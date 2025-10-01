Το Ιρλανδικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Δουβλίνο ήταν ο φετινός νικητής του Βραβείο Μουσείου Τέχνης, που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ακαδημίας Μουσείων. Το συγκεκριμένο βραβείο υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Αναστάσιος Γ. Λεβέντης.

Μεταξύ των υποψηφίων για το βραβείο ήταν και το Μουσείο Κώστα Αργυρού στην επαρχία Λάρνακας.

Νικητής για το βραβείο κοινού της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων (The ΕΜΑ Audience Award) ήταν το House of Music στη Βουδαπέστη.

Το ετήσιο συνέδριο και η απονομή βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη από τις 25 έως τις 27 Σεπτεμβρίου, από το Νομισματικό Μουσείο της Ουγγαρίας, μέλος της Εθνικής Τράπεζας της Ουγγαρίας. Ο αυξανόμενος αριθμός συμμετεχόντων μουσείων κάθε χρόνο δείχνει τη δύναμη, την προθυμία και το πάθος να αγωνιστούμε μέσω του πολιτισμού για ένα καλύτερο αύριο για όλες τις κοινωνίες.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 135 επαγγελματίες μουσείων από όλο τον κόσμο και μέσα από περισσότερες από 50 παρουσιάσεις, συζητήθηκαν συναρπαστικές νέες τάσεις, ιδέες και προκλήσεις στον τομέα της μουσειολογίας.

Ο ρόλος των μουσείων στην κοινωνία έχει γίνει πολύ σημαντικότερος από χώρος διατήρησης του παρελθόντος. Όχι μόνο προστατεύουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και διατηρούν ζωντανή τη μνήμη, αλλά έχουν μετατραπεί σε ενεργούς παράγοντες στη διαμόρφωση του μέλλοντος, εκπαιδεύουν την εκπαίδευση, είναι ανοιχτά και προσκαλούν το κοινό να συμμετάσχει, να συζητήσει και να εξελιχθεί μαζί τους για κοινωνική αλλαγή μέσω της εκπαίδευσης, του διαλόγου και της πολιτιστικής ανταλλαγής.

Από δεξιά: Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ, διευθύντρια Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντης & μέλος Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων, Ντανιέλ Βάγκενερ, επίτιμη διευθύντρια των δύο Μουσείων της Πόλης του Λουξεμβούργου, Έστερ Χέργκαρ, διευθύντρια Νομισματικού Μουσείου Ουγγαρίας, Μάτε Βίντσε, αναπληρωτής γραμματέας Δημόσιων Συλλογών και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Υπουργείου Καινοτομίας και Πολιτισμού Ουγγαρίας, Άντρεα Ρίχτερ, πρόεδρος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων.

Τα μουσεία που έλαβαν μέρος υπέβαλαν τις προτάσεις τους για τα βραβεία:

The Art Museum Award (με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη), το οποίο επικεντρώνεται στον κοινωνικό ρόλο των μουσείων τέχνης και τιμά δράσεις που τοποθετούν την τέχνη σε καινοτόμα πλαίσια για την αντιμετώπιση τρεχόντων κοινωνικών ζητημάτων.

The Luigi Micheletti Award (με την υποστήριξη του Luigi Micheletti Foundation), το οποίο αναγνωρίζει καινοτόμα μουσεία στη σύγχρονη ιστορία, τη βιομηχανία και την επιστήμη.

The Dasa Award (με την υποστήριξη του DASA Foundation), το οποίο αναγνωρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις σε μουσεία, καλύπτοντας ευρύτερες ευκαιρίες μάθησης.

(με την υποστήριξη του DASA Foundation), το οποίο αναγνωρίζει εκπαιδευτικά προγράμματα και εκθέσεις σε μουσεία, καλύπτοντας ευρύτερες ευκαιρίες μάθησης. The EMA Audience Award, το οποίο ιδρύθηκε από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων μόλις το 2024 μετά από πρόταση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, εις μνήμη του Βιμ φαν ντερ Βέιντεν, ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων και μεγάλης προσωπικότητας στον κόσμο των μουσείων. Το πρώτο Βραβείο Κοινού απονεμήθηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου που διοργάνωσαν και φιλοξένησαν η Λεβέντειος Πινακοθήκη και το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, στην Κύπρο.

Το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη υποστηρίζει με υπερηφάνεια την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων. Το Βραβείο Μουσείου Τέχνης χορηγείται κάθε χρόνο από το Ίδρυμα, ενώ μέλος της Επιτροπής Κριτών για το βραβείο είναι η, εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αναστάσιος Γ. Λεβέντης, Λουΐζα Λεβέντη. Επίσης, μέλος της Επιτροπής Κριτών για το Βραβείο Luigi Micheletti και το Βραβείο DASA είναι η διευθύντρια του Ιδρύματος Λεβέντη και μέλος του ΔΣ της Ακαδημίας Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ.

Η Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ στο βήμα.

Δείτε εδώ το σκεπτικό για κάθε βραβείο.

Τα μουσεία που διεκδικούσαν το Art Museum Award

Μουσείο Τέχνης και Οικολογίας FeliX, Ντρόγκενμπος (Βέλγιο)

Μουσείο Κώστα Αργυρού, Μαζωτός (Κύπρος)

Κέντρο Πομπιντού- Μετς, Μετς (Γαλλία)

Μουσείο Λούντβιχ, Βουδαπέστη (Ουγγαρία)

Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας, Ρέικιαβικ (Ισλανδία)

Μουσείο Τέχνης Ρέικιαβικ (RAM), Ρέικιαβικ (Ισλανδία)

Ιρλανδικό Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης, Δουβλίνο (Ιρλανδία)

Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Λιθουανίας, Βίλνιους (Λιθουανία)

Μουσείο Στάσυς, Πανεβέζις (Λιθουανία)

Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Μαυροβουνίου (MCAM), Ποντγκόριτσα (Μαυροβούνιο)

EICAS (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Σύγχρονης Τέχνης και Επιστήμης), Ντέβεντερ (Ολλανδία)

Κρατικό Εθνογραφικό Μουσείο, Βαρσοβία (Πολωνία)

Ζαχέντα– Εθνική Πινακοθήκη Τέχνης, Βαρσοβία (Πολωνία)

Μουσείο Φωτογραφίας (MUFO), Κρακοβία (Πολωνία)

Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MSN), Βαρσοβία (Πολωνία)

Μουσείο Ναΐφ και Περιθωριακής Τέχνης (MNMA), Γιαγκόντινα (Σερβία)

Μουσείο και Πινακοθήκη Τέχνης Μπέρμιγχαμ (BMAG), Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο)