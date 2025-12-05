Στην υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή των μελών για εκπροσώπηση της θεατρικής κοινότητας στην Επιτροπή Αξιολόγησης Παραστάσεων (ΕΑΠ) του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ για τη διετία 2026-2027 μπορούν να προχωρήσουν οι θεατρικοί φορείς.

Η ΕΑΠ έχει ως αποστολή την αξιολόγηση της ποιότητας των θεατρικών παραγωγών που ανεβάζουν οι θεατρικοί φορείς οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία από το Υφυπουργείο Πολιτισμού μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί τις παραγωγές και προχωρεί σε αξιολόγηση την οποία και υποβάλλει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για περαιτέρω χειρισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου. Η ΕΑΠ διορίζεται για περίοδο δύο (2) ετών και στη συγκεκριμένη περίπτωση από τον Ιανουάριο 2026 έως το Δεκέμβριο 2027.

Η ΕΑΠ είναι εννεαμελής. Πέντε μέλη της εκλέγονται απευθείας από τους θεατρικούς φορείς και τέσσερα διορίζονται απευθείας από την Υφυπουργό Πολιτισμού.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο μέσω του Εντύπου ΕΑΠ 1 στην ηλεκτρονική διεύθυνση thymeli24@culture.gov.cy με ένδειξη «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΕΑΠ 2026-2027» το αργότερο μέχρι τις 15/12/2025 στις 14.00.

Μετά τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, το Υφυπουργείο Πολιτισμού θα ελέγξει την εγκυρότητα των υποψηφιοτήτων (υπηρεσία σε προηγούμενη Επιτροπή κ.λπ.) και θα καταρτίσει σχετική λίστα με όλα τα ονόματα η οποία και θα αποσταλεί σε όλους τους φορείς. Η λίστα αυτή θα περιλαμβάνει τις υποψηφιότητες (αλφαβητικά) αλλά όχι τους φορείς από τους οποίους προτάθηκαν.

Στις 19/12/2025 ώρα 12.00 μ. στο ισόγειο του κτηρίου του Υφυπουργείου Πολιτισμού θα συγκληθεί από το Υφυπουργείο συνάντηση με εκπροσώπους όλων των φορέων προς εκλογή των πέντε μελών της ΕΑΠ . Η διαδικασία εκλογής δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια τις 2 ώρες.

Όλα τα σχετικά έντυπα καθώς και το έγγραφο με τους όρους και κανονισμούς λειτουργίας της ΕΑΠ επισυνάπτονται στη σχετική ιστοσελίδα.

Η ΕΑΠ έχει ως αποστολή την αξιολόγηση της ποιότητας των θεατρικών παραγωγών που ανεβάζουν οι θεατρικοί φορείς, οι οποίοι λαμβάνουν χορηγία μέσω του Σχεδίου ΘΥΜΕΛΗ. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή παρακολουθεί τις παραγωγές και προχωρεί σε αξιολόγηση την οποία υποβάλλει στο Υφυπουργείο Πολιτισμού για περαιτέρω χειρισμό, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Σχεδίου. Κάθε ΕΑΠ διορίζεται για περίοδο δύο ετών.