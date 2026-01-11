Η μίνι σειρά Godless του Netflix είναι μια τηλεοπτική σειρά επτά επεισοδίων που δίνει νέα πνοή στο αμερικανικό γουέστερν. Από τις πρώτες στιγμές – ένα στοιχειωτικό, άφωνο τοπίο μιας σφαγής στο Κολοράντο τυλιγμένο σε καπνό – είναι σαφές ότι πρόκειται για μια παραγωγή με τεράστια τεχνική τελειότητα και ατμόσφαιρα. Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Σκοτ Φρανκ, η σειρά είναι μια οπτική επιτυχία, που αποτυπώνει τη βίαιη ομορφιά της άγριας φύσης του Νέου Μεξικού με λυρικά, ιμπρεσιονιστικά πλάνα.

Η ιστορία ακολουθεί τον τραυματισμένο Ρόι Γκούντ καθώς φεύγει από τον πρώην μέντορά του, τον απειλητικό, παράνομο Φράνκ Γκρίφιν. Το ταξίδι του τον οδηγεί στο Λα Μπελ, μια πόλη που έχει σημαδευτεί από μια τραγωδία. Μετά από μια καταστροφή σε ορυχείο που εξόντωσε τον ανδρικό πληθυσμό, η κοινότητα έχει μετατραπεί σε ένα «πρωτοφεμινιστικό» οχυρό όπου γυναίκες με ισχυρή βούληση κυβερνούν και υπερασπίζονται τη γη τους.

Ο ρεαλισμός ενισχύεται από ένα καστ που προσφέρει απίστευτες ερμηνείες. Η Μισέλ Ντόκερι προσδίδει μια ήρεμη, βίαιη σοβαρότητα στην Άλις Φλέτσερ, ενώ η Μέριτ Γουίβερ ξεχωρίζει ως η οπλισμένη Μαίρη Άγκνες. Ο Τζέφ Ντάνιελς είναι εξίσου σαγηνευτικός ως ο αλκοολικός, τρομακτικός ανταγωνιστής. Ενώ ορισμένοι μπορεί να θεωρήσουν το ρυθμό «αργό», η υπομονετική έκθεση είναι ζωτικής σημασίας, επιτρέποντας μια πλούσια, πολυεπίπεδη αφήγηση που αποφεύγει τις εύκολες απαντήσεις. Εξερευνά σύνθετα θέματα όπως η αναπληρωματική πατρότητα, οι κοινωνικές ρίζες της βίας και η ηθική όταν βρίσκεσαι αντιμέτωπος με την επιβίωση, καθώς οδηγεί τους θεατές στο βίαιο αποκορύφωμά της.

Το Godless δεν αντιστέκεται στην ταξινόμησή του ως «γουέστερν με κεφαλαίο Γ». Αντίθετα, αγκαλιάζει την κινηματογραφική ιστορία του είδους, προσφέροντας παράλληλα κάτι αναζωογονητικά μοντέρνο, χωρίς να εκθειάζει τη βία. Είναι ένα έξυπνο και οπτικά εντυπωσιακό έπος που σε κρατάει σε αγωνία μέχρι και την τελική συμπλοκή. Δεν είναι απλώς μια σειρά, είναι μια αισθητική εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη πολύ μετά το τέλος των τίτλων.

Τελικά; Αξίζει να το δείτε. Είναι ένα όμορφα παρατεταμένο αριστούργημα που αποδεικνύει ότι το γουέστερν έχει ακόμα ισχυρές ιστορίες να διηγηθεί.

Ελεύθερα 11.01.2026