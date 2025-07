Ο Κυριάκος Μιλτιάδου συμπεριλαμβάνεται στους 40 κορυφαίους νέους Ευρωπαίους αρχιτέκτονες για το 2024–2025, στο πλαίσιο του αναγνωρισμένου προγράμματος Europe 40under40. Η ανακοίνωση έγινε την περασμένη Τετάρτη.

Η διεθνής αυτή διάκριση του Κύπριου αρχιτέκτονα τον εντάσσει στους δημιουργούς που διαμορφώνουν το μέλλον του ευρωπαϊκού αρχιτεκτονικού τοπίου. Δεν αποτελεί μόνο προσωπική του επιτυχία, αλλά και αναγνώριση της δυναμικής παρουσίας της σύγχρονης κυπριακής αρχιτεκτονικής στον ευρωπαϊκό χάρτη.

Η σημαντική διάκριση απονέμεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Αρχιτεκτονική, τον Καλλιτεχνικό Σχεδιασμό και τις Αστικές Σπουδές (The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies), αναδεικνύοντας τις πιο ελπιδοφόρες αρχιτεκτονικές φωνές της ηπείρου, οι οποίες διαμορφώνουν με το έργο τους τους χώρους του μέλλοντος.

Η φετινή λίστα περιλαμβάνει νικητές από 11 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Γαλλία, η Τουρκία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Πολωνία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Σουηδία. Οι νικητές επελέγησαν από διεθνή κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους διακεκριμένους αρχιτέκτονες και ακαδημαϊκούς Μελικέ Αλτινισίκ, Χανς- Πέτερ Μπιόρνανταλ, Ελένη- Στεφανία Καλαποδά και Άντριαν Γιαπ.

Τα έργα όλων των βραβευθέντων θα παρουσιαστούν σε έκθεση, η οποία θα εγκαινιαστεί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στο Contemporary Space Athens (Μητροπόλεως 74, Αθήνα). Παράλληλα, θα κυκλοφορήσει και το ετήσιο λεύκωμα του θεσμού, διαθέσιμο διεθνώς σε συλλέκτες και λάτρεις της αρχιτεκτονικής.

Το έργο του Κ. Μιλτιάδου «Domus Laetitiae»

Όπως όλοι οι φετινοί βραβευθέντες, έτσι και ο Κυριάκος Μιλτιάδου παρουσιάζει στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης τρία ενδεικτικά έργα, αντιπροσωπευτικά της αρχιτεκτονικής του προσέγγισης:

Σπίτι σε προσφυγικό συνοικισμό/ Domus Laetitiae (2022): Πρόκειται για την αποκατάσταση μιας κατοικίας σε συνοικισμό προσφύγων στη Λευκωσία, χτισμένης πάνω στα ίχνη ενός ερειπωμένου κτιρίου. Το έργο συνδιαλέγεται με το υπάρχον αστικό τοπίο και τις συνθήκες ζωής σε περιορισμένο χώρο, αναδεικνύοντας τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου.

«Ελεύθεροι Φυλακισμένοι» (2023): Ένα συγκλονιστικό μνημείο για τους αιχμαλώτους του πολέμου του 1974, τοποθετημένο στο σημείο απελευθέρωσής τους, την Πλατεία Ηνωμένων Εθνών. Το έργο λειτουργεί ως αφηγηματικός χώρος, προσκαλώντας τον επισκέπτη σε μια βιωματική εμπειρία ιστορικής μνήμης.

«Domus Maya» (2024): Μια σύγχρονη κατοικία στα νοτιοανατολικά προάστια της Λευκωσίας, η οποία επανερμηνεύει την κυπριακή τυπολογία της αυλής, συνδυάζοντας παραδοσιακά στοιχεία με τις ανάγκες της σύγχρονης κατοικίας.

Kυριάκος Μιλτιάδου και Χρίστος Χατζηχρίστος, «Ελεύθεροι Φυλακισμένοι».

Για τον Κυριάκο Μιλτιάδου

Ο Κυριάκος Μιλτιάδου είναι αρχιτέκτονας με έδρα τη Λευκωσία. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2015, κατακτώντας την πρώτη θέση στο έτος του. Συνέχισε τις σπουδές του στο University College London (UCL), πραγματοποιώντας μεταπτυχιακή έρευνα στο πρόγραμμα Advanced Architectural Research, αποφοιτώντας με άριστα το 2017. Από την ίδρυσή του, το 2018, το Studio Kyriakos Miltiadou έχει τιμηθεί με σειρά διακρίσεων σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, ενώ το 2022 απέσπασε το Κρατικό Βραβείο Αρχιτεκτονικής στην κατηγορία «Έργο Νέου Αρχιτέκτονα». Την επόμενη χρονιά, το έργο «Domus Laetitiae» εκπροσώπησε την Κύπρο στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Mies van der Rohe. Στο ερευνητικό του έργο, ο Μιλτιάδου εστιάζει στη σχέση αρχιτεκτονικής και μνήμης, με έμφαση στα φορτισμένα αστικά περιβάλλοντα. Είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διδάσκει μαθήματα αρχιτεκτονικής επικοινωνίας και σχεδιασμού.