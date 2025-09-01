Απαξίωση και εκφοβισμό καταγγέλλουν ότι βιώνουν από τη διεύθυνση του υφυπουργείου Πολιτισμού οι πολιτιστικοί φορείς και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι στον πολιτισμό.

Σε επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με κοινοποίηση τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι πολιτιστικοί φορείς επανέρχονται στο θέμα της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία και επισημαίνουν πως η «απάντηση του Υφυπουργείου, που δόθηκε μετά από μήνες προσπαθειών αποπροσανατολισμού, επιθέσεων στην ομάδα της Μπιενάλε και πληροφοριών για στοχευμένη «τιμωρία» ενός χαμηλόβαθμου λειτουργού, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει υπεύθυνα την κρίση, αλλά αποκαλύπτει την παντελή έλλειψη πολιτικού αναστήματος, επαγγελματικών αρχών, ευθιξίας, και ηθικής συνείδησης».

Το Υφυπουργείο, αντί να απαντήσει επί της ουσίας στις σαφώς διατυπωμένες καταγγελίες, τονίζουν οι φορείς, «επιδόθηκε σε ανακρίβειες, υπαινιγμούς και αναφορές σε χορηγίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι φορείς που διαμαρτύρονται είναι «χρηματοδοτούμενοι» και άρα υποχρεωμένοι σε σιωπή. Το μήνυμα, αν και έμμεσα διατυπωμένο, ήταν απόλυτα σαφές: αν λαμβάνεις στήριξη δεν μιλάς, αν μιλήσεις χάνεις τη στήριξη. Αυτή η λογική υποδεικνύει έναν μηχανισμό χειραγώγησης, όπου η οικονομική στήριξη παρουσιάζεται ως αντάλλαγμα κομφορμισμού και σιωπής».

Στην επιστολή το υφυπουργείο κατηγορείται για κατάχρηση εξουσίας. «Η διαχείριση των δημόσιων πόρων δεν αποτελεί προνόμιο, προορίζονται για τους πολίτες και οφείλουν να διατίθενται με διαφάνεια και σεβασμό, όχι να εργαλειοποιούνται» σημειώνεται.

Οι φορείς καταγγέλλουν επίσης ότι το «Καθεστώς του Καλλιτέχνη» παρουσιάστηκε στη Βουλή με σοβαρές αστοχίες στον σχεδιασμό, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, ενώ σε ύστατη προσπάθεια διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα σε ανοιχτή συνάντηση με φορείς η Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού Δρ. Χατζηκωστή δήλωσε απροκάλυπτα: «Ότι θέλετε κάμετε, εγώ τον μισθό μου θα τον παίρνω»;

Σ’ ότι αφορά τις αναθέσεις για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας, επισημαίνεται ότι «γίνονται με απόλυτη προχειρότητα και αδιαφάνεια». Στην επιστολή καταγγέλλεται επίσης ότι το Υφυπουργείο έχει αναστείλει πλήρως τη δραστηριότητα των δύο Κρατικών Πινακοθηκών στη Λευκωσία, δηλαδή των Majestic και ΣΠΕΛ, οι οποίες προηγουμένως αποτελούσαν ζωτικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς πυρήνες του τόπου.

Σημειώνεται ακόμη ότι «η κρατική πολιτιστική πολιτική, όπως υλοποιείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, δεν ενισχύει τη βιωσιμότητα του επαγγελματικού θεάτρου στην Κύπρο; Θεατρικοί φορείς συνεχίζουν να καταγγέλλουν για ανισότητα στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών σχεδίων».

Κύριε Πρόεδρε,

Απευθυνόμαστε σε εσάς για να εκφράσουμε τη βαθιά μας απογοήτευση και έντονη ανησυχία για τη διαμόρφωση μιας «νέας τάξης πραγμάτων» στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, η οποία έχει ήδη προκαλέσει ορατές και σοβαρές συνέπειες στην πολιτιστική ζωή του τόπου. Η ίδρυση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και η μετεξέλιξη των πρώην Πολιτιστικών Υπηρεσιών σε Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού έγιναν με την μακρόχρονη προσδοκία ότι η πολιτεία θα αναγνωρίσει, θα ενισχύσει και θα στηρίξει την πολιτιστική παραγωγή, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων στον πολιτισμό. Ωστόσο, τρία χρόνια αργότερα, και υπό τη θητεία της σημερινής Υφυπουργού Πολιτισμού, Δρ. Βασιλικής Κασσιανίδου, σε συνδυασμό με τη Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, Δρ. Ιωάννα Χατζηκωστή, και τη Γενική Διευθύντρια του Υφυπουργείου Πολιτισμού, κα. Εμμανουέλα Λαμπριανίδη, οι πολιτιστικοί φορείς και οι ανεξάρτητοι εργαζόμενοι στον πολιτισμό βιώνουν χωρίς προηγούμενο απαξίωση, εκφοβισμό και ένα περιβάλλον που υπονομεύει πλέον ανοιχτά την καλλιτεχνική και πολιτιστική παραγωγή, τη συνοχή και υγεία του ευρύτερου οικοσυστήματος του πολιτισμού και τη βιωσιμότητα σημαντικών θεσμών, φεστιβάλ, φορέων, καλλιτεχνών, και άλλων εργαζομένων στον πολιτισμό.

Η κρίσιμη αυτή κατάσταση, που έχει ήδη προκαλέσει πολυάριθμες και έντονες δημόσιες αντιδράσεις από φορείς, ομάδες, και μεμονωμένα άτομα, αναδεικνύεται χαρακτηριστικά μέσα από την πρόσφατη γραπτή απάντηση του Υφυπουργείου Πολιτισμού [1] στην τελευταία συλλογική επιστολή σαράντα πολιτιστικών φορέων [2] για το ζήτημα της κυπριακής συμμετοχής στη Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής.

Στην απάντηση αυτή, που παρέμεινε ανυπόγραφη χωρίς να είναι σαφές αν προέρχεται από την Υφυπουργό, τη Γενική Διευθύντρια ή τη Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, όχι μόνο δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη, αλλά προβάλλονται ανακρίβειες, στρεβλώσεις των γεγονότων και δημόσιες κατηγορίες προς την επιλεγμένη ομάδα (ανάμεσα σε αλλά ότι «παραβιάζει βασικές αρχές δεοντολογίας», και ότι ψεύδεται) αναδεικνύοντας έτσι την προχειρότητα των χειρισμών και καθιστώντας εμφανή την έλλειψη σοβαρότητας και τη δοσοληπτική αντίληψη με την οποία αντιμετωπίζονται ζητήματα θεσμικής ευθύνης.

Η εικόνα που αναδύεται είναι αξιοσημείωτη και ενδεικτική ενός πολιτικού και διοικητικού σχήματος, το οποίο, αντί να σταθεί με ευσυνειδησία απέναντι στην κοινωνία, προτιμά να αποπροσανατολίζει διαρκώς, να αποποιείται τις ευθύνες του μεταθέτοντάς τες αλλού και να μην είναι ποτέ υπόλογο, όπως επιβάλλει η ιδιότητά του. Το ζήτημα της Κυπριακής συμμετοχής στη 19η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας κατέλαβε μεγάλο χώρο στη δημόσια συζήτηση, λόγω της πρωτοφανούς έλλειψης σοβαρότητας στους χειρισμούς του. Κεντρικό σημείο των επικρίσεων αποτέλεσε η Υφυπουργός, η οποία παραβιάζοντας τον θεσμικό της ρόλο, προχώρησε στην «άμεση απόσυρση» [3] του καταλόγου της κυπριακής συμμετοχής, αγνοώντας ότι ο εν λόγω κατάλογος αποτελούσε αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης.

[4] Παράλληλα, με δηλώσεις της ότι η καλλιτεχνική έκφραση θα περιορίζεται αποκλειστικά στις «επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας» [5], ουσιαστικά προώθησε απαράδεκτες για δημοκρατικά καθεστώτα μεθόδους κρατικής λογοκρισίας, διαβρώνοντας με αυτόν τον τρόπο το κύρος του αξιώματός της. Από τον δημόσιο διάλογο απουσίασαν εντελώς η καθ’ ύλην αρμόδια Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού και η διοικητικά προϊσταμένη Γενική Διευθύντρια, μη αναλαμβάνοντας και αυτές οποιαδήποτε ευθύνη.

