Άμεσα ξεκινούν οι εργασίες για την τοποθέτηση μεμβρανών στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρίου, μετά και την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

Οι εργασίες αφορούν την αφαίρεση των υφισταμένων μεμβρανών και επανατοποθέτηση νέων στα σκέπαστρα του Αρχαιολογικού Χώρου Κουρίου και στο Κέντρο Επισκεπτών για σκοπούς προστασίας τους από καιρικά φαινόμενα (υγρομόνωση και ηλιοπροστασία).

Το συμβόλαιο του έργου «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεμβρανών στον Αρχαιολογικό Χώρο Κουρίου» υπογράφηκε την Πέμπτη 21 Αυγούστου στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων, όπως ανακοίνωσαν το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών και το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Το συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων Ελευθέριος Ελευθερίου και εκ μέρους της εταιρείας L&S TECHNOMACHINE LTD, ο διευθυντής της Άκης Λουκά.

Το έργο κατακυρώθηκε κατόπιν διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε €1.294.500 συν ΦΠΑ. Η έναρξη του έργου προγραμματίζεται περί τα τέλη Αυγούστου, με διάρκεια εκτέλεσης 12 μήνες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η αφαίρεση των υφισταμένων μεμβρανών της Οικίας Ευστολίου, του Κέντρου Επισκεπτών, της Οικίας Μονομάχων, της Οικίας Αχιλλέα, του εκδοτηρίου της Πύλης Αμαθούντος, του Εκδοτηρίου Απόλλωνα και των Λουτρών Απόλλωνα και ακολούθως η προμήθεια και τοποθέτηση νέων καλυπτικών μεμβρανών, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων, σφικτήρων και αντιανεμίων, καθώς και εργασιών συντήρησης.

Οι εργασίες αφορούν επίσης τη διόρθωση/ συμπλήρωση τόξων/ κολώνων από συγκολλητή ξυλεία στα πιο πάνω στέγαστρα, καθώς και άλλων ξύλινων στοιχείων.

Σημειώνεται ότι το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και εντάσσεται στο ευρύτερο πρόγραμμα του Τμήματος Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού για τη συντήρηση των αρχαιολογικών χώρων, αλλά και την αναβάθμιση των υποδομών με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.