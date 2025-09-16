Οκτώ χριστουγεννιάτικα χωριά θα λειτουργήσουν και φέτος στην Κύπρο, από τις 22 Νοεμβρίου 2025 μέχρι τις 6 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Τουρισμού. Οι φετινοί προορισμοί βρίσκονται σε όλες τις επαρχίες και περιλαμβάνουν τον Αγρό, τη Δερύνεια, την Κακοπετριά, τον Καλοπαναγιώτη, την Κυπερούντα, τα Λεύκαρα, τον Στατό – Άγιο Φώτιο και το Φικάρδου.

Το Υφυπουργείο γνωστοποίησε ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Επιχορήγησης για κοινοτικά και δημοτικά συμβούλια που εντάσσονται στη διαδρομή «Heartland of Legends». Οι επιλεγμένοι προορισμοί θα υποδεχθούν επισκέπτες με εορταστικό διάκοσμο, ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προϊόντα και χειροτεχνήματα, καθώς και πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.

Τα χριστουγεννιάτικα χωριά θα προσφέρουν βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας, δραστηριότητες στη φύση όπως πεζοπορία και ποδηλασία, αλλά και ξεναγήσεις στα χωριά. Επίσης, εστιατόρια και καταλύματα της ευρύτερης περιοχής θα προτείνουν γιορτινά μενού, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία φιλοξενίας σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες.

Όπως αναφέρει το Υφυπουργείο, στόχος είναι τα χωριά «να εμπλουτίζονται κάθε χρόνο με νέο περιεχόμενο, ώστε να αποτελούν πόλο έλξης για Κύπριους και τουρίστες».

Η λειτουργία τους θα είναι Σάββατο, Κυριακή και αργίες από τις 22 Νοεμβρίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου 2025, ενώ από τις 22 Δεκεμβρίου έως τις 6 Ιανουαρίου θα είναι καθημερινά ανοικτά. Επιπλέον, θα λειτουργήσουν και τις Παρασκευές 12 και 19 Δεκεμβρίου.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες θα αναρτώνται στον ιστότοπο www.christmasvillages.com.cy, που δημιουργήθηκε ειδικά για τον θεσμό.