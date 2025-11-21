Αν και οι θερμοκρασίες αυτών των ημερών δεν το μαρτυρούν, ο Νοέμβριος πλησιάζει στο τέλος του και σε περίπου ένα μήνα θα γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Όπως και τα τελευταία τέσσερα χρόνια, έτσι και φέτος Δήμοι και Κοινότητες βάζουν τα γιορτινά τους και μετατρέπονται σε «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», στο πλαίσιο ενός θεσμού υπό το υφυπουργείο Τουρισμού που χρόνο με τον χρόνο εδραιώνεται.

Από αύριο 22 Νοεμβρίου 2025 ανοίγουν τις πύλες τους «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» σε όλες τις επαρχίες και θα παραμείνουν ανοικτά μέχρι τα Θεοφάνια, δηλαδή τις 6 Ιανουαρίου 2026.

Συγκεκριμένα, τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» θα είναι φέτος τα ακόλουθα:

Αγρός

Δερύνεια

Κακοπετριά

Καλοπαναγιώτης

Κυπερούντα

Λεύκαρα

Στατός-Άγιος Φώτιος

Φικάρδου

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργείου, οι επιλεγμένοι προορισμοί θα διακοσμηθούν εορταστικά και θα περιλαμβάνουν ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα προς πώληση, βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας, δραστηριότητες στη φύση, όπως περπάτημα σε μονοπάτια της φύσης και ποδηλασία, ξεναγήσεις στα χωριά και άλλες εκπλήξεις.

Απώτερος στόχος του Υφυπουργείου είναι τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά», με τον τοπικό χαρακτήρα τους, κάθε χρόνο να εμπλουτίζονται, για να αποτελούν πόλο έλξης για Κύπριους και ξένους.