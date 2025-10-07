Ολοκληρώθηκε η πιλοτική μελέτη προσβασιμότητας σε 15 πολιτιστικούς χώρους αρμοδιότητας του Υφυπουργείου Πολιτισμού, που υπάγονται στο Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού Κύπρου, σε συνεργασία με την AbleBook.

Με την ολοκλήρωση της πρωτοβουλίας αυτής, το Υφυπουργείο Πολιτισμού κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για έναν πολιτισμό ανοιχτό και συμπεριληπτικό, όπου όλοι θα μπορούν να απολαμβάνουν ισότιμα την πολιτιστική εμπειρία.

Βάσει τις έρευνας, όπου ενδείκνυται θα γίνουν διορθωτικές ενέργειες και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση των επισκεπτών σε θέματα προσβασιμότητας.

Η μελέτη, που παρουσιάστηκε σήμερα στην Υφυπουργό Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου περιλαμβάνει:

Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε μουσεία, πινακοθήκες, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Εισηγήσεις αναβάθμισης για συμμόρφωση με την κυπριακή νομοθεσία και τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η συνεργασία με την AbleBook θέτει τα θεμέλια για ένα μέλλον όπου κάθε επισκέπτης θα μπορεί να προσεγγίζει και να βιώνει τον πολιτισμό με αξιοπρέπεια, άνεση και ίσες ευκαιρίες συμμετοχής.

Η Ablebook είναι η πρώτη διαδικτυακή πλατφόρμα για Άτομα με Αναπηρίες στην Κύπρο, που παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες και υπηρεσίες, γύρω από την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ στα αστικά κέντρα και κοινότητες της Κύπρου. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα προβλήματα των ευάλωτων ομάδων, ενώ προωθεί, επίσης, καινοτόμες λύσεις που έχουν ως στόχο την υλοποίηση των προσπαθειών για ένταξη των ΑμΕΑ στην κοινωνία.