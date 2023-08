Ο Σπύρος Πίσυνος αποχωρεί από τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή της υποψηφιότητας της Λάρνακας για την Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2030. Στην ομάδα της Λάρνακας 2030 εντάσσονται δύο σημαντικοί καλλιτέχνες της πόλης, ο Κώστας Μαννούρης και η Μαρία Κραμβή.

Μετά από ένα περίπου χρόνο λειτουργίας της εταιρείας, η Λάρνακα 2030 περνάει στο επόμενο στάδιο προετοιμασίας της υποψηφιότητας της πόλης για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030.

Στο επίκεντρο της προετοιμασίας μπαίνουν τώρα οι τομείς του καλλιτεχνικού προγράμματος, της επικοινωνίας και της συμμετοχής των πολιτών έναντι της οργάνωσης της εταιρείας που ήταν ο βασικός στόχος τον πρώτο χρόνο.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας, η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι ένα δυναμικό έργο σε εξέλιξη, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις του οποίου αλλάζουν στα διαφορετικά στάδια της προετοιμασίας αλλά και της υλοποίησης του έργου. «Αυτές οι αλλαγές συνεπάγονται και αλλαγές στη διοικητική οργάνωση και τη στελέχωση της εταιρείας. Έτσι, με την ολοκλήρωση της οργάνωσης και στελέχωσης της εταιρείας ολοκληρώθηκε και το έργο του έως τώρα Εκτελεστικού Διευθυντή της Λάρνακας 2030 Σπύρου Πίσυνου».

Το ΔΣ και η ομάδα της Λάρνακας 2030 τον ευχαριστούν θερμά για την πολύτιμη συμβολή του στο πρώτο στάδιο της λειτουργίας της εταιρείας και του εύχονται κάθε επιτυχία στα μελλοντικά του σχέδια.

Για να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες της υλοποίησης του έργου της, η Λάρνακα 2030 προχωρι άμεσα στη διεύρυνση της ομάδας εργασίας, καλωσορίζοντας δύο νέους συνεργάτες, γνωστούς καλλιτέχνες της πόλης, που θα ενισχύσουν την καλλιτεχνική πρόταση της Λάρνακας 2030 καθώς και τη σύνδεσή της με τις κοινότητες της πόλης και της επαρχίας: τον Κώστα Μαννούρη και τη Μαρία Κραμβή.

Ο Δρ. Κώστας Μαννούρης σπούδασε, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, βιολογία, εξελικτική οικολογία και ιστορία-φιλοσοφία των επιστημών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στην ιστορία της βιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει δημοσιεύσει επιστημονικές, ιστορικές και φιλοσοφικές μελέτες και έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ελλάδας και της Κύπρου.

Θεατρικά του έργα έχουν ανέβει από τον Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου και άλλες ομάδες, ενώ έλαβε δύο βραβεία συγγραφής στο πλαίσιο των θεατρικών βραβείων Κύπρου. Το 2019 αναδείχθηκε καλλιτέχνης της χρονιάς από το περιοδικό Skala Times. Το 2021 ήταν εκ νέου υποψήφιος για δημιουργός της χρονιάς στο πλαίσιο των θεατρικών βραβείων Κύπρου.

Η Μαρία Κραμβή είναι μουσικός που ασχολείται με κοινοτικά προγράμματα που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικοδόμηση της ειρήνης και την κοινωνική ένταξη μειονοτήτων μέσω της μουσικής και της εκπαίδευσης. Σπούδασε κλασσικά κρουστά στο City University of London και έκανε μεταπτυχιακό στο Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance. Το 2022 ήταν μία εκ των τεσσάρων φιναλίστ στα βραβεία νέων της κοινοπολιτείας για την περιοχή της Ευρώπης και του Καναδά, και το 2023 ήταν η μία εκ των δύο ατόμων που βραβεύθηκαν πανευρωπαϊκά με το Parsons Music Advocacy Award.

Έχει προσκληθεί να παρουσιάσει τις δράσεις της τόσο στο Ευρωπαϊκό όσο και στο Παγκόσμιο συνέδριο του Διεθνούς Οργανισμού Μουσικής Εκπαίδευσης. Μεταξύ άλλων, η Μαρία διδάσκει κλασσικά κρουστά στα Μουσικά Σχολεία της Κύπρου, συμμετέχει στην TrakArt Pops Orchestra, είναι συνιδρύτρια της δικοινοτικής πρωτοβουλίας Rhythm of Cyprus και ηγείται εργαστηρίων κοινοτικής μουσικής σε όλη την Κύπρο. Μέσα από το τρίπτυχο μουσικής, έρευνας και δράσης, η Μαρία στοχεύει να δημιουργήσει ένα τρίγωνο γνώσεων και εμπειρίας που να ασκεί και να προάγει την ειρήνη μέσω της μουσικής στην Κύπρο και όχι μόνο.