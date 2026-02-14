Έπειτα από τα masterclass που παρέδωσε το Apple Hill String Quartet, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου ανακοίνωσε ότι ο υπότροφος της και κορυφαίος στο κοντραμπάσο της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου, Χρήστος Πελετιές, επιλέχθηκε να συμμετάσχει με πλήρη υποτροφία στη Θερινή Ακαδημία του Apple Hill Center for Chamber Music, στο New Hampshire των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κυπριακός οργανισμός συγχαίρει θερμά τον Χρήστο και τον καθηγητή του, Νίκο Ιωάννου, για αυτή τη σημαντική διάκριση, ενώ ευχαριστεί και τα μέλη του Apple Hill String Quartet, καθώς και τον Γιώργο Γεωργίου, για την υποστήριξη και την πολύτιμη βοήθειά τους.

Ευχαριστεί, τέλος, τον οργανισμό Apple Hill Center for Chamber Music για τη διαχρονική συνεργασία του με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου.