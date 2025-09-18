Ανάμεσα στις υποψήφιες δράσεις για τη σημαντική διεθνή βράβευση Music Rights Award 2025 βρίσκεται και ο γνωστός κυπριακός θεσμός The Piano Tour.

Το Music Rights Award αποτελεί ύψιστη διεθνή διάκριση του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσικής (IMC), που τιμά πρωτοβουλίες από όλο τον κόσμο οι οποίες προάγουν υποδειγματικά τα Five Music Rights. Το βραβείο απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε έργα που αναδεικνύουν με ξεχωριστό τρόπο το δικαίωμα όλων να εκφράζονται μουσικά, να μαθαίνουν και να καλλιεργούν μουσικές δεξιότητες και να συμμετέχουν ενεργά στη μουσική ζωή, καθώς και το δικαίωμα των καλλιτεχνών να αναπτύσσουν ελεύθερα την τέχνη τους και να λαμβάνουν δίκαιη αναγνώριση για το έργο και τη συμβολή τους.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος θα γίνει αργότερα μέσα στη χρονιά.

Η υποψηφιότητα του The Piano Tour για το Music Rights Award 2025 και η συμπερίληψη του ανάμεσα σε σημαντικές δράσεις και συμπαραγωγές από Ευρώπη, Ασία, Αφρική, Ωκεανία, Βόρεια και Νότια Αμερική, επιβεβαιώνουν τον αντίκτυπο και την πρωτοτυπία μίας πρωτοβουλίας που μεταφέρει τη μουσική σε δημόσιους χώρους, δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν, να εκφράζονται και να μοιράζονται τη χαρά της μουσικής. Μέσα από τα ρεσιτάλ που διοργανώνει σε ιδιαίτερους χώρους, το πρότζεκτ προσφέρει σε όλους την ευκαιρία να προσεγγίσουν τη μουσική με τον δικό τους τρόπο και να ανακαλύψουν νέες μορφές επικοινωνίας μέσα από μία μοναδική εμπειρία.

Η πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει κάνει έντονα αισθητή την παρουσία της στο κοινό της Κύπρου και όχι μόνο, έκανε την εμφάνιση του για πρώτη φορά το 2019 και έκτοτε δεν σταματά να αιφνιδιάζει και να εκπλήσσει το κοινό, μεταφέροντας την κλασική μουσική παντού.

Η πρωτοβουλία αυτή, μεταμορφώνει ολόκληρη την Κύπρο σε μία ενιαία, ανοιχτή σκηνή, με ρεσιτάλ πιάνου σε αντισυμβατικές – και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και απροσπέλαστες– τοποθεσίες του νησιού. Ένα πιάνο, πότε μόνο και άλλοτε με τη συνοδεία άλλου οργάνου ή φωνής, βρίσκεται σε μόνιμη περιοδεία, καθώς πρόθεση και επιδίωξη των διοργανωτών είναι η διάδραση με το ευρύτερο δυνατό κοινό, με στόχο την ανάπτυξη ακροατηρίου.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Avantgarde εργάζεται συστηματικά για την ενίσχυση της μουσικής παιδείας στον μας και την προβολή του πολιτιστικού μας προϊόντος. Μέσω του The Piano Tour, η κλασική μουσική έχει έως σήμερα διασχίσει αυτοκινητόδρομους, ανέβει σε ταράτσες, παίξει ποδόσφαιρο, τρέξει σε βραδινό αγώνα δρόμου, ταξιδεύσει πίσω στον χρόνο και καταρρίψει ακόμη και ρεκόρ Γκίνες.

Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσικής ιδρύθηκε το 1949 κατόπιν πρωτοβουλίας της UNESCO, ως συμβουλευτικός οργανισμός για θέματα μουσικής. Έδρα του είναι το Παρίσι και λειτουργεί ως ανεξάρτητος μη κυβερνητικός οργανισμός με παγκόσμια εμβέλεια. Πρόκειται για το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο οργανισμών και θεσμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της μουσικής, με μέλη από περίπου 150 χώρες σε όλες τις ηπείρους – μεταξύ αυτών εθνικά μουσικά συμβούλια, διεθνείς οργανώσεις, περιφερειακοί και εξειδικευμένοι φορείς μουσικής και πολιτισμού.

Αποστολή του IMC είναι να αναπτύσσει βιώσιμους τομείς μουσικής διεθνώς, να τονίζει την αξία της μουσικής στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων και να διασφαλίζει ότι τα βασικά μουσικά δικαιώματα τηρούνται σε κάθε χώρα. Επιδιώκει, επίσης, την προώθηση πολιτικών και πρακτικών που ενισχύουν την πολιτιστική ποικιλότητα, την ισότητα μεταξύ μουσικών πολιτισμών, την πρόσβαση στη μουσική εκπαίδευση και την υποστήριξη των μουσικών κοινοτήτων.

Έξω από το κουτί

Ο θεσμός The Piano Tour έκανε για πρώτη φορά την εμφάνιση του τον Μάιο του 2019, με ένα ρεσιτάλ πιάνου τεσσάρων χεριών στο στάδιο ΓΣΠ, κατά τη διάρκεια του τελικού του ποδοσφαιρικού κυπέλου Κύπρου. Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια περίοδο, ο αντίστοιχος αγώνας στην Ελλάδα είχε διεξαχθεί χωρίς φιλάθλους λόγω φόβου επεισοδίων. Κι όμως, οι Κύπριοι φίλαθλοι προσέγγιζαν το γήπεδο υπό τις μελωδίες των Μπραμς, Γκρίγκ και Στράους.

Έξι χρόνια μετά, μετράει περισσότερα από είκοσι ρεσιτάλ που μας έχουν ταξιδεύσει από την αρχαία στη σύγχρονη Κύπρο και από την αστική στην αγροτική ζωή του τόπου, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους από είκοσι καλλιτέχνες να εμφανιστούν σε μοναδικές ερμηνείες: για ένα πιάνο, δύο πιάνα, πέντε πιάνα, πιάνο τεσσάρων ή οκτώ χεριών, πιάνο με κλαρινέτο, σαξόφωνο ή φωνή. Τα ρεσιτάλ έχουν συγκεντρώσει περισσότερες από 250.000 θεάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγχαρητήρια από Υφυπουργό Πολιτισμού

Σε συγχαρητήρια επιστολή που απέστειλε η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, προς τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Οργανισμού Avantgarde Σταύρο Κυριακδίδη, επισημαίνει ότι η υποψηφιότητα του The Piano Tour για το Music Rights Award 2025 αναδεικνύει τη δυναμική και τον αντίκτυπο του έργου που επιτελεί ο Οργανισμός, τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς.

Το γεγονός ότι το The Piano Tour έχει ταξιδεύσει πέρα από τα σύνορα της Κύπρου και λειτουργεί ενισχυτικά προς το πολιτιστικό αποτύπωμα της χώρας διεθνώς, αποτελεί ήδη σημαντικό επίτευγμα, όπως και η επιτυχία στον στόχο για ανάπτυξη και έλκυση νέου ακροατηρίου.

Το The Piano Tour πραγματοποιείται με τη στήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, της Eurobank Cyprus (Ελληνικής Τράπεζας) και των Pralina Experience του Ομίλου Ζορπάς, ενώ έχει συνεργαστεί επανειλημμένα με την Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, ιδιαίτερα σε αρχαιολογικούς χώρους και τοποθεσίες Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Κύπρου.