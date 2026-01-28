Ο λογοτέχνης και πρώην πρόεδρος του ΘΟΚ, Δημήτρης Καραγιάννης, ηγείται του νέου διοικητικού συμβουλίου του Θεάτρου Ένα.

Το ιστορικό θέατρο της Λευκωσίας εξέλεξε το νέο του ΔΣ σε συνεδρίασή του στις 15 Ιανουαρίου, σε μια σύγχρονη και απαιτητική εποχή όπου θα συμπληρώσει 40 χρόνια συνεχούς δημιουργίας και πρωτοποριακής προσφοράς.

Στόχος του νέου συμβουλίου είναι η περαιτέρω θεατρική ανάπτυξη και προσφορά στο θεατρικό κοινό με δραστηριότητες που θα αγκαλιάσουν όχι μόνο θεατρικές παραστάσεις αλλά όλες τις μορφές της θεατρικής τέχνης, και της τέχνης ευρύτερα.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο:

Πρόεδρος: Δημήτρης Καραγιάννης

Δημήτρης Καραγιάννης Αντιπρόεδρος: Σταύρη Καλοψιδιώτου

Σταύρη Καλοψιδιώτου Ταμίας : Βάσος Θεοφυλάκτου

: Βάσος Θεοφυλάκτου Γραμματέας: Γιώργος Ιωάννου

Γιώργος Ιωάννου Mέλη: Αντρέας Χριστόπουλος, Kυριακή Δημητρίου, Γιάννος Ευσταθίου

Σε ανάρτησή του, ο Δημήτρης Καραγιάννης αναφέρει ότι αναλαμβάνει τη δύσκολη και απαιτητική θέση με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση. Τόσο ο ίδιος όσο και τα υπόλοιπα μέλη αποδέχτηκαν την ευθύνη αφιλοκερδώς με μοναδικό γνώμονα την προβολή του θεάτρου, της τέχνης και ευρύτερα του πολιτισμού.

«Το Θέατρο Ένα έχει μια μεγάλη και μοναδική πορεία 40 χρόνων και έχει σφραγίσει τη θεατρική τέχνη με πρωτοποριακές παραγωγές που αγκαλιάστηκαν με πολύ αγάπη από το θεατρικό κοινό της Κύπρου» σημειώνει. «Αυτό που υποσχόμαστε τόσο εμείς, ως ΔΣ, όσο και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Ανδρέας Χριστοδουλίδης, αλλά και όλοι οι συνεργάτες μας στο θέατρο, είναι ότι θα δουλέψουμε δημιουργικά και με αφοσίωση με στόχο την προβολή της θεατρικής τέχνης και του πολιτισμού».