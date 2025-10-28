Το πρόγραμμα εργαστηρίων και παράλληλων εκδηλώσεων ανακοίνωσε το 1ο Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών ArtCargo, που φιλοδοξεί να μεταμορφώσει από την 1η μέχρι τις 15 Νοεμβρίου δρόμους, πεζόδρομους και κοινόχρηστους χώρους της Λεμεσού σε ένα ζωντανό πείραμα.

Οι παράλληλες εκδηλώσεις περιλαμβάνουν από κλόουν και θέατρο δρόμου έως πατινάζ με τροχοπέδιλα δίπλα στη θάλασσα, εξερεύνηση της πόλης μέσω μαζικών περιπάτων και ποδηλατικές βόλτες με Critical Mass.

Το ArtCargo Performing Arts Festival επεκτείνεται πέρα από το κύριο πρόγραμμα παραστάσεων, προσκαλώντας το κοινό να κινηθεί, να παίξει και να δημιουργήσει μέσω ενός δυναμικού Προγράμματος Εργαστηρίων και Παράλληλων Εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα των εργαστηρίων γιορτάζει τον αυτοσχεδιασμό, τη συμμετοχή, την κίνηση και τη χαρά της κοινής εμπειρίας.

Τα εργαστήρια και το παράλληλο πρόγραμμα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποστολής του Φεστιβάλ ArtCargo– να γεφυρώσει καλλιτέχνες και κοινό, επαγγελματίες και πολίτες μέσω κοινών δημιουργικών εμπειριών. Είναι το σημείο όπου ο παλμός του φεστιβάλ ξεπερνά τα όρια των παραστάσεων, μεταμορφώνοντας την ίδια τη Λεμεσό σε ένα χώρο μάθησης, ανταλλαγής και παιχνιδιού.

Όλα τα εργαστήρια και οι υπαίθριες εκδηλώσεις είναι δωρεάν, με περιορισμένο αριθμό θέσεωνκαι απαιτείται η προηγούμενη εγγραφή μέσω του Ιστότοπου του Φεστιβάλ.

Εργαστήρια σε κλειστούς χώρους

8 Νοεμβρίου- Εργαστήρι με τον Murmuyo (Χιλή)

Ο Κρίστιαν Καζανόβα, ο παγκόσμιας φήμης Χιλιανός καλλιτέχνης του δρόμου που είναι γνωστός ως Murmuyo, προσκαλεί τους συμμετέχοντες, με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία, να βρεθούν στον κόσμο της κωμωδίας, της παντομίμας και του σωματικού θεάτρου. Μέσα από την κίνηση, το παιχνίδι και τον άφοβο αυτοσχεδιασμό, οι συμμετέχοντες θα εξερευνήσουν πώς να χτίσουν μια παράσταση από την ευαισθησία, το συναίσθημα και τη γλώσσα του σώματος. Είναι μια σπάνια ευκαιρία να μάθει κανείς από έναν δάσκαλο που έχει μετατρέψει τους δρόμους σε όλο τον κόσμο σε χώρους παιχνιδιού και θεάτρου.

Πού και πότε

Plevsis Hall – Diastasis Cultural Association (πλατεία Παλιού Λιμανιού), 11π.μ., διάρκεια 3 ώρες (2 σε κλειστό χώρο + 1 στον ύπαιθρο) Δωρεάν συμμετοχή, εγγραφείτε online.

9 Νοεμβρίου- «Σώμα, Χώρος, Αλληλεπίδραση»/ Εργαστήρι Θεάτρου Δρόμου με την Kamchàtka (Καταλονία)

Μια εμβυθιστική εισαγωγή στη γλώσσα του θεάτρου δρόμου από την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία Kamchàtka, της οποίας οι ποιητικές παραστάσεις με θέμα τη μετανάστευση και την ανθρωπότητα έχουν ταξιδέψει σε πάνω από 30 χώρες. Οι συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα εξερευνήσουν πώς να δίνουν παράσταση σε δημόσιους χώρους χρησιμοποιώντας κίνηση, αισθητηριακή ευαισθητοποίηση και συλλογικό παιχνίδι για να μετατρέψουν την ίδια την πόλη σε σκηνή.