Η απάντηση του Υφυπουργείου, που δόθηκε μετά από μήνες προσπαθειών αποπροσανατολισμού, επιθέσεων στην ομάδα της Μπιενάλε και πληροφοριών για στοχευμένη «τιμωρία» ενός χαμηλόβαθμου λειτουργού, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει υπεύθυνα την κρίση, αλλά αποκαλύπτει την παντελή έλλειψη πολιτικού αναστήματος, επαγγελματικών αρχών, ευθιξίας, και ηθικής συνείδησης.

Περαιτέρω, το Υφυπουργείο, αντί να απαντήσει επί της ουσίας στις σαφώς διατυπωμένες καταγγελίες, επιδόθηκε σε ανακρίβειες, υπαινιγμούς και αναφορές σε χορηγίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι φορείς που διαμαρτύρονται είναι «χρηματοδοτούμενοι» και άρα υποχρεωμένοι σε σιωπή. Το μήνυμα, αν και έμμεσα διατυπωμένο, ήταν απόλυτα σαφές: αν λαμβάνεις στήριξη δεν μιλάς, αν μιλήσεις χάνεις τη στήριξη. Αυτή η λογική υποδεικνύει έναν μηχανισμό χειραγώγησης, όπου η οικονομική στήριξη παρουσιάζεται ως αντάλλαγμα κομφορμισμού και σιωπής.

Με αυτόν τον τρόπο, η θεσμική σχέση μεταξύ πολιτείας και εργαζομένων στον πολιτισμό μετατρέπεται σε εργαλείο φίμωσης και κατάχρησης εξουσίας, συνιστώντας άμεση απειλή προς την κοινωνία των πολιτών, τις επιμέρους πολιτιστικές κοινότητες και γενικότερα τους εργαζόμενους στον πολιτισμό. Η διαχείριση των δημόσιων πόρων δεν αποτελεί προνόμιο, προορίζονται για τους πολίτες και οφείλουν να διατίθενται με διαφάνεια και σεβασμό, όχι να εργαλειοποιούνται.

Το περιστατικό της βεβιασμένης δήλωσης απόσυρσης της έκδοσης της Μπιενάλε συνιστά από μόνο του λογοκρισία, την οποία η εν λόγω «απάντηση» επιχειρεί μάταια να συσκοτίσει. Η επίμονη προσπάθεια να αποδοθούν στην ομάδα της Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής 2025 κατηγορίες για «παραβίαση δεοντολογίας» και «καταπάτηση δικαιωμάτων», με ατυχή μάλιστα επίκληση της Διακήρυξης των MED9 (η οποία σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί περιορισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης) συνιστά μια νέα προσπάθεια φίμωσης, τη φίμωση της ίδιας της πράξης καταγγελίας.

Επί της ουσίας, στη διακήρυξη των MED9 τονίζεται ότι «η καλλιτεχνική ελευθερία είναι πολιτιστικό δικαίωμα και πρέπει να είναι εγγυημένη για όλους» και ότι «επιδιώκουμε να προωθήσουμε τα πολιτιστικά δικαιώματα […] υποστηρίζοντας την καλλιτεχνική ελευθερία και τιμώντας τη μεσογειακή πολιτιστική κληρονομιά». Αναρωτιόμαστε εύλογα αν το Υφυπουργείο Πολιτισμού έχει διαβάσει τη διακήρυξη την οποία συνυπογράφει. Ο διάλογος, υπό αυτές τις συνθήκες, έχει πλέον καταστεί αδιέξοδος. Για τον λόγο αυτό, κύριε Πρόεδρε, απευθυνόμαστε σε εσάς με τα παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία.

