Στην Κοπεγχάγη μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Πολιτισμού της ΕΕ, η οποία πραγματοποιείται στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της Δανικής Προεδρίας.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, οι Υπουργοί Πολιτισμού θα ανταλλάξουν απόψεις, μεταξύ άλλων, για την προστασία και αποκατάσταση της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ουκρανία.

Η Κύπρια Υφυπουργός πρόκειται να αναφερθεί στο παράδειγμα της Κύπρου, παρουσιάζοντας τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των αρχαιοτήτων μέσω διεθνών και διακρατικών συνεργασιών, καθώς και μέσω της αξιοποίησης διεθνών συμβάσεων και δράσεων έκτακτης ανάγκης του ΟΗΕ που αφορούν θέματα παράνομης εξαγωγής και εμπορίας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στις 4 Νοεμβρίου οι Υπουργοί θα συζητήσουν τους τρόπους με τους οποίους θα είναι δυνατή η διασφάλιση σε αξιόπιστες πληροφορίες στην ψηφιακή εποχή, αφού αυτές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο των δημοκρατικών κοινωνιών. Θα συζητήσουν, επίσης, το όραμα της Ευρώπης για προώθηση και διαφύλαξη του ευρωπαϊκού περιεχομένου με στόχο την ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας, της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας.

Περαιτέρω, οι Υπουργοί Πολιτισμού αναμένεται να υπογράψουν κοινή διακήρυξη που θα υπογραμμίζει την ανάγκη o πολιτισμός και τα ΜΜΕ να λειτουργήσουν προς όφελος της διαφύλαξης των ευρωπαϊκών αξιών.

Παράλληλα, η Λίνα Κασσιανίδου θα πραγματοποιήσει διμερείς επαφές με ομολόγους της, στο πλαίσιο ενίσχυσης των πολιτιστικών διπλωματικών σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και ενόψει της ανάληψης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ την 1η Ιανουαρίου 2026.

Θα επιστρέψει στην Κύπρο την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.