Πού και πότε

Plevsis Hall – Diastasis Cultural Association (Πλατεία Παλιού Λιμανιού) 12μ., διάρκεια 180’ Δωρεάν συμμετοχή, εγγραφείτε online.

16 Νοεμβρίου- Εργαστήρι με την Βίκυ Κάλλα (Κύπρος)

Εμπνευσμένη από το χορογραφικό της έργο A Meeting Celebration, η Κύπρια χορεύτρια και χορογράφος η Βίκυ Κάλλα διοργανώνει ένα ανοιχτό σεμινάριο με θέμα τη σύνδεση μέσω της κίνησης. Αυτή η συνάντηση ανοιχτή για όλους καλωσορίζει συμμετέχοντες όλων των ηλικιών και ικανοτήτων, οι οποίοι μπορούν να κινούνται ελεύθερα, να ακούνε πιο βαθιά και να γιορτάζουν την απλή πράξη του να βρίσκονται μαζί.

Πού και πότε

Synerjoy Center for Music, Arts and Creativity, 12μ., διάρκεια 60’ Δωρεάν συμμετοχή, εγγραφείτε online.

Πρόγραμμα Υπαίθριων και Παράλληλων Εκδηλώσεων

2 Νοεμβρίου- Βόλτα CurioCity με τον OPU Collective (Κύπρος)

Το CurioCity δεν είναι απλώς μια τυπική βόλτα με ξενάγηση. Υπό την αιγίδα του οργανισμού The Organization for Positive Urbanism (OPU), αυτή η αισθητηριακή εξερεύνηση προσκαλεί τους συμμετέχοντες να επιβραδύνουν το ρυθμό τους, να παρατηρήσουν και να ανακαλύψουν εκ νέου το εξελισσόμενο τοπίο της Λεμεσού. Αυτή η συνάντηση εξερευνά την Ακταία Οδό – μια νέα αρτηρία της πόλης και τον τρόπο με τον οποίο συνδέεται με την καθημερινή αστική ζωή.

Πού και πότε

2 Νοεμβρίου- Εργαστήρι για τροχοπέδιλα σε σειρά (Inline Skating) με τη Νεκταρία (Κύπρος)

Είναι μια ενθουσιώδης συνάντηση πάνω στους τροχούς ανοιχτή σε όλα τα επίπεδα με την καλλιτέχνιδα και σκέιτερ από τη Λεμεσό, την Νεκταρία. Δεν παίζει ρόλο αν είστε αρχάριος ή αν είστε έμπειρος σκέιτερ, αυτό το εργαστήρι γιορτάζει την καθαρή χαρά της κίνησης, της σύνδεσης, της αλληλεπίδρασης και του παιχνιδιού μπροστά στη θάλασσα.

Πού και πότε

Σημείο εκκίνησης: Skatepark στον Μόλο, 12μ., διάρκεια 60’. Φέρτε τα τροχοπέδιλα σας και ελάτε για βόλτα

15 Νοεμβρίου- Βόλτα με ποδήλατα Critical Mass Limassol

Ελάτε μαζί με το Critical Mass Limassol για μια ξεχωριστή βόλτα με ποδήλατο κατά μήκος της παραλίας, με τελικό προορισμό το εργοστάσιο KEAN, ακριβώς την ώρα της αρχής της εκδήλωσης λήξης του Φεστιβάλ ArtCargo. Αυτό το παγκόσμιο κίνημα ποδηλασίας, που ξεκίνησε στο Σαν Φρανσίσκο το 1992, προωθεί την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και τις πόλεις φιλικές προς τον άνθρωπο μέσω συλλογικών δράσεων και της χαράς που προσφέρει η ποδηλασία.

Πού και πότε