1. Γνωρίζετε ότι το Υφυπουργείο προώθησε από πέρσι μια εξαιρετικά δυσμενή και ισοπεδωτική μεταρρύθμιση του χορηγικού προγράμματος «Πολιτισμός» — στις χορηγίες του οποίου βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής του τόπου — παρά τις έντονες και τεκμηριωμένες αντιδράσεις [6], τις οποίες η Διεύθυνση του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού αντέκρουσε με υπεκφυγές; [7] Η μεταρρύθμιση αυτή, όπως είχε προβλεφθεί, οδήγησε σε κατανέμηση χρηματοδοτήσεων σε σημαντικά λιγότερους δικαιούχους, έπληξε καίριους τομείς, και υπονόμευσε διαχρονικά φεστιβάλ.

2. Γνωρίζετε ότι οι κρατικές δαπάνες για τον πολιτισμό μάς βρίσκουν στον πάτο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [8] και ότι το χρηματοδοτικό σχέδιο «Πολιτισμός» παρουσιάζει δυσλειτουργίες, καθώς τα ανώτατα ποσά επιχορηγήσεων για κάθε εγκεκριμένη αίτηση παραμένουν αμετάβλητα εδώ και δεκατρία χρόνια, αγνοώντας τον πληθωρισμό και την εκτόξευση του κόστους παραγωγής και διαβίωσης;

3. Γνωρίζετε ότι το «Καθεστώς του Καλλιτέχνη» παρουσιάστηκε στη Βουλή με σοβαρές αστοχίες στον σχεδιασμό, χωρίς ουσιαστικό διάλογο με τους εργαζόμενους στον πολιτισμό, ενώ σε ύστατη προσπάθεια διαβούλευσης για το εν λόγω θέμα σε ανοιχτή συνάντηση με φορείς η Διευθύντρια του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού Δρ. Χατζηκωστή δήλωσε απροκάλυπτα: «Ότι θέλετε κάμετε, εγώ τον μισθό μου θα τον παίρνω»; Και δεν ήταν η μόνη φορά: σε συναντήσεις με την ομάδα που αντιπροσωπεύει τους φορείς των εικαστικών η ίδια είχε δηλώσει «δεν πρέπει να θεωρείτε τις χορηγίες δεδομένες», δημιουργώντας εύλογη ανησυχία στον τομέα ως προς τα κίνητρα μιας τέτοιας τοποθέτησης. Τέτοιες εριστικές, απαξιωτικές και χωρίς ενσυναίσθηση απαντήσεις, αποκαλύπτουν μια άκρως προβληματική στάση της Δημόσιας Διοίκησης απέναντι στους ίδιους τους ανθρώπους του πολιτισμού, μια στάση που πλήττει όχι μόνο το κύρος των θεσμών αλλά και την προοπτική ενός υγιούς πολιτιστικού οικοσυστήματος, το οποίο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς σεβασμό, ειλικρίνεια, κατανόηση και ουσιαστική συνεργασία.

4. Γνωρίζετε ότι η κρατική πολιτιστική πολιτική, όπως υλοποιείται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού, δεν ενισχύει τη βιωσιμότητα του επαγγελματικού θεάτρου στην Κύπρο; Θεατρικοί φορείς συνεχίζουν να καταγγέλλουν για ανισότητα στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών σχεδίων (ΘΥΜΕΛΗ, Λειτουργικές Δαπάνες) που ενισχύουν φορείς λόγω της «ιστορικότητας» τους, ενώ αποκλείουν όχι μόνο τις νεοσύστατες δημιουργικές ομάδες αλλά και οργανισμούς που αναπτύσσουν ανεξάρτητες καλλιτεχνικές ταυτότητες. Επίσης, παραμένει προβληματικό το γεγονός ότι οι παιδικές παραγωγές εντάσσονται στο πλαίσιο του ΘΥΜΕΛΗ και δεν αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία χρηματοδότησης, ενώ οι ολιγοπρόσωπες παραγωγές (με 1 ή 2 ηθοποιούς) έχουν υποβαθμιστεί καθώς δεν είναι ανταγωνιστικές στο πλαίσιο του ΘΥΜΕΛΗ, όπως και έχουν καταργηθεί από το πρόγραμμα «Πολιτισμός». [9]

5. Γνωρίζετε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού προκήρυξε διαγωνισμό λογοτύπου για το ίδιο το Υφυπουργείο με απαράδεκτους όρους, αγνοώντας πλήρως τους επαγγελματίες της οπτικής επικοινωνίας; Παρότι η Ένωση Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου συναντήθηκε μαζί τους και κατέθεσε ξεκάθαρες εισηγήσεις, η σύνθεση των κριτικών επιτροπών παραμένει θολή και δεν τηρήθηκε ο νόμος που προβλέπει συμμετοχή ειδικών του κλάδου. Την ίδια στιγμή, το Υφυπουργείο ζήτησε μεταβίβαση πνευματικών δικαιωμάτων χωρίς καμία ρητή σύμβαση και χωρίς δίκαιη αμοιβή, ενώ τα ποσά που προβλέπει ο διαγωνισμός είναι εξευτελιστικά και προσβάλλουν το έργο και τη δουλειά των επαγγελματιών. Για όλα τα παραπάνω, η Ένωση αντέδρασε δημόσια. [10]

6. Γνωρίζετε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού προωθεί, και πάλι επιπόλαια και βεβιασμένα, νομοθεσία για φοροαπαλλαγή σε δωρητές προς τον πολιτιστικό τομέα, η οποία φαίνεται να ευνοεί αποκλειστικά ιδρύματα που θα εγκρίνονται από την/τον Υφυπουργό, αποκλείοντας έτσι άνω του 92% των δραστήριων πολιτιστικών φορέων που απαρτίζεται από σωματεία και μη κερδοσκοπικές εταιρείες, προδιαγράφοντας ένα σύστημα πολιτικής εύνοιας; [11]

7. Γνωρίζετε ότι οι αναθέσεις για τις πολιτιστικές δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας γίνονται με απόλυτη προχειρότητα και αδιαφάνεια; Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία δημόσια πληροφόρηση, ούτε για το επίσημο πολιτιστικό πρόγραμμα ούτε για τους διορισμένους επιμελητές, ενώ επαγγελματίες που ενεπλάκησαν κάνουν αναφορές σε μη αξιοκρατικές διαδικασίες, παραιτήσεις και ακυρώσεις σημαντικών εκδηλώσεων, γεγονότα που βλάπτουν την εικόνα της χώρας μας και στερούν ευκαιρίες από τους πιο έμπειρους και αναγνωρισμένους ανθρώπους του πολιτιστικού χώρου. Με το ζήτημα της Κυπριακής Προεδρίας φαίνεται να βρισκόμαστε μπροστά σε έναν ακόμη όλεθρο κακοδιαχείρισης και αυθαιρεσίας από πλευράς του κρατικού φορέα πολιτισμού. Η ανοιχτή επιστολή που απευθύνθηκε από το Σωματείο Εικαστικών και Θεωρητικών Τέχνης Κύπρου – Φυτώριο [12] στο Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού απαντήθηκε [13] με τον συνήθη ελλιπή, χειριστικό και απαξιωτικό τρόπο, χωρίς στην ουσία να δίνεται οποιαδήποτε απάντηση.

8. Γνωρίζετε ότι η κυπριακή συμμετοχή στη Μπιενάλε Βενετίας Τέχνης έγινε αντικείμενο πολιτικών παρεμβάσεων πολύ πριν αυτή της Αρχιτεκτονικής; Με την ανάληψη των καθηκόντων της, η Υφυπουργός προέβη σε ανακριβείς και άστοχες δημόσιες δηλώσεις όπως «θα πρέπει να στέλνουμε μόνο ποιοτικές προτάσεις που να αντικατοπτρίζουν την κυπριακή καλλιτεχνική σκηνή και να επιβραβεύουν αυτούς που πρέπει να ανταμειφθούν» [14] εμμέσως αμφισβητώντας το έργο και τις επιτυχίες προηγούμενων εθνικών συμμετοχών και απαξιώνοντας τον ρόλο των προκατόχων της και των θεσμοθετημένων αρμόδιων επιτροπών. Η δημόσια τοποθέτηση των μελών της Επιτροπής [15] επί των δηλώσεων αντιμετωπίστηκε αργότερα με εχθρότητα, ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά και ενώ βρίσκονταν εν μέσω προκήρυξης του διαγωνισμού για την επόμενη διοργάνωση η θητεία τους δεν ανανεώθηκε. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που το ίδιο το Υφυπουργείο είχε ανακοινώσει και, μέχρι σήμερα, να μην έχει ανακοινωθεί το όνομα του ατόμου ή της ομάδας που έχει επιλεγεί από τη νέα επιτροπή εδώ και μήνες, εκθέτοντας τη χώρα μας στη Μπιενάλε και το διεθνές κοινό.

9. Γνωρίζετε ότι το Υφυπουργείο έχει αναστείλει πλήρως τη δραστηριότητα των δύο Κρατικών Πινακοθηκών στη Λευκωσία, δηλαδή των Majestic και ΣΠΕΛ, οι οποίες προηγουμένως αποτελούσαν ζωτικούς πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς πυρήνες του τόπου;

10. Γνωρίζετε ότι ολόκληροι καλλιτεχνικοί τομείς, με ενδεικτικό αυτόν των εικαστικών που παρουσίαζε σημαντική κινητικότητα, έχουν αποδυναμωθεί με απομακρύνσεις, μετακινήσεις και αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού;

11. Γνωρίζετε ότι, παρότι το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού επιδίδεται σε επιφανειακές καμπάνιες και στατιστικές «έρευνες» που αποκαλύπτουν μια λογική διοικητισμού, αποκομμένη από τις βασικές λειτουργίες και ανάγκες του τομέα, δεν έχει επί της ουσίας σημειωθεί πρόοδος σε κανένα ζήτημα. Ότι, αντίθετα, σε πολλά επίπεδα καταγράφεται συνεχής παλινδρόμηση και ακύρωση προηγούμενων επιτευγμάτων και κεκτημένων του πολιτιστικού χώρο προσβάλλοντας το υψηλό διανοητικό επίπεδο, την επαγγελματική εμπειρία και την πολυεπίπεδη δράση των Κυπρίων εργαζομένων στον πολιτισμό; 12. Γνωρίζετε ότι οι αξιωματούχοι του Υφυπουργείου και του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού απουσιάζουν συστηματικά από τις σημαντικότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις και φεστιβάλ του τοπού; Με αυτή την ηχηρή απουσία, απαξιώνουν έμπρακτα την πολιτιστική δραστηριότητα της χώρας, επιδεικνύοντας την απόσταση που τους χωρίζει από τον τομέα που υποτίθεται ότι υπηρετούν. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα πρωτοφανές για την ιστορία του πολιτισμού του τόπο μας φαινόμενο, τεκμηριωμένο μέσα από πλήθος δημόσιων στοιχείων. Η ίδια η ηγεσία του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού, που θα όφειλε να είναι η βασική υπέρμαχος της πολιτιστικής κοινότητας, στέκεται διαρκώς απέναντί της, επιλέγοντας να την ανταγωνίζεται αντί να την υπηρετεί. Οι ίδιοι αξιωματούχοι του Υφυπουργείου και του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού φαίνεται να μην έχουν συναίσθηση του ρόλου τους ως πολιτικοί προϊστάμενοι και δημόσιοι λειτουργοί, να μην αντιλαμβάνονται ότι οφείλουν λογοδοσία απέναντι στους πολίτες τους οποίους καθηκόντως πρέπει να υπηρετούν, και να μην αναγνωρίζουν ότι η εξουσία στο δημόσιο δε μεταφράζεται σε προνόμια αλλά σε υποχρεώσεις. Τώρα που γνωρίζετε, η ευθύνη βαραίνει τα δικά σας χέρια. Σας καλούμε να λάβετε αποφάσεις και να δράσετε με γνώμονα την αποκατάσταση της θεσμικής τάξης, την προστασία της καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος στον τομέα του Πολιτισμού. [Η επιστολή αυτή συντάχθηκε συλλογικά από ενεργούς φορείς και μέλη της τοπικής πολιτιστικής κοινότητας και παραμένει ανοιχτή για υπογραφές μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου 2025.]

