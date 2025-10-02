Συνολικά, 16 μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι σε όλη την Κύπρο θα είναι ανοικτά και με δωρεάν είσοδο για όλους τους επισκέπτες το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των φετινών εορτασμών των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Όπως ανακοίνωσε το Υφυπουργείο Πολιτισμού οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά, ανακαλύπτοντας τους μοναδικούς αρχαιολογικούς χώρους της Κύπρου, και να έρθουν σε επαφή με την ιστορία και τον πολιτισμό μας.

Θα μπορέσουν επίσης να δουν από πρώτο χέρι και να αξιοποιήσουν και τους νέους ψηφιακούς οδηγούς που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε κάποιους από αυτούς τους χώρους.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που θεσπίστηκαν από την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης αποτελούν μία από τις ευρύτερα εορταζόμενες συμμετοχικές πολιτιστικές εκδηλώσεις στην Ευρώπη. Κατά τη διάρκεια τους, χιλιάδες μνημεία και χώροι ανοίγουν τις πόρτες τους δωρεάν στο κοινό.

Η Κύπρος συμμετέχει από το 1995 με διάφορες δράσεις που συντονίζει το Τμήμα Πολεοδομίας αλλά φέτος για πρώτη φορά με απόφαση της Υφυπουργού Πολιτισμού το Τμήμα Αρχαιοτήτων ανοίγει δωρεάν τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία τιμώντας με το δικό του τρόπο τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο της δράσης χώροι που είναι κλειστοί για τους επισκέπτες τα Σαββατοκύριακα, θα είναι ανοικτοί στις 4 και 5 Οκτωβρίου έτσι ώστε το κοινό να μπορέσει να τους επισκεφθεί. Πρόκειται για τους αρχαιολογικούς χώρους της Ταμασσού, Ιδαλίου, Κιτίου και Καλαβασού-Τέντας. Ανοικτό θα είναι επίσης και το Βασιλικό Παρεκκλήσι στα Πυργά.

Προσκαλούνται όλοι οι πολίτες να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτό τον εορτασμό του πολιτισμού και να εξερευνήσουν τα μνημεία που διαφυλάσσουν τη συλλογική μας μνήμη.

Πληροφορίες για τα ωράρια λειτουργίας των μνημείων παρατίθενται στον πίνακα ως ακολούθως: