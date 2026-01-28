Από την αρχή του έτους, η Μινεσότα βρέθηκε απροσδόκητα στο επίκεντρο της αμερικανικής πολιτικής σύγκρουσης. Αφορμή στάθηκαν εκτεταμένες επιχειρήσεις της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) και ένα θανατηφόρο περιστατικό που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις, σύγκρουση μεταξύ τοπικών και ομοσπονδιακών αρχών και έντονη κάλυψη από τα εθνικά MME.

Για το αμερικανικό κοινό, η Μινεσότα μετατράπηκε σε σύμβολο όχι απλώς μιας διαμάχης για τη μετανάστευση, αλλά μιας βαθύτερης κρίσης πολιτικού λόγου και εμπιστοσύνης στους θεσμούς.

Τη δεκαετία του ‘90, ο πολιτικός επιστήμονας Joseph Overton ανέπτυξε τη θεωρία ότι το σύνολο των ιδεών που θεωρούνται θεμιτές στον δημόσιο διάλογο πάντα οριοθετούνται σε ένα πλαίσιο –ένα «παράθυρο»- του πολιτικού φάσματος, απορρίπτοντας τις ιδέες εκτός πλαισίου ως επικίνδυνες ή ακραίες. Αναλογιστείτε ότι στο όχι μακρινό παρελθόν, η ιδέα του γάμου ομοφυλοφίλων βρισκόταν εκτός αυτού του πλαισίου ενώ σήμερα θεωρείται σχεδόν αυτονόητη. Συνεπώς, το παράθυρο του Overton είναι μια διαρκώς μεταβαλλόμενη έννοια. Στην περίπτωση της Μινεσότα παρατηρούμε ότι το παράθυρο αυτό δεν άνοιξε απλώς. Έγινε μπαλκονόπορτα.

Στα άκρα του διαδικτύου, τόσο από τα αριστερά όσο και από τα δεξιά, η γλώσσα που χρησιμοποιείται για τις επιχειρήσεις της ICE έχει γενικώς ξεφύγει. Από τη μία πλευρά, ακτιβιστές και σχολιαστές της άκρας αριστεράς περιγράφουν τους ομοσπονδιακούς πράκτορες ως «φασίστες» και «ναζί». Οι όροι αυτοί, βαριά φορτισμένοι από την ευρωπαϊκή ιστορική μνήμη, χρησιμοποιούνται όχι αναλυτικά αλλά ως απόλυτη ηθική καταδίκη, που δεν αφήνει χώρο για διάλογο ή διαφοροποίηση. Όταν κάθε κρατική επιβολή νόμου εξισώνεται με ολοκληρωτισμό, τότε η έννοια του ολοκληρωτισμού χάνει το νόημά της και ο δημόσιος λόγος ριζοσπαστικοποιείται.

Από την άλλη πλευρά, σε δεξιές και ακροδεξιές διαδικτυακές κοινότητες, όσοι αντιδρούν στις επιχειρήσεις της ICE χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως «εγκληματίες», «τρομοκράτες» ή, με έναν πιο σύγχρονο διαδικτυακό όρο, «AWFULs» (Affluent, White, Female, Urban, Liberal): μια ταμπέλα που συμπυκνώνει την ιδέα ότι ο αντίπαλος δεν είναι απλώς λάθος, αλλά ηθικά αποκρουστικός και επικίνδυνος. Έτσι, κάθε ένσταση για δικαιώματα, αναλογικότητα ή τοπική αυτονομία παρουσιάζεται ως συνενοχή στο χάος.

Το αποτέλεσμα αυτής της διπλής υπερβολής είναι προβλέψιμο και ανησυχητικό. Θέσεις που πριν λίγα χρόνια θα θεωρούνταν ακραίες -όπως η πλήρης κατάργηση ομοσπονδιακών υπηρεσιών ή, αντίστροφα, η ανεπιφύλακτη αποδοχή βίαιων επιχειρήσεων στο εσωτερικό της χώρας- αρχίζουν να ακούγονται «φυσιολογικές». Το Παράθυρο του Overton διευρύνεται τόσο πολύ, ώστε σχεδόν κάθε ακραία διατύπωση βρίσκει θέση στο δημόσιο τραπέζι.

Αν αυτή η δυναμική συνεχιστεί, το 2026 δεν θα είναι χρονιά εκτόνωσης αλλά κλιμάκωσης. Ο πολιτικός λόγος στις ΗΠΑ θα γίνει ακόμη πιο θεατρικός, πιο ηθικολογικός και πιο επιθετικός, με την πολιτική πράξη να ακολουθεί. Η Μινεσότα δεν θα μείνει εξαίρεση αλλά πρότυπο: κάθε μελλοντική κρίση θα αντιμετωπίζεται μέσα από το ίδιο φίλτρο απόλυτων χαρακτηρισμών και συμβολικής σύγκρουσης. Κι όταν ο δημόσιος διάλογος παύει να έχει παράθυρα και αποκτά μπαλκονόπορτες, ο κίνδυνος δεν είναι μόνο να μπει περισσότερος αέρας- αλλά να πέσει κανείς στο κενό.

Ελεύθερα, 25.1.2026