. Μέχρι 4/6

Ίδρυμα PSI. Έκθεση με τίτλο «Bill Viola. Unspoken». Μέχρι 1/8

Λάρνακα

Μουσείο Πιερίδη (22128175). «Νίνα Ιακώβου: μάτια να βλέπουν και χέρια να αγγίζουν». Μέχρι 6.5.2027

Δημοτική Πινακοθήκη (24658848). «Μαρτυρίες ενός αθέατου χρόνου». Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Παρασκευά. Μέχρι 6/6.

ΣΙΝΕΜΑ

ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (σκηνοθεσία John Favreau με τους Pedro Pascal, Martin Scorsese, Sigourney Weaver), Passenger (σκηνοθεσία Andre Ovredal με τους Melissa Leo, Lou Llobell, Jacob Scripio), The Pout-Pout Fish (ταινία animation σε σκηνοθεσία Ricard Cusso, Rio Harrington) – RIO (Nicosia Mall και Λεμεσού) τηλ. 25871410.

Λευκωσία, Πάνθεον. Προβολή της ταινίας «Ανάμεσα σε τρεις ζωές» σε σκηνοθεσία Σόφης Χάϊντ, 23 Μαίου έως 3 Ιουνίου, 8.30μ.μ.