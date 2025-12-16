Την πρόσληψη του διακεκριμένου μαέστρου Μύρωνα Μιχαηλίδη στη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή της ανακοίνωσε η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Ο Μύρων Μιχαηλίδης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, επελέγη έπειτα από εκτενή και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης μεταξύ πολλών ιδιαίτερα καταρτισμένων υποψηφίων.

«Με πολυετή εμπειρία σε σημαντικούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, φέρνει στην Ορχήστρα υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας, καλλιτεχνικής ποιότητας και στρατηγικής διορατικότητας», σημειώνεται.

Το Ίδρυμα προσβλέπει σε μια δημιουργική και αρμονική συνεργασία μαζί του, με στόχο την ενίσχυση και υλοποίηση της καλλιτεχνικής στρατηγικής της Ορχήστρας, καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη της ως πρωτεύοντα φορέα πολιτισμού στην Κύπρο.

Ο Μύρωνας Μιχαηλίδης θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο του 2026.

Μύρων Μιχαηλίδης: Τιμή που με γεμίζει ευθύνη και όρεξη

Στην πρώτη του τοποθέτηση ο Μύρων Μιχαηλίδης δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος για την εξέλιξη.

«Η τιμή που μου κάνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, καθώς και η υπερψήφισή μου από το σύνολο των μουσικών της ορχήστρας, με γεμίζουν ευθύνη, όρεξη και απόλυτη αισιοδοξία για ένα συναρπαστικό καλλιτεχνικό ταξίδι!

Χαίρομαι επίσης, που η Κρήτη και η Κύπρος “αγκαλιάζονται” καλλιτεχνικά και δημιουργούν πλέον έναν σπουδαίο πολιτιστικό βραχίονα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Πάμε μπροστά!»

Βιογραφικό Σημείωμα Καλλιτεχνικής Καριέρας

Ο Μύρων Μιχαηλίδης είναι ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους Έλληνες αρχιμουσικούς με διεθνή παρουσία.

Έχει διευθύνει την Ορχήστρα Δωματίου της Βιέννης, τις Φιλαρμονικές/Συμφωνικές Ορχήστρες Βερολίνου, Ερφούρτης, Ενέσκου, Μπρατισλάβας, Σόφιας, Οδησσού, Άγκυρας, Μπανγκόκ, Μπραουνσβάικ, Σααρμπρίκεν, Ρώμης, Τεργέστης, Τορόντο, Ιερουσαλήμ, Μεξικού, Μπατούμι, Ραδιοφωνίας Πράγας, Βουκουρεστίου, της Εθνικής Όπερας Σάο Πάολο, της Όπερας και Φιλαρμονικής Ενέσκου του Βουκουρεστίου, της Εθνικής Όπερας της Σαγκάης, του Αστραχάν, των Σκοπίων κ.α. Συνεργάζεται σταθερά με όλες τις ελληνικές ορχήστρες (ΚΟΘ, ΚΟΑ, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, ΟΛΣ, ΦΟΑ, Καμεράτα των Φίλων της Μουσικής, Δήμου Αθηναίων κ.α.)

Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει περί τα 400 συμφωνικά έργα και 46 όπερες. Έχει συνεργαστεί με διάσημους καλλιτέχνες, όπως οι Άλντο Τσικκολίνι, Πωλ Μπαντούρα-Σκόντα, Κυπριανός Κατσαρής, Ίβο Πογκορέλιτς, Λαρς Φογκτ, Φάζελ Ζάι, Μπάρι Ντάγκλας, Σαλβατόρε Ακκάρντο, Βάντιμ Ρέπιν, Σλόμο Μιντς, Μίσα Μάισκυ, Τζουν Άντερσον, Τσέριλ Στούντερ, Παάτα Μπουρτσουλάντζε κ.α.

Έχει ηχογραφήσει για την EMI Classics, τη Naxos (εγκαινιάζοντας τη σειρά Greek Classics με τον σολίστα Θεόδωρο Κερκέζο) κ.α. αποσπώντας υποψηφιότητες για δύο βραβεία Grammy, το Βραβείο Supersonic, το Βραβείο Pizzicato Classics και τα Πέντε Diapason (στο CD με έργα του Ιλντεμπράντο Πιτσέττι). Το CD του με τα Κοντσέρτα του Μπετόβεν (με τον Άλντο Τσικκολίνι και την ΚΟΘ) τον έφερε στο επίκεντρο της διεθνούς δημοσιότητας. Το 2015, κυκλοφόρησε DVD με τον Φάουστ του Γκουνό (ΕΛΣ).

Έχει διατελέσει Καλλιτεχνικός Διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (2011-2017), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (2004-2011), Αρχιμουσικός στην Όπερα της Σαξονίας (1999-2004) και Γενικός Μουσικός Διευθυντής (GMD) στην Όπερα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της Ερφούρτης, στη Γερμανία (2017-2022). Από το 2019, είναι ο πρώτος Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου.

Τιμήθηκε με το παράσημο του Ιππότη των Τεχνών και των Γραμμάτων της Γαλλικής Δημοκρατίας, με Τιμητική Διάκριση από την Ένωση Ελλήνων Μουσικών και Θεατρικών Κριτικών, με το Βραβείο Απόλλων και το Ειδικό Βραβείο “Χρυσή Μπαγκέτα” από την Εταιρεία Φίλων της ΕΛΣ.

Σπούδασε πιάνο με τον Δημήτρη Τουφεξή, ανώτερα θεωρητικά με τον Γιάννη Ιωαννίδη, αποφοιτώντας παράλληλα από τη Νομική Σχολή Αθηνών και Διεύθυνση Ορχήστρας με τον Χανς Μάρτιν Ράμπενσταϊν στη Μουσική Ακαδημία του Βερολίνου. Παρακολούθησε σεμινάρια των Μιλτιάδη Καρύδη και Σάιμον Ρατλ.

Παράλληλα, έχει πλούσιο διδακτικό έργο σε σχολές διεύθυνσης ορχήστρας και είναι μέλος κριτικής επιτροπής σε διεθνείς διαγωνισμούς όπερας και διεύθυνσης ορχήστρας, όπως ο Χαρικλέα Νταρκλέ, ο Μαρία Κράγια, ο Άνταλ Ντοράτι κ.α. Τέλος, είναι ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Εταιρείας Μαρία Κάλλας.

