Μετά την αποχώρηση του Γιώργου Γρ. Παπαγεωργίου και τον διορισμό του ως Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Πολιτισμού, η Nicosia For Art Ltd ανακοίνωσε την προκήρυξη της κενωθείσας θέσης Γενικού Διευθυντή της, που έχει ως κεντρικό σκοπό τη διοικητική και καλλιτεχνική διεύθυνση του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας και του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας.

Η διαχειρίστρια Εταιρεία του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Γενικού Διευθυντή (ή Διευθύντριας) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου καθορισμένης διάρκειας και αποκλειστικής εργοδότησης.

Ο ΓΔ αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού και συνεργάζεται στενά με διοικητικούς και πολιτιστικούς φορείς της Λευκωσίας. Θα έχει την ευθύνη της συνολικής χάραξης και εκτέλεσης της στρατηγικής που θα συμφωνείται με το ΔΣ, που θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς φορείς, τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, των λοιπών πόρων, καθώς και τη γενική υποστήριξη και ενίσχυση της πολιτιστικής παρουσίας της πόλης της Λευκωσίας.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στο eypeopleconsulting@cy.ey.com μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2025. Όλες οι αιτήσεις και τα προσωπικά δεδομένα των υποψηφίων θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Κύριες αρμοδιότητες:

Διεύθυνση και λειτουργική ευθύνη του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, που περιλαμβάνει το προσωπικό, προγραμματισμό, τεχνική υποστήριξη, καλλιτεχνικές συνεργασίες και άλλα Σχεδιασμός, παραγωγή και επίβλεψη των ετήσιων προγραμμάτων του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας (προβολές, παραστάσεις, εκπαιδευτικά εργαστήρια) Καθορισμός και υλοποίηση της καλλιτεχνικής στρατηγικής για τον οργανισμό, το Θέατρο και το Φεστιβάλ Καθορισμός λειτουργικών, καλλιτεχνικών και οικονομικών δεικτών απόδοσης (KPIs) για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού Ανάπτυξη και διαχείριση συνεργασιών με διεθνείς καλλιτέχνες και οργανισμούς, με στόχο την ενίσχυση του πολιτιστικού προφίλ της πόλης Διασφάλιση ότι ασκείται υπεύθυνη οικονομική διαχείριση – προϋπολογισμός, αναφορές, εξασφάλιση χρηματοδότησης (κρατικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών χορηγιών), με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη του οργανισμού Συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας και άλλους φορείς για την προώθηση της πόλης της Λευκωσίας ως δυναμικού πολιτιστικού κέντρου μέσω πολιτιστικών δράσεων, καμπανιών και δημόσιων εμφανίσεων Καθοδήγηση, επιμέλεια και καθορισμός της ομάδας του οργανισμού – καλλιτεχνικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό

Απαιτούμενα προσόντα & εμπειρία:

Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα από τους ακόλουθους κλάδους: Κοινωνικές Επιστήμες, Πολιτιστικές/ Κλασικές Σπουδές, Διοίκηση Θεάτρου, Θεατρολογία, Διοίκηση Πολιτισμού, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή συναφές αντικείμενο, ή αναγνωρισμένο τίτλο από επαγγελματικό σώμα, εγκεκριμένου λογιστή/ ελεγκτή ή μέλος του ΣΕΛΚ Συνδυασμός των πιο πάνω με συναφή μεταπτυχιακό τίτλο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν Εμπειρία στον πολιτιστικό και καλλιτεχνικό τομέα για τουλάχιστον (δέκα) 10 έτη, με τα τέσσερα (4) από αυτά να είναι σε διευθυντικά ή άλλα εποπτικά καθήκοντα που περιλαμβάνουν συντονισμό και έλεγχο εργασίας, οργάνωση, καθοδήγηση και προγραμματισμό Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση θεατρικού χώρου Αποδεδειγμένη εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση καλλιτεχνικών προγραμμάτων, δράσεων και παραστάσεων σε συνεργασία με διεθνείς καλλιτέχνες ή οργανισμούς Εξαιρετικές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης, της κατάρτισης και της υλοποίησης του προϋπολογισμού Δυνατότητα διαχείρισης ομάδας Δυνατότητα επίβλεψης τεχνικής υποδομής θεάτρου Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτή και προφορική). Επιπλέον γλώσσες θα θεωρούνται πλεονέκτημα Ικανότητα για στρατηγική σκέψη, καινοτομία και εργασία υπό πίεση Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης με χορηγούς, δημόσιους φορείς, καλλιτέχνες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης, συμπεριλαμβανομένου της αξιοποίησης μέσων κοινωνικής δικτύωσης, και προσέλκυσης χορηγιών για πολιτιστικές δράσεις Ικανότητα διαμόρφωσης και επικοινωνίας στρατηγικού οράματος για τον πολιτισμό, την ένταξη και τη διάχυση των τεχνών στην κοινωνία

Ο Γιώργος Παπαγεωργίου Γενικός Διευθυντής στο Υφυπουργείο Πολιτισμού

Ο απερχόμενος Γενικός Διευθυντής της Nicosia For Art Γιώργος Παπαγεωργίου, ο οποίος τυγχάνει σύζυγος της Υφυπουργού παρά τω Προέδρω Ειρήνης Πική, ανέλαβε από σήμερα τα καθήκοντά του στη Γενική Διεύθυνση του Υφυπουργείου Πολιτισμού, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Είναι απόφοιτος του Imperial College του Λονδίνου και Εγκεκριμένος Λογιστής μέλος του ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales), και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της 30ετούς επαγγελματικής του εμπειρίας στο Λονδίνο και την Ελλάδα (Αθήνα) και την Κύπρο, παρείχε ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες στον τομέα της παραγωγής πολιτισμού προτού επιστρέψει στην Κύπρο για να ενταχθεί στην στελεχιακή ομάδα του Ιδρύματος Πολιτισμού Κύπρου.

Στη συνέχεια διετέλεσε Διευθυντής του ΘΟΚ, Γενικός Διευθυντής του Θεάτρου Ριάλτο (Λεμεσός) και ανεξάρτητος παραγωγός στο χώρο των παραστατικών τεχνών.

Στις αρχές του 2019 επιλέχθηκε από το Δήμο Λευκωσίας για να αναλάβει τη δημιουργία και την καλλιτεχνική διεύθυνση του Διεθνούς Φεστιβάλ Λευκωσίας, ενώ το 2020 του ανατέθηκε η Γενική Διεύθυνση της Nicosia For Art, μιας εταιρείας του Δήμου Λευκωσίας για τον πολιτισμό που διαχειρίζεται επίσης το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας.

Πιο πρόσφατα, ανέλαβε τον συνολικό σχεδιασμό και την καλλιτεχνική διεύθυνση της Λευκωσίας 2030, υποψήφια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.