Σε επίτιμο διδάκτορα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας αναγορεύεται ο κυπριακής καταγωγής Αυστραλός καλλιτέχνης Stelarc (Στέλιος Αρκαδίου), σε αναγνώριση της εξαιρετικής συμβολής του στις εικαστικές τέχνες.

Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιείται την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου στις 7.45μ.μ. στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης της ΑΣΚΤ (Πειραιώς 256).

Υπό την Πρυτανεία της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Ερατούς Χατζησάββα, και υπό την Κοσμητεία του Καθηγητή Ιωάννη Μεσσήνη, η Σχολή απονέμει απονείμει τον τίτλο του Επίτιμου Διδάκτορα στον διεθνώς αναγνωρισμένο Αυστραλό καλλιτέχνη.

Το πρωτοποριακό έργο του Stelarc, επικεντρωμένο στο ανθρώπινο σώμα, την τεχνολογία και την πειραματική performance, έχει ασκήσει βαθιά επίδραση στις καλλιτεχνικές και ακαδημαϊκές κοινότητες διεθνώς.

Ο Stelarc, γεννημένος στη Λεμεσό και μεγαλωμένος στη Μελβούρνη, είναι Αυστραλός εικαστικός και περφόρμερ. Έως το 2007 διετέλεσε κύριος ερευνητικός συνεργάτης στη Μονάδα Ψηφιακής Έρευνας Παραστατικών Τεχνών του Nottingham Trent University (Αγγλία), ενώ σήμερα συνεχίζει το ερευνητικό του έργο στο Curtin University της Δυτικής Αυστραλίας. Ό Stelarc πραγματοποίησε την πρώτη του διάλεξη στην ΑΣΚΤ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ψηφιακών Τεχνών το 1999.

Ο τιμώμενος θα προλογιστεί από την πρύτανη Ερατώ Χατζησάββα, τον αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας Ιωάννη Μελανίτη και διδάκτορα Ιστορίας της Τέχνης- Μουσειολόγο και Επιμελήτρια Κατερίνα Κοσκινά, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΣΚΤ.

Διαβάστε ΕΔΩ συνέντευξη του Stelarc στον Φ.