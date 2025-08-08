Τα αποκαλυπτήρια του γλυπτού με τίτλο «Η Συκιά του Πρωταρά» στον παραλιακό πεζόδρομο, στην παραλία Fig Tree Bay, πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Τρίτης 5 Αυγούστου.

Το γλυπτό αποτελεί έργο του διακεκριμένου Κύπριου γλύπτη Φίλιππου Γιαπάνη και η τελετή εντασσόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Η Μουσική συναντά τη Γλυπτική», η οποία περιλαμβάνει τέσσερις μουσικές βραδιές σε ισάριθμα νέα γλυπτά στην περιοχή του Πρωταρά.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου- Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος τόνισε ότι το έργο ενισχύει τη διαχρονική προσπάθεια του Δήμου για την πολιτιστική ανάδειξη του Πρωταρά, καθώς και την επιθυμία να μετατραπεί ο παραλιακός πεζόδρομος σε έναν «περίπατο τέχνης» με έργα καλλιτεχνών που να συνδέονται με τη φύση, την ιστορία αλλά και τους μύθους της περιοχής.

Την περιγραφή της σύλληψης της ιδέας ανέλυσε ο γλύπτης Φίλιππος Γιαπάνης εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς τον Δήμο Παραλιμνίου- Δερύνειας για τη γενικότερη συνεργασία.

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε μουσικά από το σχήμα RetroVibe, το οποίο πρόσφερε στο κοινό μια μουσική βραδιά, συνδυάζοντας τη μουσική εμπειρία με την καλλιτεχνική έκφραση του γλυπτού.