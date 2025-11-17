Το πιλοτικό σχέδιο «Τέχνη και Υγεία» (2026) προκήρυξε το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με την περίοδο υποβολής αιτήσεων να ξεκινά από τις 17 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο εντάσσεται στο πλαίσιο του πυλώνα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας και σκοπός του είναι να αποτελέσει τη βάση για τη στοχευμένη οικονομική στήριξη σε φορείς και φυσικά πρόσωπα θεραπευτών μέσω τεχνών ή ομάδες φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο των τεχνών και της υγείας για την προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευεξίας των πολιτών. Με τον τρόπο αυτό αναγνωρίζεται ο ευεργετικός ρόλος της καλλιτεχνικής δημιουργίας στην υγεία και την ευημερία των ατόμων.

Συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Σχεδίου αποσκοπεί στην ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός σταθερού και κατάλληλα διαμορφωμένου χρηματοδοτικού εργαλείου για την οικονομική ενίσχυση αξιόλογων πιλοτικών δράσεων με ιδιαίτερη έμφαση τις περιοχές που έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιούλη του 2025.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά από τις 17 Νοεμβρίου και λήγει στις 12 Δεκεμβρίου 2025, ώρα 12:00 μ. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση lgeorgiou@culture.gov.cy.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φορείς και φυσικά πρόσωπα (θεραπευτές μέσω τεχνών) ή ομάδες φυσικών προσώπων που να απαρτίζονται από επαγγελματίες δημιουργούς στους τομείς των Εικαστικών Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικής, Χορού, Λογοτεχνίας, Παραδοσιακού Πολιτισμού ή Κινηματογράφου, σε συνεργασία με τουλάχιστον έναν επαγγελματία υγείας ή επαγγελματία θεραπευτή μέσω τεχνών.

Οι δράσεις δύνανται να υλοποιούνται από φορείς θεραπευτών μέσω τεχνών, από ομάδες φυσικών προσώπων που απαρτίζονται από επαγγελματίες δημιουργούς, σε συνεργασία με τουλάχιστον έναν επαγγελματία υγείας ή επαγγελματία θεραπευτή μέσω τεχνών αλλά και σε επαγγελματία θεραπευτή μέσω τεχνών ή ομάδες θεραπευτών μέσω τεχνών.

Το Σχέδιο θα εφαρμόζεται (στην παρούσα ή σε άλλη, αναθεωρημένη και διαφοροποιημένη μορφή) κατά τη χρονική περίοδο που θα ισχύει το Σχέδιο «Τέχνη και Υγεία» Iανουάριος– Δεκέμβριος 2026. Οι δράσεις του πρέπει να έχουν ελάχιστη τριών (3) μηνών και συχνότητα μία (1) φορά την εβδομάδα για συνολικά τουλάχιστον δώδεκα (12) συναντήσεις. Η δράση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2026 και να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2026.

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων: πέντε (5) άτομα. Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: δεκαπέντε (15) άτομα.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση lgeorgiou@culture.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σχετική ιστοσελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.

Το αναλυτικό σκεπτικό του πυλώνα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας συμπεριλαμβάνεται στη στρατηγική του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού.